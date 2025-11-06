Englezii au prezis scorul final la duelul dintre Basel și FCSB. Pe ce rezultat au mizat - Antena Sport

Închide meniul
Englezii au prezis scorul final la duelul dintre Basel și FCSB. Pe ce rezultat au mizat

Home | Fotbal | Europa League | Englezii au prezis scorul final la duelul dintre Basel și FCSB. Pe ce rezultat au mizat

Englezii au prezis scorul final la duelul dintre Basel și FCSB. Pe ce rezultat au mizat

Publicat: 6 noiembrie 2025, 16:25

Englezii au prezis scorul final la duelul dintre Basel și FCSB. Pe ce rezultat au mizat

Jucătorii FCSB-ului, bucurie în timpul unui meci / Sport Pictures

Englezii au prezis scorul final la duelul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Confruntarea din Elveția se va disputa azi, de la ora 19:45, și va fi în format live text, pe as.ro. 

FCSB are doar trei puncte în grupă, obținute după victoria cu Go Ahead Eagles, din prima etapă, scor 1-0. În următoarele două meciuri jucate, campioana a fost învinsă pe teren propriu de Young Boys (0-2) și de Bologna (1-2). 

Englezii au prezis scorul final la duelul dintre Basel și FCSB 

Englezii de la sportsmole.co.uk au prefațat duelul dintre Basel și FCSB și au prezis și scorul final. Aceștia sunt de părere că partida se va încheia la egalitate, scor 1-1. 

Jurnaliștii britanici menționați anterior au prezis corect scorul la partida FCSB-ului cu Bologna, din runda precedentă a grupei de Europa League. Italienii au condus cu 2-0 încă din minutul 12, după ce Odgaard și Dallinga au marcat. Daniel Bîrligea a redus din diferență în minutul 54, stabilind și scorul final. 

FCSB mai are de jucat cu Steaua Roșie Belgrad, Dinamo Zagreb, Feyenoord și Fenerbahce în grupa principală de Europa League.  

Echipele probabile la Basel – FCSB:   

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Tănase, Șut – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea.   

Antrenor: Elias Charalambous.   

Basel: Hitz – Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Schmid – Metinho, Leroy – Soticek, Shaqiri, Otele – Ajeti.  

Antrenor: Ludovic Magnin.  

După deplasarea din Elveția, campioana se va duela în Liga 1 cu Hermannstadt. Partida de la Sibiu se va juca duminică, de la ora 20:30, în prima etapă a returului. 

