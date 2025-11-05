Ce jucător de la FCSB a remarcat antrenorul lui Basel, înaintea partidei din Europa League: „Are calitate” - Antena Sport

Antrenorul lui Basel a remarcat un singur jucător al FCSB-ului, înaintea partidei din etapa a patra a grupei de Europa League. Meciul se va juca joi, de la ora 19:45, în Elveția, și va fi în format live text, pe as.ro.

Ludovic Magnin a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Darius Olaru. El s-a declarat convins de faptul că mijlocașul campioanei poate face diferența.

Darius Olaru, remarcat de antrenorul lui Basel

De asemenea, Ludovic Magnin, antrenorul lui Basel, a declarat că echipa sa e favorită în duelul cu FCSB. Tehnicianul elvețienilor a mai remarcat și faptul că primul 11 al roș-albaștrilor se schimbă des.

„Suntem favoriți acasă. Aceasta este așteptarea noastră și nu trebuie să ne ascundem. Vrem să avansăm în runda următoare.

Pentru a face asta, ar trebui să câștigăm aceste meciuri de acasă, dar nu trebuie să ne subestimăm adversarul, care e o echipă foarte bună și, încă o dată, totul se va decide la micile detalii.