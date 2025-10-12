"Ţara aducea cu Coreea de Nord!" Austriecii, uimiţi de ce au găsit la Bucureşti: "A fost un şoc cultural" - Antena Sport

România întâlneşte Austria duminică seară, în preliminariile World Cup 2026. Meciul este extrem de important pentru tricolorii lui Mircea Lucescu, în privinţa calificării la turneul final care va fi găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic.

Partida România – Austria se joacă duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Presa din Austria s-a plimbat pe străzile din Bucureşti, înaintea meciului cu România: “Poliţia nu te iartă”

Austriecii vor avea parte şi ei de o susţinere importantă la Bucureşti, iar fanii au luat cu asalt terasele din Centrul Vechi, mai ales că vremea de duminică din capitală a fost de partea lor.

Jurnaliştii austrieci de la Krone Zeitung au luat pulsul Bucureştiului şi au tras câteva concluzii, mai ales după ce au discutat şi cu austrieci care locuiesc în România.

Unul dintre aceştia este Stefan Krell, portar care evoluează în prezent la Petrolul. Goalkeeper-ul a mai jucat în trecut pentru Sporting Roşiori, Ceahlăul Piatra Neamţ şi Unirea Slobozia şi se află în ţara noastră încă dni 2019.