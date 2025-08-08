Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"O greșeală majoră!" Cristi Balaj, atac la adresa arbitrajului după CFR Cluj - Braga 1-2! - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | “O greșeală majoră!” Cristi Balaj, atac la adresa arbitrajului după CFR Cluj – Braga 1-2!

“O greșeală majoră!” Cristi Balaj, atac la adresa arbitrajului după CFR Cluj – Braga 1-2!

Alex Ioniță Publicat: 8 august 2025, 21:05

Comentarii
O greșeală majoră! Cristi Balaj, atac la adresa arbitrajului după CFR Cluj – Braga 1-2!

Profimedia Images

Cristi Balaj a ieșit la atac, la o zi după meciul CFR Cluj – Braga, încheiat cu scorul de 1-2. Oficialul formației din Gruia a criticat arbitrajul și este de părere că echipa pe care o reprezintă ar fi trebuit să primească un penalty, în a doua repriză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Faza controversată s-a petrecut în minutul 70. Atunci, Antonio Bosec a pătruns în careul lui Braga și a fost doborât de Zalazar Martinez. Arbitrul partidei, Elchin Masiyev, nu a dictat penalty. De asemenea, nu s-a intervenit nici din camera VAR.

Cristi Balaj a venit cu un atac la adresa arbitrajului după CFR Cluj – Braga 1-2!

În opinia lui Cristi Balaj, arbitrul a comis o „greșeală majoră”. Totuși, oficialul ardelenilor a dat asigurări că elevii lui Dan Petrescu vor da totul pentru a se califica în play-off-ul Europa League, chiar dacă pleacă cu a doua șansă la returul cu Braga.

“Am întâlnit o echipă mai bună, iar anumite detalii au făcut diferența. Principalul detaliu este lipsa jucătorilor importanți, dar și anumite decizii de arbitraj care au influențat rezultatul. Mă refer în special la faza din minutul 70, când nu e o fază complicată.

Acolo avem un apărător care nu e interesat să joace mingea, ci doar să oprească adversarul. Faza din minutul 70 a fost cea mai importantă. Din punctul meu de vedere, este o greșeală majoră!

Reclamă
Reclamă

Dacă am fi obținut un egal, Braga ar fi pornit tot favorită la retur. Acum, având în vedere că au câștigat, cu atât mai mult. Dar noi ne jucăm șansa, nu ne predăm. Să vedem ce jucători mai recuperăm și în ce măsură vor reveni pe teren cu brio pentru că un jucător revenit pe teren după o perioadă de indisponibilitate are nevoie de câteva meciuri pentru a reintra în ritm”, a spus Cristi Balaj, citat de sport.ro.

Dan Petrescu s-a decis. Un jucător e OUT de la CFR Cluj

Dan Petrescu a luat o decizie radicală la CFR Cluj, după 1-2 cu Braga. Concret, antrenorul ardelenilor a decis să renunțe la un jucător.

Este vorba despre Drilon Islami, mijlocaș care a semnat cu CFR Cluj în această perioadă de mercato. De menționat este faptul că jucătorul din Kosovo nu a debutat în tricoul echipei din Gruia.

Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona ZambaccianCum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian
Reclamă

Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, Dan Petrescu a decis să nu se bazeze pe Drilon Islami. Se pare că tehnicianul ar prefera ca, prin plecarea kosovarului, să elibereze un loc pentru a forța un nou transfer, în perioada de mercato.

Drilon Islami a ajuns la CFR Cluj în luna iulie, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de FC Prishtina. În cariera sa a cucerit un titlu de campion, alături de Drita, dar și o Supercupă, cu Prishtina.

De la sosirea în România, kosovarul a fost în lotul CFR-ului doar la meciul cu Universitatea Craiova. În acea partidă, Dan Petrescu l-a ținut pe banca de rezerve.

În momentul de față, Drilon Islami este cotat la suma de 600.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Observator
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Au furat un card, au cumpărat un bilet la loto cu el și au câștigat marele premiu. Ce a decis păgubitul i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Fanatik.ro
Au furat un card, au cumpărat un bilet la loto cu el și au câștigat marele premiu. Ce a decis păgubitul i-a lăsat pe toți fără cuvinte
22:00
LIVE TEXTMetaloglobus – Dinamo 0-1. Cătălin Cîrjan a deschis scorul! Căpitanul “câinilor” a avut şi o bară
21:51
Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat”
21:41
Casa Pia – Sporting LIVE VIDEO (22:15, AntenaPLAY). Campioana din Liga Portugal deschide balul în noul sezon
21:35
Steaua – Concordia Chiajna 4-1! Elevii lui Daniel Oprița s-au distrat cu echipa lui Nicolae Dică
21:24
VideoDelia Mihalache vine de la PSG să dea goluri pentru naţionala U17 de fotbal feminin!
20:57
Acord total pentru transferul lui Dennis Man! Internaţionalul român a acceptat să meargă la PSV Eindhoven
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 “A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult” 3 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 4 Revenire importantă la Dinamo. Fotbalistul care n-a prins vreun minut în noul sezon poate debuta cu Metaloglobus 5 “Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?” 6 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare”
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat