Ciprian Marica, semnal de alarmă pentru FCSB înaintea returului cu Drita: "Un lucru e cert" - Antena Sport

Ciprian Marica, semnal de alarmă pentru FCSB înaintea returului cu Drita: "Un lucru e cert"

Ciprian Marica, semnal de alarmă pentru FCSB înaintea returului cu Drita: "Un lucru e cert"

Ciprian Marica, semnal de alarmă pentru FCSB înaintea returului cu Drita: “Un lucru e cert”

Alex Ioniță Publicat: 8 august 2025, 16:54

Ciprian Marica, semnal de alarmă pentru FCSB înaintea returului cu Drita: Un lucru e cert

Ciprian Marica / AntenaSport

Ciprian Marica a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii de la FCSB înaintea returului cu Drita. Fostul internațional a venit și cu un verdict despre șansele de calificare în play-off-ul Europa League.

Drita a condus-o pe FCSB, pe Arena Națională, cu scorul de 2-0, în manșa tur a „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League. Totuși, campioana României a revenit excelent în meci și s-a impus cu scorul de 3-2.

Semnalul de alarmă tras de Ciprian Marica, înainte de Drita – FCSB

În opinia lui Ciprian Marica, FCSB nu poate fi sigură de calificarea în play-off-ul Europa League. Fostul atacant este de părere că echipa lui Elias Charalambous pleacă cu prima șansă, însă a menționat că duelul din Kosovo va fi unul dificil pentru campioană.

„Un lucru e cert. FCSB nu e calificată. Chiar dacă reușește să câștige acasă, fraza cu 50-50 e cât se poate de reală. Nu cred că FCSB e calificată. Chiar dacă are prima șansă, va trebui să trateze meciul cu foarte mare seriozitate. Va fi un meci greu”, a spus Ciprian Marica, citat de sport.ro.

Drita – FCSB se va juca pe 14 august, de la ora 21:00. Partida de pe stadionul Fadil Vokrri din Kosovo va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Mihai Stoica a numit forţa din spatele remontadei FCSB-ului cu Drida: “S-a datorat în primul rând lor”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre victoria campioanei României, din prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. FCSB i-a învins pe kosovarii de la Drita cu 3-2, asta după ce oaspeţii au condus cu 2-0.

FCSB a reuşit o repriză secundă foarte bună şi a înscris de trei ori. Golul victoriei a fost marcat de Daniel Bîrligea, în minutul 90+4, din lovitură de la 11 metri.

FCSB a revenit în ciuda parcursului modest din ultima perioadă. Campioana a pus capăt unei serii de partu înfrângeri la rând odată cu succesul de pe Arena Naţională.

Jocul modest şi rezultatele nesatisfăcătoare s-au reflectat şi în numărul de spectatori prezenţi pe cel mai mare stadion al ţării la meciu de joi. Aproximativ 10.000 de suporteri i-au încurajat pe elevii lui Elias Charalambous.

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, este de părere că cei prezenţi pe Arena Naţională joi seară au avut un rol crucial în succesul campioanei României. Stoica a făcut apoi referire şi la fanii altor echipe, spunând că, după patru înfrângeri la rând, aşa cum s-a întâmplat cu FCSB, ar fi ieşit scandal la scorul de 2-0 pentru oaspeţi.

“Remontada s-a datorat în primul rând celor din Peluza Nord și tribune. La alții, după 4 înfrângeri și 0-2 pe tabelă, se lăsa cu admonestări, amenințări și plecat acasă. Nu și la noi”, a scris Mihai Stoica, pe contul său de Facebook.

