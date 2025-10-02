Anunţul lui Gigi Becali despre venirea lui la stadion la meciul FCSB - Young Boys! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a transmis că e posibil să ajungă şi el la stadion pentru meciul FCSB – Young Boys, din Europa League.

FCSB – Young Boys e în format LIVE TEXT pe AS.ro de la ora 19:45. În prima etapă a grupei principale din UEFA Europa League, FCSB a învins-o cu 1-0, în deplasare, pe Go Ahead Eagles, din Olanda.

Gigi Becali, înainte de FCSB – Young Boys: “Dacă e vremea bună, poate mă duc”

Becali a dat de înţeles că şansele de a ajunge la Arena Naţională pentru meciul cu Young Boys sunt, totuşi, mici. Becali a invocat atât vremea, cât şi faptul că nu e sigur că echipa lui va câştiga meciul din această seară.

“Nu cred (n.r.: că merge la meci), să vedem cum e vremea. Dacă e vremea bună, poate mă duc. Eu merg la meciuri când am o siguranță, când am așa un feeling că voi câștiga sigur. Acum nu am asta”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Young Boys Berna a debutat în grupa principală din Europa League cu o înfrângere umilitoare, acasă, cu Panathinaikos, scor 1-4. Saidy Janko a înscris pentru Young Boys, în timp ce pentru Panathinaikos au marcat Swiderski şi Zaroury, care a reuşit un hattrick. FCSB ocupă locul 9 în grupa Europa League, după prima etapă, în timp ce adversara din această seară a roş-albaştrilor, Young Boys, e pe ultimul loc.