Cum a fost descrisă FCSB de olandezi, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles din grupa de Europa League - Antena Sport

FCSB a fost analizată în presa olandeză, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles din grupa principală de Europa League. Batavii au remarcat forma extrem de modestă a campioanei din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Roş-albaştrii au ajuns la opt meciuri consecutive fără succes în Liga 1, după ce au fost învinşi şi de Botoşani, scor 1-3. Campioana ocupă locul 11, având doar şapte puncte.

Cum a fost descrisă FCSB de olandezi, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles

FCSB se va deplasa în Olanda pentru meciul de debut în grupa principală de Europa League. Partida cu Go Ahead Eagles se va disputa joi, de la ora 19:45.

După înfrângerea cu Botoşani, FCSB a fost numită de olandezi ca fiind o echipă “şubredă”, ţinând cont de criza uriaşă pe care o traversează campioana. Ei au remarcat şi distanţa uriaşă faţă de primul loc, ocupat de Universitatea Craiova, distanţă de 16 puncte.

“Go Ahead Eagles va întâlni un adversar șubred. Campioana României se clatină. FCSB nu câștigase de șapte meciuri în campionat și spera să se redreseze la Botoșani. A pierdut din nou și a coborât pe locul 11, la 16 puncte de lider, cu un meci mai mult disputat. Ambițiile la titlu pot fi puse pe pauză pentru moment”, au notat olandezii de la vi.nl, înainte de Go Ahead Eagles – FCSB.