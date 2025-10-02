Anunţul lui Gigi Becali despre venirea lui la stadion la meciul FCSB - Young Boys! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a transmis că e posibil să ajungă şi el la stadion pentru meciul FCSB – Young Boys, din Europa League.
FCSB – Young Boys e în format LIVE TEXT pe AS.ro de la ora 19:45. În prima etapă a grupei principale din UEFA Europa League, FCSB a învins-o cu 1-0, în deplasare, pe Go Ahead Eagles, din Olanda.
Gigi Becali, înainte de FCSB – Young Boys: “Dacă e vremea bună, poate mă duc”
Becali a dat de înţeles că şansele de a ajunge la Arena Naţională pentru meciul cu Young Boys sunt, totuşi, mici. Becali a invocat atât vremea, cât şi faptul că nu e sigur că echipa lui va câştiga meciul din această seară.
“Nu cred (n.r.: că merge la meci), să vedem cum e vremea. Dacă e vremea bună, poate mă duc. Eu merg la meciuri când am o siguranță, când am așa un feeling că voi câștiga sigur. Acum nu am asta”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
Young Boys Berna a debutat în grupa principală din Europa League cu o înfrângere umilitoare, acasă, cu Panathinaikos, scor 1-4. Saidy Janko a înscris pentru Young Boys, în timp ce pentru Panathinaikos au marcat Swiderski şi Zaroury, care a reuşit un hattrick. FCSB ocupă locul 9 în grupa Europa League, după prima etapă, în timp ce adversara din această seară a roş-albaştrilor, Young Boys, e pe ultimul loc.
Gigi Becali se bazează pe Denis Alibec în meciul cu elveţienii. Patronul FCSB-ului crede că fostul atacant al Farului va marca în partida de diseară.
Cum ar putea arăta primul 11 al FCSB-ului la meciul cu Young Boys Berna:
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Creţu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Popescu, Thiam – Alibec
- Celta Vigo – PAOK LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu îl înfruntă pe Ionuț Radu. Programul românilor din competițiile europene
- Presiune pe Mirel Rădoi înainte de Rakow – Universitatea Craiova. Sorin Cârțu: „Nu știu dacă vreun antrenor…”
- Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca”
- FCSB – Young Boys LIVE TEXT (19:45). Al doilea meci al campioanei în grupa Europa League. Echipele probabile
- Căpitanul lui Young Boys a numit marea slăbiciune a elveţienilor înaintea meciului cu FCSB: “Mă îngrijorează”