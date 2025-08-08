Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cine va arbitra Drita - FCSB. Campioana României, învinsă la ultimul meci oficializat de central - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Cine va arbitra Drita – FCSB. Campioana României, învinsă la ultimul meci oficializat de central

Cine va arbitra Drita – FCSB. Campioana României, învinsă la ultimul meci oficializat de central

Alex Ioniță Publicat: 8 august 2025, 17:36

Comentarii
Cine va arbitra Drita – FCSB. Campioana României, învinsă la ultimul meci oficializat de central

Sportpictures

UEFA a anunțat cine va arbitra partida Drita – FCSB, manșa retur a „dublei” din turul 3 al preliminariilor Europa League. Campioana Românieii nu are amintiri plăcute de la ultimul meci la care a fost delegat centralul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giorgi Kruashvili va arbitra partida dintre Drita și FCSB, care se va juca pe 14 august, de la ora 21:00. Duelul din Kosovo va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Giorgi Kruashvili arbitrează Drita – FCSB

Centralul din Georgia va fi ajutat, la cele două linii, de Levan Varamishvili și Zaza Pipia. În camera VAR se vor afla georgianul Bakur Ninua și belgianul Bram Van Driessche.

Giorgi Kruashvili a mai arbitrat-o pe campioană în preliminariile Conference League, în sezonul 2022/2023. Se întâmpla în manșa tur a „dublei” cu Viking, pierdută de FCSB cu scorul de 1-2, pe teren propriu.

Totuși, la momentul respectiv, echipa lui Gigi Becali avea să obțină calificarea după ce s-a impus, în manșa retur, cu scorul de 3-1, grație unui gol din penalty marcat de Radunovic, în minutul 90+4.

Reclamă
Reclamă

Ciprian Marica, semnal de alarmă pentru FCSB înaintea returului cu Drita: “Un lucru e cert”

Ciprian Marica a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii de la FCSB înaintea returului cu Drita. Fostul internațional a venit și cu un verdict despre șansele de calificare în play-off-ul Europa League.

Drita a condus-o pe FCSB, pe Arena Națională, cu scorul de 2-0, în manșa tur a „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League. Totuși, campioana României a revenit excelent în meci și s-a impus cu scorul de 3-2.

În opinia lui Ciprian Marica, FCSB nu poate fi sigură de calificarea în play-off-ul Europa League. Fostul atacant este de părere că echipa lui Elias Charalambous pleacă cu prima șansă, însă a menționat că duelul din Kosovo va fi unul dificil pentru campioană.

Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona ZambaccianCum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian
Reclamă

„Un lucru e cert. FCSB nu e calificată. Chiar dacă reușește să câștige acasă, fraza cu 50-50 e cât se poate de reală. Nu cred că FCSB e calificată. Chiar dacă are prima șansă, va trebui să trateze meciul cu foarte mare seriozitate. Va fi un meci greu”, a spus Ciprian Marica, citat de sport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Observator
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei
Fanatik.ro
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei
17:31
Anunţul lui Mihai Rotaru despre starea lui Nicuşor Bancu, după ce jucătorul Craiovei a suferit un traumatism
17:17
VideoGrand Prix, ediţia a 23-a | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Ungariei
17:12
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 august
16:54
Ciprian Marica, semnal de alarmă pentru FCSB înaintea returului cu Drita: “Un lucru e cert”
16:41
Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri despre salariul pe care îl primește în Sudan: “Nu am doar 15.000 de euro!”
16:01
Al Nassr nu se mai opreşte! Echipa lui Cristiano Ronaldo a început negocierile cu o vedetă de la Bayern Munchen
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 “A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult” 3 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 4 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” 5 FCSB – Drita 3-2. Revenire spectaculoasă a campioanei. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în minutul 90+4 6 Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat