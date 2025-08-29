Gigi Becali a ironizat-o pe Universitatea Craiova după calificarea în cupele europene: "Ce facem, conferințe?" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit despre Universitatea Craiova. Patronul de la FCSB a venit cu un mesaj ironic, după calificarea oltenilor în Conference League.

FCSB și Universitatea Craiova vor reprezenta România în noul sezon al cupelor europene. Campioana va evolua în grupa principală a Europa League, în timp ce oltenii lui Mirel Rădoi vor lupta în Conference League.

Ce a spus Gigi Becali despre Universitatea Craiova după calificarea în cupele europene

Gigi Becali a dezvăluit că seara de joi a fost una dintre „cele mai frumoase”, având în vedere că FCSB a câștigat și procesul la TAS, în privința transferului lui Florinel Coman la Al-Gharafa.

De asemenea, patronul campioanei a explicat că FCSB nu poate fi comparată cu Universitatea Craiova, având în vedere că va evolua în Europa League.

„Este una dintre cele mai frumoase seri, pentru că s-au acumulat două lucruri: problema cu banii de pe urma lui Coman și calificarea. A fost fără emoții: 3-0, fără probleme. Au avut și eliminare. Craiova era deja calificată.