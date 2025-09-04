Selecționerul Canadei, convins că România se poate califica la Mondial: „Jucători de mare calitate” - Antena Sport

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Canadei, Jesse Marsch, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Arena Naţională din Bucureşti, că România, împotriva căreia va juca un meci amical vineri seara, este tipul de adversar pe care formaţia sa îl poate întâlni la Cupa Mondială din 2026.

Duelul amical dintre România și Canada se va disputa vineri, de la ora 21:00, și va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Selecționerul Canadei, convins că România se poate califica la Mondial

“România are un meci de calificare contra Ciprului, aşa că eu cred că vom avea în faţă o echipă oarecum schimbată. Dar România are jucători de mare calitate care evoluează la cel mai înalt nivel în Europa. Sunt foarte buni la tranziţii, sunt foarte tehnici… şi când pui la un loc toate aceste lucruri observi că acesta este tipul de adversar pe care îl putem întâlni la Cupa Mondială. Aşadar, România este un adversar care ne va forţa să dăm maximum pe teren. Aştept din partea jucătorilor mei o evoluţie matură care să ne aducă un pas mai aproape de nivelul la care ne dorim să ajungem. Suntem o echipă tânără, care progresează din ce în ce mai mult”, a afirmat el.

Jesse Marsch l-a lăudat pe selecţionerul Mircea Lucescu, menţionând că este dificil de pregătit un meci împotriva României.

“Selecţionerul României este de mult timp în fotbal, are o experienţă bogată, iar la 80 de ani vedem că încă are acea energie care îl face să continue. Mircea Lucescu dă dovadă de inteligenţă în fotbalul modern, aşa că naţionala României nu este cel mai uşor adversar pe care să îl analizezi şi să te pregăteşti pentru el. Aşa că este normal să avem un mare respect faţă de selecţionerul României“, a spus tehnicianul.