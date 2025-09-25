Anunțul lui Mihai Stoica înainte de debutul FCSB-ului în grupa Europa League: "Nu vor începe, dar vor juca" - Antena Sport

FCSB debutează astăzi în grupa unică Europa League în fața celor de la Go Ahead Eagles, într-un meci în care Gigi Becali a anunțat numeroase schimbări în primul 11. Înainte de duelul din Olanda, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a vorbit despre decizia drastică a patronului și a oferit asigurarea că doi oameni vor intra pe teren, deși vor sta inițial pe bancă.

Duelul dintre Go Ahead Eagles și FCSB va avea loc de la ora 19:45 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Mihai Stoica: “Bîrligea și Tănase vor juca”

După meciul pierdut de FCSB în campionat cu FC Botoșani, Gigi Becali a anunțat o decizie drastică, schimbarea a șapte jucători din primul 11, un aspect care a fost contestat inclusiv de un fost antrenor al roș-albaștrilor. Recent, Mihai Stoica a vorbit despre doi jucători care își vor face apariția pe teren la meciul cu Go Ahead Eagles, și anume Daniel Bîrligea și Florin Tănase.

“Bîrligea va juca, Tănase va juca. Că nu vor începe, asta e altceva, dar vor juca, toţi jucătorii importanţi vor juca. Acasă vom juca cu cele mai bune garnituri posibile. Dacă-mi spune cineva în formula de start că există vreun jucător care e sub nivelul coechipierului, atunci sunt gata să particip la dezbatere. Avem un prim 11 care se califică într-o asemenea competiţie“, a spus președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, potrivit orangesport.ro.

Denis Alibec îl înlocuiește pe Daniel Bîrligea în centrul atacului lui Elias Charalambous, în timp ce unul dintre Malcom Edjouma sau Baba Alhassan intră în locul lui Florin Tănase.