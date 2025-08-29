Mesajul pe care i l-a transmis Gică Hagi lui Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit ce discuţie a avut cu naşul lui, Gică Hagi, după ce FCSB a reuşit a doua calificare la rând în grupa principală din Europa League.

“Regele” l-a felicitat pe Gigi Becali. Totodată, acţionarul majoritar al clubului Farul l-a asigurat pe Gigi Becali că FCSB îşi va reveni şi în campionat. După 7 etape, FCSB este doar pe locul 13 în Liga 1, cu numai 5 puncte obţinute.

Gică Hagi l-a felicitat pe Gigi Becali pentru calificarea FCSB-ului în grupa Europa League

Pentru FCSB urmează derby-ul cu CFR Cluj, unul al “suferinţei” în Liga 1. Ardelenii au şi ei 5 puncte, dar un meci mai puţin disputat în campionat faţă de FCSB, restanţa cu Csikszereda. CFR Cluj – FCSB se dispută duminică, de la ora 21:30. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

„Gică Hagi m-a felicitat pentru calificare. Mi-a zis: «Băi, Gigi… Bravo! Reprezinți România ca lumea! Aduni puncte pentru fotbalul românesc. Ai făcut-o și anul trecut și o faci și anul ăsta, felicitări și iar felicitări. Chiar faci lucruri mari».

I-am zis: «Băi, Gică, dar am probleme cu play-off-ul». Și el mi-a zis că echipa a fost focusată pe Champions League. Ei au fost focusați și concentrați pe asta. Acum au scăpat de un stres, că și Europa League e foarte bine, iar de acum nu vor mai avea probleme. Așa mi-a zis Gică, el se pricepe”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.