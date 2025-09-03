Ce antrenor e favorit să-i ia locul lui Jose Mourinho la Fenerbahce. FCSB ar putea înfrunta un nume uriaş - Antena Sport

A fost dezvăluit numele antrenorului favorit să-i ia locul lui Jose Mourinho la Fenerbahce. “The Special One” a fost demis de turci, după ratarea calificării în grupa de Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fenerbahce a ajuns astfel în grupa de Europa League, acolo unde o va înfrunta pe FCSB. Meciul este programat să se desfăşoare în ultima etapă, anume pe 29 ianuarie 2026.

Ce antrenor e favorit să-i ia locul lui Jose Mourinho la Fenerbahce

La Bucureşti ar putea veni un nume uriaş. Luciano Spalletti e dorit de oficialii lui Fenerbahce pe banca echipei, după plecarea lui Jose Mourinho.

Jurnalistul turc Ibrahim Seten a dezvăluit faptul că Spalletti nu ar spune pas preluării lui Fenerbahce, el fiind liber de contract în acest moment. Tehnicianul italian în vârstă de 66 de ani a fost la cârma naţionalei Italiei ultima dată, de care s-a despărţit în vară, după umilinţa cu Norvegia din preliminariile World Cup 2026, scor 0-3.

Totodată, ultima echipă de club pe care a pregătit-o Luciano Spalletti a fost Napoli. Antrenorul italian a reuşit să cucerească titlul în La Liga în 2023, ulterior plecând de la echipă.