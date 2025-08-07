Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt. Malcom Edjouma a revenit în lotul FCSB-ului, la meciul cu Drita - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt. Malcom Edjouma a revenit în lotul FCSB-ului, la meciul cu Drita

Publicat: 7 august 2025, 20:19

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt şi l-a “iertat” pe Malcom Edjouma. Mijlocaşul francez se află în premieră în lotul FCSB-ului, în acest sezon. Elias Charalambous se poate baza pe el la duelul cu Drita.

FCSB vrea să pună capăt crizei în partida cu Drita. Prima manşă a confruntării din turul trei preliminar de Europa League se va disputa azi, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt | Malcom Edjouma, rezervă în FCSB – Drita

Malcom Edjouma a fost aproape de o plecare de la FCSB, în această vară, după ce a intrat în dizgraţiile lui Gigi Becali. Mijlocaşul francez era dorit de Dan Petrescu la CFR Cluj, însă mutarea a picat, din cauza pretenţiilor financiare ale jucătorului.

După eliminarea ruşinoasă din Champions League şi după derby-ul pierdut cu Dinamo, Gigi Becali a decis să-l reprimească în lotul FCSB-ului pe Malcom Edjouma. Patronul campioanei a recunoscut că a greşit în privinţa francezului.

“Îl transferăm pe Edjouma! Unde? La noi! Pe Băluță nu, dar să vedem. Așa a zis MM, să revină Edjouma. În plus, într-un fel am greșit-o cu Edjouma: trebuia să fac comparație între Edjouma, Gheorghiță și Ștefănescu ca valoare, ca putere”, a spus Gigi Becali despre Malcom Edjouma, înainte de FCSB – Drita.

Echipa de start FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut (cpt.) – Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti – Bîrligea
Rezerve: Udrea, Zima – Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Stoian
Absenți: Tănase, Ngezana (suspendați), Olaru, Radunovic, Alibec (accidentați)
Antrenor: Elias Charalambous

Malcom Edjouma nu poate fi trecut pe lista de Liga 1

Malcom Edjouma nu a fost inclus pe lista jucătorilor eligibili pentru meciurile din Liga 1 în startul sezonului. Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice specifică: „lista A va putea fi modificată până la terminarea perioadei de transfer de vară, prin completare/înlocuire, însă numai cu jucători care au fost legitimați la club după comunicarea listei inițiale”, iar, astfel, mijlocașul nu mai poate fi inclus pe lista respectivă.

În locul lui Ștefănescu îl băgăm pe Edjouma. Dar dacă vedeți ce nebunie în România noastră, în liga noastră. Jucătorul nostru, legitimat de 3-4 ani, nu-l mai putem băga.

Cică trebuie să-l dăm liber ca să-l putem pune iar pe liber. Ce-s tâmpeniile astea, mă? Nu înțeleg, ei nu reglementează? Ei dorm acolo? Anul trecut au zis: «Da, dom’ne, o să reglementăm». Dar ce să reglementeze ei, că ei trebuie să doarmă.

Iar omul nu vrea așa. Că să-l dea liber o comisie. Cum să-l dea liber pe jucătorul meu? Vă dați seama ce tâmpenie? La FIFA, la UEFA îl pot pune pe listă, dar în România nu pot. În cupele europene poate juca, dar în România nu poți să-l pui, că trebuie să-l dai liber pe jucător. Cum, mă, să-l dau liber dacă e al meu?

Ei zic că trebuie să ne ghidăm după regulamentele FIFA și UEFA. Dar la UEFA eu pot să-l bag Edjouma, dar la noi nu putem. Trebuie să-l lași liber pe jucător. Păi cum să fac alt contract? Eu zic că e deja ilegalitate! Cum să faci alt contract, ne jucăm de-a contractele, de-a lăsatul [liber] la comisii?”, a spus Gigi Becali, la digisport.ro.

