PAOK - Young Boys LIVE SCORE (22:00). Programul românilor în Europa League şi Conference League - Antena Sport

PAOK – Young Boys LIVE SCORE (22:00). Programul românilor în Europa League şi Conference League

Publicat: 6 noiembrie 2025, 17:53 / Actualizat: 6 noiembrie 2025, 19:03

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

România este reprezentată joi în cupele europene şi de alţi jucători şi antrenori, nu doar de FCSB şi Universitatea Craiova. Andrei Raţiu, Răzvan Marin, Ionuţ Radu şi Răzvan Lucescu sunt implicaţi în meciurile din Europa League şi Conference League joi seară.

Primul care intră în acţiune e Răzvan Marin. Celta Vigo, echipa portarului naţionalei României joacă joi seară, în Europa League, pe terenul lui Dinamo Zagreb, de la ora 19:45. Cu toate acestea, Radu nu e în lot din cauza unei accidentări.

PAOK – Young Boys LIVE SCORE (22:00)

De la aceeaşi oră, dar în Conference League, Răzvan Marin va evolua alături de AEK Atena pe teren propriu, contra celor de la Shamrock Rovers.

De la ora 22:00, alţi doi români vor fi implicaţi în meciurile din cupele europene. În Europa League, PAOK Salonic, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, va primi vizita celor de la Young Boys, echipă care a câştigat în acest sezon pe terenul campioanei României, FCSB.

Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Raţiu, va evolua şi ea, dar în Conference League. Pe terenul formaţiei internaţionalului român vin polonezii de la Lech Poznan.

