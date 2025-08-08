"O greșeală majoră!" Cristi Balaj, atac la adresa arbitrajului după CFR Cluj - Braga 1-2! - Antena Sport

Cristi Balaj a ieșit la atac, la o zi după meciul CFR Cluj – Braga, încheiat cu scorul de 1-2. Oficialul formației din Gruia a criticat arbitrajul și este de părere că echipa pe care o reprezintă ar fi trebuit să primească un penalty, în a doua repriză.
Faza controversată s-a petrecut în minutul 70. Atunci, Antonio Bosec a pătruns în careul lui Braga și a fost doborât de Zalazar Martinez. Arbitrul partidei, Elchin Masiyev, nu a dictat penalty. De asemenea, nu s-a intervenit nici din camera VAR.
Cristi Balaj a venit cu un atac la adresa arbitrajului după CFR Cluj – Braga 1-2!
În opinia lui Cristi Balaj, arbitrul a comis o „greșeală majoră”. Totuși, oficialul ardelenilor a dat asigurări că elevii lui Dan Petrescu vor da totul pentru a se califica în play-off-ul Europa League, chiar dacă pleacă cu a doua șansă la returul cu Braga.
“Am întâlnit o echipă mai bună, iar anumite detalii au făcut diferența. Principalul detaliu este lipsa jucătorilor importanți, dar și anumite decizii de arbitraj care au influențat rezultatul. Mă refer în special la faza din minutul 70, când nu e o fază complicată.
Acolo avem un apărător care nu e interesat să joace mingea, ci doar să oprească adversarul. Faza din minutul 70 a fost cea mai importantă. Din punctul meu de vedere, este o greșeală majoră!
Dacă am fi obținut un egal, Braga ar fi pornit tot favorită la retur. Acum, având în vedere că au câștigat, cu atât mai mult. Dar noi ne jucăm șansa, nu ne predăm. Să vedem ce jucători mai recuperăm și în ce măsură vor reveni pe teren cu brio pentru că un jucător revenit pe teren după o perioadă de indisponibilitate are nevoie de câteva meciuri pentru a reintra în ritm”, a spus Cristi Balaj, citat de sport.ro.
Dan Petrescu s-a decis. Un jucător e OUT de la CFR Cluj
Dan Petrescu a luat o decizie radicală la CFR Cluj, după 1-2 cu Braga. Concret, antrenorul ardelenilor a decis să renunțe la un jucător.
Este vorba despre Drilon Islami, mijlocaș care a semnat cu CFR Cluj în această perioadă de mercato. De menționat este faptul că jucătorul din Kosovo nu a debutat în tricoul echipei din Gruia.