Presa din Elveția pune presiune pe Young Boys, înaintea meciului cu FCSB: „Sunt deja cu spatele la zid” - Antena Sport

După ce a învins în deplasare la Go Ahead Eagles, FCSB caută al doilea succes consecutiv în UEFA Europa League. De această dată, pe Arena Națională din București va veni Young Boys Berna, formație din campionatul Elveției.
Presa de acolo a făcut deja calcule pentru calificarea mai departe, asta în ciuda faptului că gruparea antrenată de Giorgio Contini a început cu un eșec destul de clar contra celor de la Panathinaikos.
Presa din Elveția a dictat: victorii cu FCSB, Ludogorets și PAOK
FCSB are un moral excelent înaintea meciului cu Young Boys Berna, din grupa principală de UEFA Europa League. Campioana României a reușit să lege două victorii consecutive și va juca în fața propriilor suporteri.
Chiar dacă numărul de bilete nu este unul la fel de impresionant precum la partidele din sezonul precedent, va fi un factor care va putea conta în desfășurarea partidei.
Presa din Elveția a început deja să facă calcule pentru calificarea celor de la Young Boys în „primăvara europeană” și a transmis că pentru jocurile cu FCSB, Ludogorets și PAOK sunt necesare victorii.
„Pentru duelul cu FCSB se poate spune exact același lucru dinainte: trebuie obținută o victorie. Mai ales că pentru YB pare deja a fi meciul ultimei șanse europene. De ce? După startul ratat contra lui Panathinaikos, unul dintre cei patru adversari considerați mai slabi, bernezii sunt deja cu spatele la zid.
Pentru calificare, adică pentru a prinde locurile 1–24 din 36 de cluburi, sezonul trecut au fost necesare 10 puncte și un golaveraj decent. Minus doi a fost suficient la limită, minus trei n-a mai fost. YB este deja, după un meci cu un adversar teoretic mai accesibil, la minus trei. Deci trebuie presupus că vor fi necesare 11 puncte.
Asta înseamnă: victorii contra FCSB, Ludogorets și PAOK Salonic. Așa s-ar ajunge la nouă. În cele patru partide contra cluburilor de top din Franța, Lille și Lyon, dar și împotriva lui Aston Villa și Stuttgart, trebuie adunate cel puțin încă două puncte. Nu imposibil, dar foarte dificil”, au scris cei de la blick.ch.
- Fotbalistul de la FCSB care l-a impresionat pe antrenorul de la Young Boys: „Talentat”
- Andrei Cristea, verdict înainte de FCSB – Young Boys! Ce a spus despre derby-ul cu Universitatea Craiova
- Românul de la Young Boys o vede favorită pe FCSB şi recunoaşte: “Mi-e ciudă când văd Pafos sau Almaty în Champions League”
- Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea”
- Elias Charalambous a primit vestea, înaintea meciului cu Young Boys: „Va fi out 3-4 săptămâni”