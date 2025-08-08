Adrian Șut, mesaj pentru contestatari după FCSB - Drita 3-2: "Sunt obișnuit să fiu criticat!" - Antena Sport

Nu mă simt afectat de critici, aceste lucruri mă ajută. Mă uit, le văd pe toate, dar, cred că de la fiecare persoană care vorbește despre mine, o să încerc să țin cont de ceea ce spune și să îmi îmbunătățesc jocul. Este normal să fii criticat când echipa nu joacă bine, eu cred că sunt obișnuit”, a spus Adrian Șut, după 3-2 cu Drita.

Daniel Bîrligea a început să plângă după FCSB – Drita 3-2: “A fost o perioadă puţin mai grea”

Daniel Bîrligea a fost extrem de emoţionat la finalul meciului dintre FCSB şi Drita, din prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2, după o revenire de senzaţie, de la 0-2.

Bîrligea a marcat primul gol al FCSB-ului, dar şi golul victoriei, din minutul 90+4. La finalul meciului de pe Arena Naţională, atacantul FCSB-ului a izbucnit în lacrimi şi a recunoscut că cei de la FCSB au mult prea euforici după succesul din sezonul trecut:

“Cred că după golul de 2-0 s-a schimbat echipa în bine. S-a schimbat ceva în noi, ne-a ajuns să luăm goluri și să stăm cu capul în jos, să nu arătăm ca noi. Nu am arătat în ultimele meciuri că știm să jucăm fotbal. Sper să ne revenim de acum încolo.

Este destul de greu, pentru că anul trecut a fost formidabil, am ajuns cu toții la un nivel, aveam încredere în noi. Cred că am avut prea multă încredere în noi, pentru că anul trecut a fost prea frumos. A trebuit să ne dăm seama că e alt campionat, alt sezon în Europa și să luptăm pentru prezent.

Am fost prea euforici, am zis că suntem prea buni, a trebuit să ne întoarcem cu picioarele pe pământ și să jucăm fotbal.

A fost o perioadă puțin mai grea. Am văzut o parte de fericire care m-a făcut să plâng. Aveam nevoie de această victorie ca să ne deschidem. Am suferit puțin cu toții, a fost greu, dar sper să luptăm cu toții și să aducem fericire tuturor.

Am crezut că suntem prea buni, dar s-a arătat că nu suntem atât de buni și că trebuie să muncim, să luptăm. Nu am luptat, nu am jucat bine. Eram într-o hibernare cu toții, ca echipă. Sper să câștigăm din nou.

A fost urât, te duceai la antrenamente, era urât, te duceai pe stradă, era urât”, a declarat Daniel Bîrligea, la finalul meciului.