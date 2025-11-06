David Miculescu, iritat după Basel - FCSB 3-1: "Nu i-am simţit atât de puternici! Am fost peste ei la început" - Antena Sport

Închide meniul
David Miculescu, iritat după Basel – FCSB 3-1: “Nu i-am simţit atât de puternici! Am fost peste ei la început”

Publicat: 6 noiembrie 2025, 22:21

David Miculescu, în Basel - FCSB / Profimedia

David Miculescu s-a arătat extrem de dezamăgit după înfrângerea suferită de FCSB, în meciul de pe terenul celor de la Basel, în etapa a patra din Europa League. Elveţienii s-au impus cu 3-1, iar campioana României a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Europa.

Atacantul roş-albaştrilor nu a vrut să dea vina pe ghinion, dar greşelile incredibile de la începutul meciului, atunci când Târnovanu a fost eliminat, iar Ngezana a comis penalty, şi-au lăsat amprenta asupra jocului.

David Miculescu, după Basel – FCSB 3-1: “Suntem dezamăgiţi”

Miculescu nu înţelege de ce FCSB nu reuşeşte să facă mai mult, în ciuda începutului bun de meci, când crede că formaţia roş-albastră a fost peste elveţieni. Mai mult, el crede că FCSB nu ar fi avut atât de multe probleme 11 la 11, deoarece nu i-a simţit atât de puternici pe cei de la Basel, până la eliminarea lui Târnovanu:

“Suntem dezamăgiţi. Nu pot să spun neapărat un ghinion, dar şi cu Bologna, şi astăzi, vorbim înainte de meci, începem foarte bine meciul, cu ocazii, a avut acea ocazie Tănase, puteam să înscriem, am fost peste ei. A venit un moment de neatenţie, în care a venit şi golul şi ne-am demoralizat puţin.

Am vorbit la pauză că am venit să jucăm fotbal, să arătăm că suntem buni. Chiar dacă avem un om în minus, nu e capăt de lume. Am marcat, iar la 1-1 chiar am sperat că vom înscrie şi golul 2. A venit apoi acel gol, nu pot să spun că e ghinion, dar este şansa lor, a fost o minge venită din bară, putea să sară în altă parte. Apoi iar am intrat în meci, am avut acel şut în care portarul advers a respins în faţă şi Bîrligea a dat peste poartă. Dacă reuşeam acolo să înscriem, se termina egal.

Nu i-am simţit atât de puternici cât am jucat 11 la 11. Nici pe Young Boys nu i-am simţit atât de puternici, dar atunci au fost nişte schimbări în echipă”, a declarat David Miculescu, la digisport.ro.

