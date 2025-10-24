Gigi Becali l-a distrus iar pe Adrian Şut: "A ajuns star, nici nu conta. Am vrut să-l schimb în minutul 10" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a continuat să îl critice pe Adrian Şut (26 de ani), după ce ieri, imediat după înfrângerea cu Bologna, l-a considerat principalul vinovat pentru că FCSB nu a reuşit să ia niciun punct, acasă, cu echipa italiană.
Adrian Şut a greşit la primul gol marcat de Bologna. După meci, la zona mixtă, le-a cerut scuze colegilor, staff-ului şi fanilor.
Gigi Becali, un nou atac la adresa lui Adrian Şut: “Cine eşti tu să baţi? Ştii să baţi tu ceva?”
„Noi am ajuns la echipa asta să fie star Șut, care nici nu conta. Era bun fotbalist, dar el a ajuns star, ia mingea și bate el. Cine ești, bă, tu, să bați? Știi să bați tu ceva? Era Olaru acolo, era David Miculescu, care a dat tare în minge.
Eu am vrut să-l schimb în minutul 10, după ce a greșit la gol. Dar apoi m-am gândit că râde lumea de el, îl distrug, îl demoralizez. Așa trebuie făcut, zice lumea că nu, dar eu nu am văzut la niciun nivel ca unul să piardă mingea așa și să ia gol, doar la noi se întâmplă așa ceva. La Șut nu e prima, mai are multe de-astea, dar el este star, el driblează.
N-ai voie să pierzi mingea în viața vieților tale. Dacă n-ai soluție, arunc-o în tribună. Sunt care driblează, dar 120% sunt siguri de dribling. Nu tu, Șut, care până te învârți vine baba cu colacii”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.
Elias Charalambous l-a contrazis pe Gigi Becali în privinţa lui Adrian Şut: “Nu trebuie să îl învinovăţim”
Făcut praf de Gigi Becali, Adrian Şut a fost apărat de antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous (45 de ani). Cipriotul e de părere că înfrângerea cu Bologna nu poate fi pusă în cârca unui singur jucător.
“Nu trebuie să îl învinovăţim pe Şut, nu contează numele. Suntem o echipă şi când pierdem, pierdem împreună. Nu sunt aici să învinovăţesc vreun jucător. Eu spun doar ca echipă ce ar fi trebuit să facem”, a declarat Elias Charalambous.
Echipa italiană Bologna a învins joi, în deplasare, cu 2-1, formaţia bucureşteană FCSB, în a treia etapă din Europa League. Bucureştenii au început timoraţi partida şi, în minutul 9, Şut a pierdut mingea uşor, Dallinga a centrat în faţa porţii, iar Jens Odgaard a deschis scorul. După numai trei minute, Lykogiannis a centrat în careu, Lixandru a reluat cu capul spre propria poartă şi Târnovanu a respins in extremis, însă mingea a ajuns la Thijs Dallinga, care a înscris la colţul lung. În minutul 22, Heggem a ratat şansa să mărească avantajul oaspeţilor, iar în minutul 33 Orsolini a înscris, după o piruetă în careu, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid.
Elevii lui Charalambous au avut prima ocazie în minutul 37, când Skorupski a scos lovitura de cap a lui Ngezana, intervenind imediat şi la şutul lui Şut. Bucureştenii păreau că îşi revin, şi Thiam a reluat puţin peste poartă, în minutul 39, pentru ca în minutul 41 Skorupski să respingă cu piciorul la şutul lui Thiam. La pauză ambele echipe au efectuat câte două schimbări, iar nou-intratul Bîrligea a înscris pentru gazde, de lângă Lucumi, în minutul 54. Târnovanu a scos şutul lui Odgaard, în minutul 68, apoi şutul lui Dallinga din minutul 72. Tot Târnovanu a apărat excepţional în minutul 81, la şutul lui Odgaard. A venit bara lui Orsolini, din minutul 83, însă până la final nu s-a mai înscris şi FCSB a pierdut cu 2-1. Pentru bucureşteni, care au rămas cu trei puncte în Liga Europa, urmează meciul cu FC Basel.
