Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a ironizat-o pe Universitatea Craiova după calificarea în cupele europene: "Ce facem, conferințe?" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Gigi Becali a ironizat-o pe Universitatea Craiova după calificarea în cupele europene: “Ce facem, conferințe?”

Gigi Becali a ironizat-o pe Universitatea Craiova după calificarea în cupele europene: “Ce facem, conferințe?”

Alex Ioniță Publicat: 29 august 2025, 14:00

Comentarii
Gigi Becali a ironizat-o pe Universitatea Craiova după calificarea în cupele europene: Ce facem, conferințe?

Hepta

Gigi Becali a vorbit despre Universitatea Craiova. Patronul de la FCSB a venit cu un mesaj ironic, după calificarea oltenilor în Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB și Universitatea Craiova vor reprezenta România în noul sezon al cupelor europene. Campioana va evolua în grupa principală a Europa League, în timp ce oltenii lui Mirel Rădoi vor lupta în Conference League.

Ce a spus Gigi Becali despre Universitatea Craiova după calificarea în cupele europene

Gigi Becali a dezvăluit că seara de joi a fost una dintre „cele mai frumoase”, având în vedere că FCSB a câștigat și procesul la TAS, în privința transferului lui Florinel Coman la Al-Gharafa.

De asemenea, patronul campioanei a explicat că FCSB nu poate fi comparată cu Universitatea Craiova, având în vedere că va evolua în Europa League.

„Este una dintre cele mai frumoase seri, pentru că s-au acumulat două lucruri: problema cu banii de pe urma lui Coman și calificarea. A fost fără emoții: 3-0, fără probleme. Au avut și eliminare. Craiova era deja calificată.

Reclamă
Reclamă

Păi, cum adică? Să fiu eu pe același calapod cu Craiova? Să merg eu în Conference? Păi ce facem, conferințe? Mă duc eu în Conference? Mă ducea în istoria aia mică a lor. Ba! Eu țintesc sus. Cum să fiu pe același calapod cu ei?”, a spus Gigi Becali, la fanatik.ro.

“Cu basculanta, cu ce pleacă?” Gigi Becali l-a ironizat pe Octavian Popescu şi a avertizat: “Nu e debandadă la FCSB”

Gigi Becali a avut un mesaj categoric pentru Octavian Popescu. Jucătorul FCSB-ului a avut mai multe prestaţii modeste în ultimul timp şi este departe de jucătorul pe care patronul roş-albaştrilor îl lăuda în urmă cu câteva sezoane.

În ultima vreme s-a vorbit chiar despre o plecare a lui Octavian Popescu de la FCSB, în încercarea de a-şi relansa cariera. Chiar Giovanni Becali, vărul patronului de la FCSB, a spus că Popescu ar trebui vândut.

Vremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai caldVremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai cald
Reclamă

Gigi Becali nu are însă de gând să îl vândă pe Octavian Popescu şi a fost pus pe glume. De asemenea, patronul roş-albaştrilor a avut un mesaj clar şi a anunţat că nu jucătorii trebuie să ceară să plece şi aceştia pot părăsi echipa doar când au oferte concrete:

“Păi să plece. Cu autobuzul sau cu IMS-ul? Cu basculanta, cu ce pleacă? Merge așa să plecăm când vrem? Când ai ofertă pleci. Nu trebuie să vină jucătorul să propună el suma.

Nu e debandadă la FCSB. El trebuie să joace fotbal. Nu trebuie să vină un fotbalist să ceară el să plece. La mine joci fotbal!”, a declarat Gigi Becali, potrivit sursei citate.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Observator
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru
Fanatik.ro
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru
13:46
LIVE VIDEOPrimul antrenament al Marelui Premiu al Ţărilor de Jos e ACUM. Cursa e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
13:37
Ianis Hagi a ratat convocarea la echipa naţională! Mircea Lucescu s-a ţinut de cuvânt
13:19
Tragerea la sorți a grupei Conference League, LIVE TEXT. Universitatea Craiova își află adversarele
13:12
NEWS ALERTMircea Lucescu a anunţat lista cu cei 26 de tricolori convocaţi pentru meciurile României cu Canada şi Cipru
12:54
Antrenorul lui Istanbul Başakşehir, după dubla cu Universitatea Craiova: “Am fost eliminaţi de o echipă ceva mai slabă”
12:48
Neluțu Varga pregătește lovitura verii! Negociază cu un nume uriaș, câștigător de UCL și Premier League
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor săi şi le-a dat o veste mare după calificarea istorică în grupa UECL! 2 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 3 Care sunt posibilii adversari ai FCSB-ului, din grupa principală a Europa League 4 FCSB – Aberdeen 3-0! Roş-albaştrii, din nou în grupa Europa League! Olaru a reuşit o “dublă”, Şut, gol superb 5 Câți bani va încasa Universitatea Craiova după calificarea istorică în Conference League 6 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”