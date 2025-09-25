Victor Piţurcă a anunţat care e selecţionerul perfect pentru România! "Este foarte clar că echipa a regresat" - Antena Sport

Închide meniul
Victor Piţurcă a anunţat care e selecţionerul perfect pentru România! “Este foarte clar că echipa a regresat”

Publicat: 25 septembrie 2025, 8:52

Mircea Lucescu a fost la un pas de despărţirea de echipa naţională a României. Selecţionerul de 80 de ani a avut mai multe întâlniri cu conducerea FRF şi cele două părţi au decis să continue colaborarea, chiar dacă tricolorii nu mai au şanse să ajungă direct la World Cup 2026.

Dacă Lucescu ar fi plecat, variantele pentru înlocuirea sa erau Gică Hagi, Edi Iordănescu şi Cosmin Contra. Totuşi, Il Luce va rămâne cel puţin până la play-off-ul de Nations League din luna martie.

Victor Piţurcă a anunţat care e selecţionerul perfect pentru România

“Sunt foarte ferm pe această poziție, Mircea Lucescu trebuie să rămână la națională și să își ducă treaba la bun sfârșit. Nu mi se pare normal ca un antrenor ca Lucescu să fie dat afară, pe românește, până nu își termină mandatul.

Este foarte clar că echipa a regresat de un timp încoace, a pierdut puncte importante cu echipa care erau la îndemâna noastră. Totuși, în fotbal se poate întâmpla orice, așa că trebuie să mergem înainte.

Urmează meciul cu Austria și cred că putem câștiga dacă vom juca la cel mai înalt nivel. Lucrurile vor reveni pe făgașul lor dacă va ieși bine la acest duel. Important este ca Mircea Lucescu să aibă toți jucătorii valizi și mai ales să fie în formă”, a spus Victor Pițurcă, citat de digisport.ro.

România, pe locul 3 în grupa din preliminarii

România are numai 7 puncte după 5 jocuri disputate în aceste preliminarii pentru World Cup 2026. Tricolorii au fost învinşi de Bosnia, Austria şi au făcut egal cu Cipru în deplasare. Au învins San Marino în deplasare şi Cipru acasă.

Calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026 e compromisă. România mai are numai şanse matematice să prindă primul loc. Bosnia, liderul grupei, are 12 puncte din 5 meciuri, iar Austria, care se află pe 2, are maximum de puncte după 4 partide disputate în grupă. România mai are de jucat în grupa de calificare cu Austria, acasă, cu Bosnia, în deplasare şi cu San Marino acasă. Următoarea partidă din preliminarii va fi cu Austria, pe 12 octombrie, de la ora 21:45.

