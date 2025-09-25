Victor Piţurcă a anunţat care e selecţionerul perfect pentru România! "Este foarte clar că echipa a regresat" - Antena Sport

Mircea Lucescu a fost la un pas de despărţirea de echipa naţională a României. Selecţionerul de 80 de ani a avut mai multe întâlniri cu conducerea FRF şi cele două părţi au decis să continue colaborarea, chiar dacă tricolorii nu mai au şanse să ajungă direct la World Cup 2026.

Dacă Lucescu ar fi plecat, variantele pentru înlocuirea sa erau Gică Hagi, Edi Iordănescu şi Cosmin Contra. Totuşi, Il Luce va rămâne cel puţin până la play-off-ul de Nations League din luna martie.

Victor Piţurcă a anunţat care e selecţionerul perfect pentru România

“Sunt foarte ferm pe această poziție, Mircea Lucescu trebuie să rămână la națională și să își ducă treaba la bun sfârșit. Nu mi se pare normal ca un antrenor ca Lucescu să fie dat afară, pe românește, până nu își termină mandatul.

Este foarte clar că echipa a regresat de un timp încoace, a pierdut puncte importante cu echipa care erau la îndemâna noastră. Totuși, în fotbal se poate întâmpla orice, așa că trebuie să mergem înainte.

Urmează meciul cu Austria și cred că putem câștiga dacă vom juca la cel mai înalt nivel. Lucrurile vor reveni pe făgașul lor dacă va ieși bine la acest duel. Important este ca Mircea Lucescu să aibă toți jucătorii valizi și mai ales să fie în formă”, a spus Victor Pițurcă, citat de digisport.ro.