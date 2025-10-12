"Ţara aducea cu Coreea de Nord!" Austriecii, uimiţi de ce au găsit la Bucureşti: "A fost un şoc cultural" - Antena Sport

Închide meniul
“Ţara aducea cu Coreea de Nord!” Austriecii, uimiţi de ce au găsit la Bucureşti: “A fost un şoc cultural”

Publicat: 12 octombrie 2025, 16:55

Fanii Austriei, pe Arena Naţională / Profimedia

România întâlneşte Austria duminică seară, în preliminariile World Cup 2026. Meciul este extrem de important pentru tricolorii lui Mircea Lucescu, în privinţa calificării la turneul final care va fi găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic.

Partida România – Austria se joacă duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Presa din Austria s-a plimbat pe străzile din Bucureşti, înaintea meciului cu România: “Poliţia nu te iartă”

Austriecii vor avea parte şi ei de o susţinere importantă la Bucureşti, iar fanii au luat cu asalt terasele din Centrul Vechi, mai ales că vremea de duminică din capitală a fost de partea lor.

Jurnaliştii austrieci de la Krone Zeitung au luat pulsul Bucureştiului şi au tras câteva concluzii, mai ales după ce au discutat şi cu austrieci care locuiesc în România.

Unul dintre aceştia este Stefan Krell, portar care evoluează în prezent la Petrolul. Goalkeeper-ul a mai jucat în trecut pentru Sporting Roşiori, Ceahlăul Piatra Neamţ şi Unirea Slobozia şi se află în ţara noastră încă dni 2019.

“La început, a fost un șoc cultural. Câinii alergau pe străzi, iar unii oameni călătoreau cu căruțele. Acum e cu totul altceva”, a spus Krell.

În ceea ce îl priveşte pe Walter Friedl, care a lucrat la ambasada Austriei de la Bucureşti în 1989, ultimul an în care ţara a fost condusă de regimul comunist, a făcut o comparaţie între România de la finalul anilor ’80 şi cea din prezent:

“Pe vremea aia, țara aducea cu Coreea de Nord. Astăzi vorbim despre un stat european modern”, a spus şi Friedl.

Austria a câştigat ambele meciuri de la Bucureşti, la EURO 2020

Un alt lucru remarcat de austrieci a fost traficul infernal din Bucureşti: “Traficul aici este unul nebunesc. Dar nu există milă când vine vorba de alcool! 0,0 la mie! Poliția nu te iartă”

În urmă cu mai bine de patru ani, Austria a evoluat de două ori pe Arena Naţională, la EURO 2020 (n.r. ediţie care s-a desfăşurat un an mai târziu din cauza pandemiei de Covid-19). În cele două meciuri din grupa C disputate de austrieci la Bucureşti, aceştia s-au impus de fiecare dată.

Mai întâi, Austria a învins cu 1-0 Ucraina, după care a urmat victoria cu 3-1 în faţa Macedoniei de Nord. Calificaţi de pe locul 2 în optimile de finală, Austria a fost învinsă de Italia pe Wembley, în după 120 de minute.

