Ciprian Marica, semnal de alarmă pentru FCSB înaintea returului cu Drita: "Un lucru e cert" - Antena Sport

Ciprian Marica a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii de la FCSB înaintea returului cu Drita. Fostul internațional a venit și cu un verdict despre șansele de calificare în play-off-ul Europa League.
Drita a condus-o pe FCSB, pe Arena Națională, cu scorul de 2-0, în manșa tur a „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League. Totuși, campioana României a revenit excelent în meci și s-a impus cu scorul de 3-2.
Semnalul de alarmă tras de Ciprian Marica, înainte de Drita – FCSB
În opinia lui Ciprian Marica, FCSB nu poate fi sigură de calificarea în play-off-ul Europa League. Fostul atacant este de părere că echipa lui Elias Charalambous pleacă cu prima șansă, însă a menționat că duelul din Kosovo va fi unul dificil pentru campioană.
„Un lucru e cert. FCSB nu e calificată. Chiar dacă reușește să câștige acasă, fraza cu 50-50 e cât se poate de reală. Nu cred că FCSB e calificată. Chiar dacă are prima șansă, va trebui să trateze meciul cu foarte mare seriozitate. Va fi un meci greu”, a spus Ciprian Marica, citat de sport.ro.
Drita – FCSB se va juca pe 14 august, de la ora 21:00. Partida de pe stadionul Fadil Vokrri din Kosovo va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Mihai Stoica a numit forţa din spatele remontadei FCSB-ului cu Drida: “S-a datorat în primul rând lor”
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre victoria campioanei României, din prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. FCSB i-a învins pe kosovarii de la Drita cu 3-2, asta după ce oaspeţii au condus cu 2-0.
FCSB a reuşit o repriză secundă foarte bună şi a înscris de trei ori. Golul victoriei a fost marcat de Daniel Bîrligea, în minutul 90+4, din lovitură de la 11 metri.
FCSB a revenit în ciuda parcursului modest din ultima perioadă. Campioana a pus capăt unei serii de partu înfrângeri la rând odată cu succesul de pe Arena Naţională.