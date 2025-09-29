Câte bilete s-au vândut pentru meciul FCSB - Young Boys, din UEFA Europa League - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Europa League | Câte bilete s-au vândut pentru meciul FCSB – Young Boys, din UEFA Europa League

Daniel Işvanca Publicat: 29 septembrie 2025, 16:55

Suporterii celor de la FCSB / SPORT PICTURES

FCSB a reușit performanța de a lega două victorii consecutive, iar joi va primi pe Arena Națională vizita elvețienilor de la Young Boys Berna, din grupa principală a UEFA Europa League.

Duelul este programat de la ora 19:45, iar oficialii roș-albaștrilor se așteaptă la o nouă asistență impresionantă pentru disputa din cupele europene.

Se umple Arena Națională? Câți fani și-au luat bilet la meciul cu Young Boys

După succesul la limită obținut în runda inaugurală, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, FCSB se pregătește de jocul cu Young Boys Berna, care va avea loc pe Arena Națională din București.

Elvețienii sunt pe ultimul loc în clasament, după ce au suferit un eșec usturător în prima etapă, scor 1-4 cu Panathinaikos. Campioana României traversează un moment bun, după ce a reușit să se impună și în campionat, scor 1-0 cu Oțelul.

Suporterii au conștientizat importanța acestui joc și au început să cumpere deja în număr mare bilete. Potrivit gsp.ro, aproximativ 19.500 de tichete au fost vândute pentru confruntarea programată joi, de la ora 19:45.

Prețurile biletelor pentru FCSB – Young Boys Berna

  • PELUZA 1 – INEL 3 – 40 LEI
  • PELUZA 1 – INEL 1 – 60 LEI
  • TRIBUNA 2 – INEL 3 – 75 LEI
  • TRIBUNA 2 – INEL 2 – 100 LEI
  • TRIBUNA 2 – INEL 1 – 125 LEI
  • TRIBUNA 1 – INEL 3 – 75 LEI
  • TRIBUNA 1 – INEL 2 – 100 LEI
  • VIP 3 – 200 LEI
  • VIP 2 – 300 LEI
  • VIP 1 – 500 LEI
