Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Presa din Elveția pune presiune pe Young Boys, înaintea meciului cu FCSB: „Sunt deja cu spatele la zid” - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Presa din Elveția pune presiune pe Young Boys, înaintea meciului cu FCSB: „Sunt deja cu spatele la zid”

Presa din Elveția pune presiune pe Young Boys, înaintea meciului cu FCSB: „Sunt deja cu spatele la zid”

Daniel Işvanca Publicat: 1 octombrie 2025, 23:04

Comentarii
Presa din Elveția pune presiune pe Young Boys, înaintea meciului cu FCSB: Sunt deja cu spatele la zid”

Jucătorii celor de la Young Boys / Getty Images

După ce a învins în deplasare la Go Ahead Eagles, FCSB caută al doilea succes consecutiv în UEFA Europa League. De această dată, pe Arena Națională din București va veni Young Boys Berna, formație din campionatul Elveției.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa de acolo a făcut deja calcule pentru calificarea mai departe, asta în ciuda faptului că gruparea antrenată de Giorgio Contini a început cu un eșec destul de clar contra celor de la Panathinaikos.

Presa din Elveția a dictat: victorii cu FCSB, Ludogorets și PAOK

FCSB are un moral excelent înaintea meciului cu Young Boys Berna, din grupa principală de UEFA Europa League. Campioana României a reușit să lege două victorii consecutive și va juca în fața propriilor suporteri.

Chiar dacă numărul de bilete nu este unul la fel de impresionant precum la partidele din sezonul precedent, va fi un factor care va putea conta în desfășurarea partidei.

Presa din Elveția a început deja să facă calcule pentru calificarea celor de la Young Boys în „primăvara europeană” și a transmis că pentru jocurile cu FCSB, Ludogorets și PAOK sunt necesare victorii.

Reclamă
Reclamă

„Pentru duelul cu FCSB se poate spune exact același lucru dinainte: trebuie obținută o victorie. Mai ales că pentru YB pare deja a fi meciul ultimei șanse europene. De ce? După startul ratat contra lui Panathinaikos, unul dintre cei patru adversari considerați mai slabi, bernezii sunt deja cu spatele la zid.

Pentru calificare, adică pentru a prinde locurile 1–24 din 36 de cluburi, sezonul trecut au fost necesare 10 puncte și un golaveraj decent. Minus doi a fost suficient la limită, minus trei n-a mai fost. YB este deja, după un meci cu un adversar teoretic mai accesibil, la minus trei. Deci trebuie presupus că vor fi necesare 11 puncte.

Asta înseamnă: victorii contra FCSB, Ludogorets și PAOK Salonic. Așa s-ar ajunge la nouă. În cele patru partide contra cluburilor de top din Franța, Lille și Lyon, dar și împotriva lui Aston Villa și Stuttgart, trebuie adunate cel puțin încă două puncte. Nu imposibil, dar foarte dificil”, au scris cei de la blick.ch.

Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în ParlamentPropunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseriile care aproape au dispărut în România. "Era foarte bănos, acum, nu prea"
Observator
Meseriile care aproape au dispărut în România. "Era foarte bănos, acum, nu prea"
De ce e Horațiu Potra greu de extrădat în România. Articolul din legea arabă care îl poate scăpa pe apropiatul lui Călin Georgescu
Fanatik.ro
De ce e Horațiu Potra greu de extrădat în România. Articolul din legea arabă care îl poate scăpa pe apropiatul lui Călin Georgescu
22:59
Dennis Man, ghinionist! A centrat excelent, dar golul a fost anulat în Bayer Leverkusen – PSV
22:41
LIVE SCOREBarcelona – PSG 1-1. Duel de “foc” în Champions League. Haaland, dublă în Monaco – City. Man, titular la PSV
22:35
Barcelona, de neoprit! Golul lui Ferran Torres a stabilit cea mai lungă serie din istoria catalanilor
21:53
Mirel Rădoi și dilema dinaintea meciului din Conference League: „Doar la asta mă gândesc”
21:20
VideoJurnal Antena Sport | Un român împotriva românilor
21:16
FotoRadu Drăgușin și-a cerut iubita de soție! Cadrul romantic pregătit de fotbalistul român
Vezi toate știrile
1 Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj 2 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 3 Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow 4 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 5 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul” 6 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”