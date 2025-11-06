Englezii au prezis scorul final la duelul dintre Basel și FCSB. Pe ce rezultat au mizat - Antena Sport

Englezii au prezis scorul final la duelul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Confruntarea din Elveția se va disputa azi, de la ora 19:45, și va fi în format live text, pe as.ro.

FCSB are doar trei puncte în grupă, obținute după victoria cu Go Ahead Eagles, din prima etapă, scor 1-0. În următoarele două meciuri jucate, campioana a fost învinsă pe teren propriu de Young Boys (0-2) și de Bologna (1-2).

Englezii au prezis scorul final la duelul dintre Basel și FCSB

Englezii de la sportsmole.co.uk au prefațat duelul dintre Basel și FCSB și au prezis și scorul final. Aceștia sunt de părere că partida se va încheia la egalitate, scor 1-1.

Jurnaliștii britanici menționați anterior au prezis corect scorul la partida FCSB-ului cu Bologna, din runda precedentă a grupei de Europa League. Italienii au condus cu 2-0 încă din minutul 12, după ce Odgaard și Dallinga au marcat. Daniel Bîrligea a redus din diferență în minutul 54, stabilind și scorul final.

FCSB mai are de jucat cu Steaua Roșie Belgrad, Dinamo Zagreb, Feyenoord și Fenerbahce în grupa principală de Europa League.