"O greșeală majoră!" Cristi Balaj, atac la adresa arbitrajului după CFR Cluj - Braga 1-2! - Antena Sport

Cristi Balaj a ieșit la atac, la o zi după meciul CFR Cluj – Braga, încheiat cu scorul de 1-2. Oficialul formației din Gruia a criticat arbitrajul și este de părere că echipa pe care o reprezintă ar fi trebuit să primească un penalty, în a doua repriză.

Faza controversată s-a petrecut în minutul 70. Atunci, Antonio Bosec a pătruns în careul lui Braga și a fost doborât de Zalazar Martinez. Arbitrul partidei, Elchin Masiyev, nu a dictat penalty. De asemenea, nu s-a intervenit nici din camera VAR.

Cristi Balaj a venit cu un atac la adresa arbitrajului după CFR Cluj – Braga 1-2!

În opinia lui Cristi Balaj, arbitrul a comis o „greșeală majoră”. Totuși, oficialul ardelenilor a dat asigurări că elevii lui Dan Petrescu vor da totul pentru a se califica în play-off-ul Europa League, chiar dacă pleacă cu a doua șansă la returul cu Braga.

“Am întâlnit o echipă mai bună, iar anumite detalii au făcut diferența. Principalul detaliu este lipsa jucătorilor importanți, dar și anumite decizii de arbitraj care au influențat rezultatul. Mă refer în special la faza din minutul 70, când nu e o fază complicată.

Acolo avem un apărător care nu e interesat să joace mingea, ci doar să oprească adversarul. Faza din minutul 70 a fost cea mai importantă. Din punctul meu de vedere, este o greșeală majoră!