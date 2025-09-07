„Va fi 100% titular”. Jucătorul pe care mizează Ilie Dumitrescu înainte de Cipru - România - Antena Sport

Ilie Dumitrescu s-a declarat convins de decizia luată de Mircea Lucescu înainte de Cipru – România. Fostul internațional a declarat că selecționerul nu va schimba prea mult echipa de start față de meciul cu Canada

„Tricolorii” au fost învinși clar de canadieni, scor 0-3, în duelul amical care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Partida cu Cipru se va disputa marți, de la 21:45, și va fi în format live text, pe AS.ro.

Ilie Dumitrescu, convins de decizia lui Mircea Lucescu înainte de Cipru – România

Ilie Dumitrescu mizează în continuare pe Virgil Ghiță, pentru partida cu Cipru. Fostul internațional s-a declarat convins de faptul că stopperul care evoluează la Hannover va fi titular și în partida de marți, el fiind integralist în amicalul cu Canada.

„Nu era normal să le dai șanse și jucătorilor care n-au avut foarte multe meciuri la echipa națională? Nu cred că o să bage acum nucleul de bază de la FCSB și de la Craiova în meciul cu Cipru. O să meargă tot pe jucători cu experiență. Nu face Mircea Lucescu un experiment la meciul cu Cipru.

Nu cred că vor fi foarte multe schimbări. Până la urmă ai pierdut cu 0-3 cu echipa bună. Pierdeai cu 4 sau 5 la 0 cu echipa din campionat (n.r.- formată din jucători de la FCSB și Craiova)? Eu îmi dau seama de filosofia lui Mircea Lucescu. În Liga Națiunilor, a jucat cu aceeași echipă din 3 în 3 zile.