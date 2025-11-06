Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Bîrligea, dezamăgit după eșecul de la Basel: „E greu” - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Daniel Bîrligea, dezamăgit după eșecul de la Basel: „E greu”

Daniel Bîrligea, dezamăgit după eșecul de la Basel: „E greu”

Daniel Işvanca Publicat: 6 noiembrie 2025, 22:54

Comentarii
Daniel Bîrligea, dezamăgit după eșecul de la Basel: E greu”

Daniel Bîrligea în meciul cu Basel / Sportpictures

FCSB a suferit un nou eșec în UEFA Europa League, asta deși a făcut per total un joc bun în Elveția, cu Basel. Campioana României a jucat încă din minutul 15 în inferioritate numerică, după ce Ștefan Târnovanu a văzut direct cartonașul roșu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Bîrligea a rămas cu un gust amar după acest joc și a transmis că echipa roș-albastră putea obține mai mult, chiar și în inferioritate numerică.

Daniel Bîrligea, supărat după eșecul de la Basel

FCSB a pierdut al treilea meci la rând în UEFA Europa League. După eșecurile cu Young Boys și Bologna, campioana României a fost învinsă și de Basel, scor 3-1.

Daniel Bîrligea a vorbit după fluierul final despre acest joc și s-a arătat dezamăgit de rezultatul final. Vârful roș-albaștrilor este de părere că rezultatul ar fi fost altul, dacă echipa nu ar fi rămas în inferioritate numerică.

„Cred că puteam face mai mult, ne-am luptat cât am putut. E greu. Sunt supărat. Cred că dacă luptam mai mult și dacă anumite evenimente nu erau, cred că puteam face mai mult.

Reclamă
Reclamă

Ne gândim la următorul meci acum. Ne dorim să mai facem puncte în Europa, să jucăm mai bine, din păcate nu vin punctele. Poate facem mai mult în următoarele meciuri și luăm puncte.

Și cu Bologna am luptat, dar e greu de la 0-2. Aici un om în minus, e greu, am încercat să luptăm, dar nu a fost de ajuns. Noi știm să luptăm cu echipele mari”, a declarat Daniel Bîrligea, potrivit digisport.ro.

Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiuBlack Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Observator
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii”
Fanatik.ro
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii”
22:47
Mirel Rădoi, eliminat după 19 minute în Rapid Viena – Universitatea Craiova! S-a răstit la un jucător advers
22:40
LIVE TEXTRapid Viena – Universitatea Craiova 0-1. Oltenii conduc cu Rădoi în tribune, au avut şi gol anulat!
22:22
„Dacă jucam 11 contra 11, puteam să câștigăm”. Darius Olaru, mesaj ferm după Basel – FCSB 3-1. Ce a spus despre golul marcat
22:21
David Miculescu, iritat după Basel – FCSB 3-1: “Nu i-am simţit atât de puternici! Am fost peste ei la început”
22:21
Gigi Becali a anunțat un nou transfer, după 1-3 cu Basel: „Trebuie să luăm”
22:13
Gigi Becali a spus motivul real pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat: „Era 99% făcut!”
Vezi toate știrile
1 Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România 2 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 3 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 4 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 5 Ce notă a primit Istvan Kovacs din partea englezilor, după ce a anulat un penalty pentru Liverpool 6 Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență