Câţi fani vor fi pe Arena Naţională la FCSB - Aberdeen - Antena Sport

Gheorghe Mustaţă a anunţat că FCSB va fi încurajată de 35.000 de fani pe Arena Naţională, la meciul decisiv cu Aberdeen, din play-off-ul pentru grupa Europa League, ce se va disputa joi, de la ora 21:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Scoţienii vor avea de partea lor 1.000 de fani, care au luat deja cu asalt terasele din Capitală. Manşa retur porneşte de la 2-2, iar campioana României este favorita bookmakerilor la calificare.

35.000 de fani pe Arena Naţională, la FCSB – Aberdeen

“Sursa sigură, aseară erau 28.500 de bilete vândute. Oamenii care nu pot intra online vin azi direct la casa de bilete. Suntem peste 35.000 de oameni. Sunt oameni care au avut concedii plătite dinainte.

Peluza este full, 5.000 care suntem la inelul 1, exact acolo unde trebuie, lângă echipă. A fost greu până acum, sperăm ca băieții să își revină și să câștige diseară și să ne revenim și în campionat. Craiova mereu a plecat pe kerosen și a terminat pe gaz.

Important este ca băieții să își revină și vedem apoi. Eu am încredere în echipă, în băieți. Echipele mici joacă cu o ambiție extraordinară cu echipele mari. Sperăm să avem un parcurs mai departe foarte frumos. Sper la titlu în continuare.