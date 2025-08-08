Adrian Șut, mesaj pentru contestatari după FCSB - Drita 3-2: "Sunt obișnuit să fiu criticat!" - Antena Sport

Adrian Șut a reacționat după FCSB – Drita 3-2. Jucătorul campioanei a venit și cu un mesaj pentru contestatari, după victoria de pe Arena Națională.
FCSB s-a impus în meciul cu Drita după ce a revenit de la scorul de 0-2. Daniel Bîrligea (dublă) și Daniel Graovac au marcat pentru campioana României, în manșa tur a „dublei” din turul 3 preliminar al UEFA Europa League.
Ce a spus Adrian Șut după FCSB – Drita 3-2
După meci, Adrian Șut s-a declarat mulțumit de faptul că FCSB a reușit să întoarcă rezultatul. De asemenea, mijlocașul a vorbit și despre forma slabă arătată de echipă în ultimele partide.
Nu în ultimul rând, Adrian Șut a vorbit și despre critici și a recunoscut că este la curent cu toate mesajele apărute în ultima perioadă. Totuși, Șut a dat asigurări că ține cont de ceea ce spun contestatarii și că încearcă să își îmbunătățească jocul.
“Nu am început foarte bine nici în prima repriză nici în a doua. Am făcut totuși un joc bun, am dominat, am reușit să întoarcem rezultatul. În momentele dificile se vede că trebuie să ne ridicăm și să mergem mai departe.
Suntem conștienți că nu suntem în cea mai potrivită formă. Nu am fost într-un moment bun, sperăm să fie un restart. Suntem aceași jucători, nu cred că grupul se strică după un rezultat, două, trei. Discuții sunt și la victorii, e normal să ieșim împreună din momentele grele.
Eu un nou sezon, suntem fericiți că încet încet încercăm să ne facem jocul. E normal să ne atingem treptat vârful de formă.
Trebuie să te mândrești cu ceea ce ai făcut, dar să încerci să fii din ce în ce mai bun, să ai obiective și mai mari. Ceea ce ai făcut rămâne în urmă, dar nu ar trebui să uiți. Trebuie o ambiție și mai mare.