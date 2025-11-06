Daniel Bîrligea, dezamăgit după eșecul de la Basel: „E greu” - Antena Sport

FCSB a suferit un nou eșec în UEFA Europa League, asta deși a făcut per total un joc bun în Elveția, cu Basel. Campioana României a jucat încă din minutul 15 în inferioritate numerică, după ce Ștefan Târnovanu a văzut direct cartonașul roșu.
Daniel Bîrligea a rămas cu un gust amar după acest joc și a transmis că echipa roș-albastră putea obține mai mult, chiar și în inferioritate numerică.
Daniel Bîrligea, supărat după eșecul de la Basel
FCSB a pierdut al treilea meci la rând în UEFA Europa League. După eșecurile cu Young Boys și Bologna, campioana României a fost învinsă și de Basel, scor 3-1.
Daniel Bîrligea a vorbit după fluierul final despre acest joc și s-a arătat dezamăgit de rezultatul final. Vârful roș-albaștrilor este de părere că rezultatul ar fi fost altul, dacă echipa nu ar fi rămas în inferioritate numerică.
„Cred că puteam face mai mult, ne-am luptat cât am putut. E greu. Sunt supărat. Cred că dacă luptam mai mult și dacă anumite evenimente nu erau, cred că puteam face mai mult.
Ne gândim la următorul meci acum. Ne dorim să mai facem puncte în Europa, să jucăm mai bine, din păcate nu vin punctele. Poate facem mai mult în următoarele meciuri și luăm puncte.
Și cu Bologna am luptat, dar e greu de la 0-2. Aici un om în minus, e greu, am încercat să luptăm, dar nu a fost de ajuns. Noi știm să luptăm cu echipele mari”, a declarat Daniel Bîrligea, potrivit digisport.ro.
- „Dacă jucam 11 contra 11, puteam să câștigăm”. Darius Olaru, mesaj ferm după Basel – FCSB 3-1. Ce a spus despre golul marcat
- David Miculescu, iritat după Basel – FCSB 3-1: “Nu i-am simţit atât de puternici! Am fost peste ei la început”
- Gigi Becali a anunțat un nou transfer, după 1-3 cu Basel: „Trebuie să luăm”
- “Mai credeţi în calificare?” Gigi Becali a răspuns fără să stea pe gânduri după Basel – FCSB 3-1: “Trebuie să alegem”
- Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1