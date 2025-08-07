Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt. Malcom Edjouma a revenit în lotul FCSB-ului, la meciul cu Drita - Antena Sport

Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt şi l-a “iertat” pe Malcom Edjouma. Mijlocaşul francez se află în premieră în lotul FCSB-ului, în acest sezon. Elias Charalambous se poate baza pe el la duelul cu Drita.

FCSB vrea să pună capăt crizei în partida cu Drita. Prima manşă a confruntării din turul trei preliminar de Europa League se va disputa azi, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt | Malcom Edjouma, rezervă în FCSB – Drita

Malcom Edjouma a fost aproape de o plecare de la FCSB, în această vară, după ce a intrat în dizgraţiile lui Gigi Becali. Mijlocaşul francez era dorit de Dan Petrescu la CFR Cluj, însă mutarea a picat, din cauza pretenţiilor financiare ale jucătorului.

După eliminarea ruşinoasă din Champions League şi după derby-ul pierdut cu Dinamo, Gigi Becali a decis să-l reprimească în lotul FCSB-ului pe Malcom Edjouma. Patronul campioanei a recunoscut că a greşit în privinţa francezului.

“Îl transferăm pe Edjouma! Unde? La noi! Pe Băluță nu, dar să vedem. Așa a zis MM, să revină Edjouma. În plus, într-un fel am greșit-o cu Edjouma: trebuia să fac comparație între Edjouma, Gheorghiță și Ștefănescu ca valoare, ca putere”, a spus Gigi Becali despre Malcom Edjouma, înainte de FCSB – Drita.