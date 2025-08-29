Mesajul pe care i l-a transmis Gică Hagi lui Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League - Antena Sport

Închide meniul
Mesajul pe care i l-a transmis Gică Hagi lui Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League

Publicat: 29 august 2025, 19:00

Mesajul pe care i l-a transmis Gică Hagi lui Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League

Gică Hagi şi Gigi Becali / SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES via Hepta

Gigi Becali a dezvăluit ce discuţie a avut cu naşul lui, Gică Hagi, după ce FCSB a reuşit a doua calificare la rând în grupa principală din Europa League.

“Regele” l-a felicitat pe Gigi Becali. Totodată, acţionarul majoritar al clubului Farul l-a asigurat pe Gigi Becali că FCSB îşi va reveni şi în campionat. După 7 etape, FCSB este doar pe locul 13 în Liga 1, cu numai 5 puncte obţinute.

Gică Hagi l-a felicitat pe Gigi Becali pentru calificarea FCSB-ului în grupa Europa League

Pentru FCSB urmează derby-ul cu CFR Cluj, unul al “suferinţei” în Liga 1. Ardelenii au şi ei 5 puncte, dar un meci mai puţin disputat în campionat faţă de FCSB, restanţa cu Csikszereda. CFR Cluj – FCSB se dispută duminică, de la ora 21:30. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Gică Hagi m-a felicitat pentru calificare. Mi-a zis: «Băi, Gigi… Bravo! Reprezinți România ca lumea! Aduni puncte pentru fotbalul românesc. Ai făcut-o și anul trecut și o faci și anul ăsta, felicitări și iar felicitări. Chiar faci lucruri mari».

I-am zis: «Băi, Gică, dar am probleme cu play-off-ul». Și el mi-a zis că echipa a fost focusată pe Champions League. Ei au fost focusați și concentrați pe asta. Acum au scăpat de un stres, că și Europa League e foarte bine, iar de acum nu vor mai avea probleme. Așa mi-a zis Gică, el se pricepe”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

FCSB le va întâlni în grupa Europa League, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc vineri, pe Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) şi Go Ahead Eagles (deplasare).

FCSB a învins-o pe Aberdeen cu 3-0 şi s-a calificat din nou în faza principală a Europa League

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea scoţiană Aberdeen, în returul play-off-ului din Europa League, calificându-se în grupa unică a competiţiei.

Scoţienii au dat emoţii suporterilor din tribune, în minutul 2, când Sokler a şutat în Târnovanu, iar replica roş-albaştrilor a venit în minutul 11, la şutul lui Bîrligea. Partida a continuat, echilibrată, până în minutul 40 când gazdele au solicitat penalty, la căderea lui Miculescu în careul advers, însă arbitrul norvegian Espen Eskas nu a dat nimic.

Conducătorul meciului a fost însă chemat de VAR şi, după verificarea fazei, Eskas a acordat penalty pentru bucureşteni, considerând că Jensen a comis un henţ. Primind al doilea galben, danezul a fost eliminat şi Aberdeen a rămas în zece.

Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Olaru şi FCSB a intrat la vestiare cu avantaj minim. Repriza secundă a început cu un gol superb marcat de Adrian Şut, cu un şut de la 25 de metri, în minutul 52. După trei minute portarul oaspeţilor, Mitov, a scos şutul din careu al lui Florin Tănase, pentru ca minutul 59 să aducă al treilea gol al elevilor lui Charalambous. A fost o acţiune personală a lui Vali Creţu, mingea a ajuns la Olaru şi acesta a înscris cu un şut din careu.

Scoţienii nu au mai avut forţa de a pune probleme, iar bucureştenii s-au limitat să rămână la controlul jocului, fără să mai pună presiune.

FCSB s-a impus cu 3-0 în faţa lui Aberdeen şi, cu 5-2 scor general, s-a calificat în grupa unică din Liga Europa.

