Cine va arbitra Drita - FCSB. Campioana României, învinsă la ultimul meci oficializat de central - Antena Sport

UEFA a anunțat cine va arbitra partida Drita – FCSB, manșa retur a „dublei” din turul 3 al preliminariilor Europa League. Campioana Românieii nu are amintiri plăcute de la ultimul meci la care a fost delegat centralul.

Giorgi Kruashvili va arbitra partida dintre Drita și FCSB, care se va juca pe 14 august, de la ora 21:00. Duelul din Kosovo va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Giorgi Kruashvili arbitrează Drita – FCSB

Centralul din Georgia va fi ajutat, la cele două linii, de Levan Varamishvili și Zaza Pipia. În camera VAR se vor afla georgianul Bakur Ninua și belgianul Bram Van Driessche.

Giorgi Kruashvili a mai arbitrat-o pe campioană în preliminariile Conference League, în sezonul 2022/2023. Se întâmpla în manșa tur a „dublei” cu Viking, pierdută de FCSB cu scorul de 1-2, pe teren propriu.

Totuși, la momentul respectiv, echipa lui Gigi Becali avea să obțină calificarea după ce s-a impus, în manșa retur, cu scorul de 3-1, grație unui gol din penalty marcat de Radunovic, în minutul 90+4.