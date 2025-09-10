Mircea Lucescu a confirmat întâlnirea cu FRF pentru viitorul lui! Ce a spus de varianta Gică Hagi selecţioner - Antena Sport

Mircea Lucescu (80 de ani) a confirmat că se va întâlni joi cu conducerea FRF pentru a discuta despre viitorul său pe banca echipei naţionale.

Mircea Lucescu a spus încă o dată că e dispus să îşi dea demisia de la echipa naţională. Il Luce a subliniat că el se va retrage dacă Gică Hagi este de acord să devină selecţioner.

Mircea Lucescu: “Dacă există o posibilitate pentru înlocuirea mea, cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte”

“Nu e o şedinţă. Eu am cerut să am o discuţie cu ei. Mâine o să discut cu ei, dacă există o posibilitate pentru înlocuirea mea, cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte.

(n.r: Dacă spun că Gică Hagi poate să vină) Dacă poate să vină, da. Gică trebuie să calculeze că nu mai poate face o greşeală. Eu mai pot să fac o greşeală. Mă dau fără nicio problemă la o parte pentru el”, a declarat Mircea Lucescu pentru digisport.ro.

România are numai 7 puncte după 5 jocuri disputate în aceste preliminarii pentru World Cup 2026. Tricolorii au fost învinşi de Bosnia, Austria şi au făcut egal cu Cipru în deplasare. Au învins San Marino în deplasare şi Cipru acasă.