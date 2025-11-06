Daniel Bîrligea, dezamăgit după eșecul de la Basel: „E greu” - Antena Sport

FCSB a suferit un nou eșec în UEFA Europa League, asta deși a făcut per total un joc bun în Elveția, cu Basel. Campioana României a jucat încă din minutul 15 în inferioritate numerică, după ce Ștefan Târnovanu a văzut direct cartonașul roșu.

Daniel Bîrligea a rămas cu un gust amar după acest joc și a transmis că echipa roș-albastră putea obține mai mult, chiar și în inferioritate numerică.

Daniel Bîrligea, supărat după eșecul de la Basel

FCSB a pierdut al treilea meci la rând în UEFA Europa League. După eșecurile cu Young Boys și Bologna, campioana României a fost învinsă și de Basel, scor 3-1.

Daniel Bîrligea a vorbit după fluierul final despre acest joc și s-a arătat dezamăgit de rezultatul final. Vârful roș-albaștrilor este de părere că rezultatul ar fi fost altul, dacă echipa nu ar fi rămas în inferioritate numerică.

„Cred că puteam face mai mult, ne-am luptat cât am putut. E greu. Sunt supărat. Cred că dacă luptam mai mult și dacă anumite evenimente nu erau, cred că puteam face mai mult.