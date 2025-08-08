Adrian Șut, mesaj pentru contestatari după FCSB - Drita 3-2: "Sunt obișnuit să fiu criticat!" - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Șut, mesaj pentru contestatari după FCSB – Drita 3-2: “Sunt obișnuit să fiu criticat!”

Alex Ioniță Publicat: 8 august 2025, 0:15

FOTO: AntenaSport

Adrian Șut a reacționat după FCSB – Drita 3-2. Jucătorul campioanei a venit și cu un mesaj pentru contestatari, după victoria de pe Arena Națională.

FCSB s-a impus în meciul cu Drita după ce a revenit de la scorul de 0-2. Daniel Bîrligea (dublă) și Daniel Graovac au marcat pentru campioana României, în manșa tur a „dublei” din turul 3 preliminar al UEFA Europa League.

Ce a spus Adrian Șut după FCSB – Drita 3-2

După meci, Adrian Șut s-a declarat mulțumit de faptul că FCSB a reușit să întoarcă rezultatul. De asemenea, mijlocașul a vorbit și despre forma slabă arătată de echipă în ultimele partide.

Nu în ultimul rând, Adrian Șut a vorbit și despre critici și a recunoscut că este la curent cu toate mesajele apărute în ultima perioadă. Totuși, Șut a dat asigurări că ține cont de ceea ce spun contestatarii și că încearcă să își îmbunătățească jocul.

“Nu am început foarte bine nici în prima repriză nici în a doua. Am făcut totuși un joc bun, am dominat, am reușit să întoarcem rezultatul. În momentele dificile se vede că trebuie să ne ridicăm și să mergem mai departe.

Suntem conștienți că nu suntem în cea mai potrivită formă. Nu am fost într-un moment bun, sperăm să fie un restart. Suntem aceași jucători, nu cred că grupul se strică după un rezultat, două, trei. Discuții sunt și la victorii, e normal să ieșim împreună din momentele grele.

Eu un nou sezon, suntem fericiți că încet încet încercăm să ne facem jocul. E normal să ne atingem treptat vârful de formă.

Trebuie să te mândrești cu ceea ce ai făcut, dar să încerci să fii din ce în ce mai bun, să ai obiective și mai mari. Ceea ce ai făcut rămâne în urmă, dar nu ar trebui să uiți. Trebuie o ambiție și mai mare.

Nu mă simt afectat de critici, aceste lucruri mă ajută. Mă uit, le văd pe toate, dar, cred că de la fiecare persoană care vorbește despre mine, o să încerc să țin cont de ceea ce spune și să îmi îmbunătățesc jocul. Este normal să fii criticat când echipa nu joacă bine, eu cred că sunt obișnuit”, a spus Adrian Șut, după 3-2 cu Drita.

Daniel Bîrligea a început să plângă după FCSB – Drita 3-2: “A fost o perioadă puţin mai grea”

Daniel Bîrligea a fost extrem de emoţionat la finalul meciului dintre FCSB şi Drita, din prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2, după o revenire de senzaţie, de la 0-2.

Bîrligea a marcat primul gol al FCSB-ului, dar şi golul victoriei, din minutul 90+4. La finalul meciului de pe Arena Naţională, atacantul FCSB-ului a izbucnit în lacrimi şi a recunoscut că cei de la FCSB au mult prea euforici după succesul din sezonul trecut:

“Cred că după golul de 2-0 s-a schimbat echipa în bine. S-a schimbat ceva în noi, ne-a ajuns să luăm goluri și să stăm cu capul în jos, să nu arătăm ca noi. Nu am arătat în ultimele meciuri că știm să jucăm fotbal. Sper să ne revenim de acum încolo.

Este destul de greu, pentru că anul trecut a fost formidabil, am ajuns cu toții la un nivel, aveam încredere în noi. Cred că am avut prea multă încredere în noi, pentru că anul trecut a fost prea frumos. A trebuit să ne dăm seama că e alt campionat, alt sezon în Europa și să luptăm pentru prezent.

Am fost prea euforici, am zis că suntem prea buni, a trebuit să ne întoarcem cu picioarele pe pământ și să jucăm fotbal.

A fost o perioadă puțin mai grea. Am văzut o parte de fericire care m-a făcut să plâng. Aveam nevoie de această victorie ca să ne deschidem. Am suferit puțin cu toții, a fost greu, dar sper să luptăm cu toții și să aducem fericire tuturor.

Am crezut că suntem prea buni, dar s-a arătat că nu suntem atât de buni și că trebuie să muncim, să luptăm. Nu am luptat, nu am jucat bine. Eram într-o hibernare cu toții, ca echipă. Sper să câștigăm din nou.

A fost urât, te duceai la antrenamente, era urât, te duceai pe stradă, era urât”, a declarat Daniel Bîrligea, la finalul meciului.

