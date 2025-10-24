Gigi Becali l-a distrus iar pe Adrian Şut: "A ajuns star, nici nu conta. Am vrut să-l schimb în minutul 10" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a continuat să îl critice pe Adrian Şut (26 de ani), după ce ieri, imediat după înfrângerea cu Bologna, l-a considerat principalul vinovat pentru că FCSB nu a reuşit să ia niciun punct, acasă, cu echipa italiană.

Adrian Şut a greşit la primul gol marcat de Bologna. După meci, la zona mixtă, le-a cerut scuze colegilor, staff-ului şi fanilor.

Gigi Becali, un nou atac la adresa lui Adrian Şut: “Cine eşti tu să baţi? Ştii să baţi tu ceva?”

„Noi am ajuns la echipa asta să fie star Șut, care nici nu conta. Era bun fotbalist, dar el a ajuns star, ia mingea și bate el. Cine ești, bă, tu, să bați? Știi să bați tu ceva? Era Olaru acolo, era David Miculescu, care a dat tare în minge.

Eu am vrut să-l schimb în minutul 10, după ce a greșit la gol. Dar apoi m-am gândit că râde lumea de el, îl distrug, îl demoralizez. Așa trebuie făcut, zice lumea că nu, dar eu nu am văzut la niciun nivel ca unul să piardă mingea așa și să ia gol, doar la noi se întâmplă așa ceva. La Șut nu e prima, mai are multe de-astea, dar el este star, el driblează.

N-ai voie să pierzi mingea în viața vieților tale. Dacă n-ai soluție, arunc-o în tribună. Sunt care driblează, dar 120% sunt siguri de dribling. Nu tu, Șut, care până te învârți vine baba cu colacii”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.