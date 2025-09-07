„Va fi 100% titular”. Jucătorul pe care mizează Ilie Dumitrescu înainte de Cipru - România - Antena Sport

Ilie Dumitrescu s-a declarat convins de decizia luată de Mircea Lucescu înainte de Cipru – România. Fostul internațional a declarat că selecționerul nu va schimba prea mult echipa de start față de meciul cu Canada
„Tricolorii” au fost învinși clar de canadieni, scor 0-3, în duelul amical care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Partida cu Cipru se va disputa marți, de la 21:45, și va fi în format live text, pe AS.ro.
Ilie Dumitrescu, convins de decizia lui Mircea Lucescu înainte de Cipru – România
Ilie Dumitrescu mizează în continuare pe Virgil Ghiță, pentru partida cu Cipru. Fostul internațional s-a declarat convins de faptul că stopperul care evoluează la Hannover va fi titular și în partida de marți, el fiind integralist în amicalul cu Canada.
„Nu era normal să le dai șanse și jucătorilor care n-au avut foarte multe meciuri la echipa națională? Nu cred că o să bage acum nucleul de bază de la FCSB și de la Craiova în meciul cu Cipru. O să meargă tot pe jucători cu experiență. Nu face Mircea Lucescu un experiment la meciul cu Cipru.
Nu cred că vor fi foarte multe schimbări. Până la urmă ai pierdut cu 0-3 cu echipa bună. Pierdeai cu 4 sau 5 la 0 cu echipa din campionat (n.r.- formată din jucători de la FCSB și Craiova)? Eu îmi dau seama de filosofia lui Mircea Lucescu. În Liga Națiunilor, a jucat cu aceeași echipă din 3 în 3 zile.
N-a schimbat niciodată. Și schimbările după minutul 60. Acum a început să mai schimbe unul-doi jucători. Îți spun eu, Ghiță va fi 100% titular (n.r.- cu Cipru). Dacă nu se accidentau, la meciul cu Canada erau 4 jucători noi: Louis Munteanu, Dobre, Borza și Ghiță.
Ceea ce este ok, într-un meci ca ăsta, cu Canada. Dar acum întreb, cu Cipru nu vei merge tot cu formula de bază? Vrea să vină cu un joc mai elaborat, cu ieșiri din apărare, cu joc între linii”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.
Lotul României pentru meciul cu Cipru
Portari
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
Fundași
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru CHIPCIU (U Cluj, 48/6)
Mijlocași
Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);
Atacanți
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).
- Fostul selecționer al României avertizează înaintea meciului cu Cipru: „Nu mai avem voie să facem niciun pas greșit”
- „Respectul te face să fii așa”. Basarab Panduru, reacție fermă despre rezultatele naționalei. Ce a spus despre Mircea Lucescu
- Nicolae Stanciu, într-o galerie selectă! I-a egalat pe Marius Lăcătuş şi Mircea Rednic şi a intrat în Top 10 all-time
- “Să fie clar!” Dumitru Dragomir sare în apărarea lui Mircea Lucescu: “Să nu îl mai critice lumea”
- Neluţu Varga, prima reacţie după accidentarea lui Louis Munteanu: “Asta mi s-a spus de la naţională”