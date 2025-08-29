Gigi Becali a ironizat-o pe Universitatea Craiova după calificarea în cupele europene: "Ce facem, conferințe?" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit despre Universitatea Craiova. Patronul de la FCSB a venit cu un mesaj ironic, după calificarea oltenilor în Conference League.
FCSB și Universitatea Craiova vor reprezenta România în noul sezon al cupelor europene. Campioana va evolua în grupa principală a Europa League, în timp ce oltenii lui Mirel Rădoi vor lupta în Conference League.
Ce a spus Gigi Becali despre Universitatea Craiova după calificarea în cupele europene
Gigi Becali a dezvăluit că seara de joi a fost una dintre „cele mai frumoase”, având în vedere că FCSB a câștigat și procesul la TAS, în privința transferului lui Florinel Coman la Al-Gharafa.
De asemenea, patronul campioanei a explicat că FCSB nu poate fi comparată cu Universitatea Craiova, având în vedere că va evolua în Europa League.
„Este una dintre cele mai frumoase seri, pentru că s-au acumulat două lucruri: problema cu banii de pe urma lui Coman și calificarea. A fost fără emoții: 3-0, fără probleme. Au avut și eliminare. Craiova era deja calificată.
Păi, cum adică? Să fiu eu pe același calapod cu Craiova? Să merg eu în Conference? Păi ce facem, conferințe? Mă duc eu în Conference? Mă ducea în istoria aia mică a lor. Ba! Eu țintesc sus. Cum să fiu pe același calapod cu ei?”, a spus Gigi Becali, la fanatik.ro.
“Cu basculanta, cu ce pleacă?” Gigi Becali l-a ironizat pe Octavian Popescu şi a avertizat: “Nu e debandadă la FCSB”
Gigi Becali a avut un mesaj categoric pentru Octavian Popescu. Jucătorul FCSB-ului a avut mai multe prestaţii modeste în ultimul timp şi este departe de jucătorul pe care patronul roş-albaştrilor îl lăuda în urmă cu câteva sezoane.
În ultima vreme s-a vorbit chiar despre o plecare a lui Octavian Popescu de la FCSB, în încercarea de a-şi relansa cariera. Chiar Giovanni Becali, vărul patronului de la FCSB, a spus că Popescu ar trebui vândut.