Ce antrenor e favorit să-i ia locul lui Jose Mourinho la Fenerbahce. FCSB ar putea înfrunta un nume uriaş - Antena Sport

Ce antrenor e favorit să-i ia locul lui Jose Mourinho la Fenerbahce. FCSB ar putea înfrunta un nume uriaş

Publicat: 3 septembrie 2025, 11:54

Jucătorii FCSB-ului / Sport Pictures

A fost dezvăluit numele antrenorului favorit să-i ia locul lui Jose Mourinho la Fenerbahce. “The Special One” a fost demis de turci, după ratarea calificării în grupa de Champions League.

Fenerbahce a ajuns astfel în grupa de Europa League, acolo unde o va înfrunta pe FCSB. Meciul este programat să se desfăşoare în ultima etapă, anume pe 29 ianuarie 2026.

La Bucureşti ar putea veni un nume uriaş. Luciano Spalletti e dorit de oficialii lui Fenerbahce pe banca echipei, după plecarea lui Jose Mourinho.

Jurnalistul turc Ibrahim Seten a dezvăluit faptul că Spalletti nu ar spune pas preluării lui Fenerbahce, el fiind liber de contract în acest moment. Tehnicianul italian în vârstă de 66 de ani a fost la cârma naţionalei Italiei ultima dată, de care s-a despărţit în vară, după umilinţa cu Norvegia din preliminariile World Cup 2026, scor 0-3.

Totodată, ultima echipă de club pe care a pregătit-o Luciano Spalletti a fost Napoli. Antrenorul italian a reuşit să cucerească titlul în La Liga în 2023, ulterior plecând de la echipă.

Pe lista lui Fenerbahce cu posibili înlocuitori ai lui Jose Mourinho se mai află şi Sebastian Hoeness, tehnicianul celor de la Stuttgart, Ismail Kartal, Roger Schmidt şi Edin Terzic.

În cariera de antrenor, Luciano Spalletti a cucerit opt trofee: titlul în Italia alături de Napoli, două cupe ale Italiei cu AS Roma, o Supercupă cu AS Roma, două titluri în Rusia alături de Zenit St. Petersburg şi o cupă a Rusiei tot alături de formaţia amintită anterior.

Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce. Antrenorul portughez a stat puţin mai mult de un an la formaţia din Turcia, el sosind la Istanbul vara trecută.

Miercuri, formaţia turcă a fost eliminată de Benfica, în play-off-ul UEFA Champions League. Se pare că o aventură în Europa League nu a fost suficientă pentru conducere, care a decis să încheie colaborarea cu antrenorul portughez.

“Ne-am despărţit de Jose Mourinho, cel care a antrenat echipa noastră începând cu sezonul 2024/25. Îi mulţumim pentru munca depusă la echipa noastră şi îi dorim succes”, a anunţat Fenerbahce, prin intermediul unui comunicat.

