Presa din Elveția pune presiune pe Young Boys, înaintea meciului cu FCSB: „Sunt deja cu spatele la zid” - Antena Sport

După ce a învins în deplasare la Go Ahead Eagles, FCSB caută al doilea succes consecutiv în UEFA Europa League. De această dată, pe Arena Națională din București va veni Young Boys Berna, formație din campionatul Elveției.

Presa de acolo a făcut deja calcule pentru calificarea mai departe, asta în ciuda faptului că gruparea antrenată de Giorgio Contini a început cu un eșec destul de clar contra celor de la Panathinaikos.

Presa din Elveția a dictat: victorii cu FCSB, Ludogorets și PAOK

FCSB are un moral excelent înaintea meciului cu Young Boys Berna, din grupa principală de UEFA Europa League. Campioana României a reușit să lege două victorii consecutive și va juca în fața propriilor suporteri.

Chiar dacă numărul de bilete nu este unul la fel de impresionant precum la partidele din sezonul precedent, va fi un factor care va putea conta în desfășurarea partidei.

Presa din Elveția a început deja să facă calcule pentru calificarea celor de la Young Boys în „primăvara europeană” și a transmis că pentru jocurile cu FCSB, Ludogorets și PAOK sunt necesare victorii.