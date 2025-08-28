Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Câţi fani vor fi pe Arena Naţională la FCSB - Aberdeen - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Câţi fani vor fi pe Arena Naţională la FCSB – Aberdeen

Câţi fani vor fi pe Arena Naţională la FCSB – Aberdeen

Publicat: 28 august 2025, 15:17

Comentarii
Câţi fani vor fi pe Arena Naţională la FCSB – Aberdeen

Fani FCSB - Profimedia Images

Gheorghe Mustaţă a anunţat că FCSB va fi încurajată de 35.000 de fani pe Arena Naţională, la meciul decisiv cu Aberdeen, din play-off-ul pentru grupa Europa League, ce se va disputa joi, de la ora 21:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Scoţienii vor avea de partea lor 1.000 de fani, care au luat deja cu asalt terasele din Capitală. Manşa retur porneşte de la 2-2, iar campioana României este favorita bookmakerilor la calificare.

35.000 de fani pe Arena Naţională, la FCSB – Aberdeen

“Sursa sigură, aseară erau 28.500 de bilete vândute. Oamenii care nu pot intra online vin azi direct la casa de bilete. Suntem peste 35.000 de oameni. Sunt oameni care au avut concedii plătite dinainte.

Peluza este full, 5.000 care suntem la inelul 1, exact acolo unde trebuie, lângă echipă. A fost greu până acum, sperăm ca băieții să își revină și să câștige diseară și să ne revenim și în campionat. Craiova mereu a plecat pe kerosen și a terminat pe gaz.

Important este ca băieții să își revină și vedem apoi. Eu am încredere în echipă, în băieți. Echipele mici joacă cu o ambiție extraordinară cu echipele mari. Sperăm să avem un parcurs mai departe foarte frumos. Sper la titlu în continuare.

Reclamă
Reclamă

Sper să fim mai mulți diseară, de obicei vin oameni chiar în ziua meciului la casa de bilete. Oamenii vin, nu foarte mulți au posibilitatea să cumpere online. Aberdeen este echipă de bătut, dacă nu era eliminat Cisotti în tur eram câștigători 100%. Mi s-a părut o echipă mai slabă decât Shkendija. Noi vrem să îi împingem pe jucători de la spate”, a spus Mustaţă, citat de fanatik.ro.

Dacă informaţiile oferite de Mustaţă se vor materializa, vom avea parte de un nou record în acest sezon pentru un meci disputat de FCSB. Precedentul record era de la duelul cu Shkendija (1-2), din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor (32.457 fani).

Începe "Litoralul pentru toţi". Staţiunile cu cele mai mici preţuri la cazări: 80 de lei pe noapte, la hotelÎncepe "Litoralul pentru toţi". Staţiunile cu cele mai mici preţuri la cazări: 80 de lei pe noapte, la hotel
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
Observator
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
14:46
Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, în turul 2 la US Open 2025 LIVE SCORE! La cât joacă româncele
13:54
Jelena Ostapenko, acuzată de rasism de fanii americani după scandalul de la US Open: “Din păcate, sunt dintr-o ţară mică”
13:26
Tragerea la sorţi a grupei Champions League LIVE TEXT (19:00). Cum arată cele patru urne
13:24
Andrei Nicolescu a dezvăluit cât o costă pe Dinamo, de fapt, transferul lui Adrian Mazilu: “E o investiţie”
13:17
UEFA, schimbare istorică legată de finala Ligii Campionilor
13:08
EXCLUSIVSituaţia reală a lui Joyskim Dawa. Când ar putea reveni de fapt în primul 11 la FCSB
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 3 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu 6 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”