Ce jucător de la FCSB a remarcat antrenorul lui Basel, înaintea partidei din Europa League: „Are calitate” - Antena Sport

Antrenorul lui Basel a remarcat un singur jucător al FCSB-ului, înaintea partidei din etapa a patra a grupei de Europa League. Meciul se va juca joi, de la ora 19:45, în Elveția, și va fi în format live text, pe as.ro.
Ludovic Magnin a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Darius Olaru. El s-a declarat convins de faptul că mijlocașul campioanei poate face diferența.
Darius Olaru, remarcat de antrenorul lui Basel
De asemenea, Ludovic Magnin, antrenorul lui Basel, a declarat că echipa sa e favorită în duelul cu FCSB. Tehnicianul elvețienilor a mai remarcat și faptul că primul 11 al roș-albaștrilor se schimbă des.
„Suntem favoriți acasă. Aceasta este așteptarea noastră și nu trebuie să ne ascundem. Vrem să avansăm în runda următoare.
Pentru a face asta, ar trebui să câștigăm aceste meciuri de acasă, dar nu trebuie să ne subestimăm adversarul, care e o echipă foarte bună și, încă o dată, totul se va decide la micile detalii.
Am observat că schimbă foarte des echipa, de la meci la meci, așa că nu ne va fi ușor să intuim cu ce jucători va începe, dar știm ce sistem folosește, ce tip de fotbal practică.
E o echipă care are 6-7 fotbaliști de echipă națională. Olaru are calitate, e un jucător important, așteptăm să vedem lucruri de la el”, a declarat Ludovic Magnin, antrenorul lui Basel, înaintea meciului cu FCSB.
FCSB are trei puncte în grupa de Europa League, după victoria cu 1-0 cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei. Campioana a fost învinsă pe teren propriu de Young Boys, scor 0-2, și de Bologna, scor 1-2.
