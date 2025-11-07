Scandal după eșecul FCSB-ului cu Basel. Elias Charalambous, înjurat de un suporter al roș-albaștrilor - Antena Sport

Fluierul final al meciului dintre Basel și FCSB, încheiat 3-1 pentru elvețieni, a marcat și un moment tensionat petrecut la marginea terenului. Elias Charalambous a intrat în conflict cu un suporter al propriei sale echipe care i-a cerut socoteală după al treilea eșec la rând din Europa League.

Suporterii campioanei n-au fost mulțumiți după ce FCSB nu a obținut niciun punct din nou după cea mai recentă etapă de Europa League. Un fan a decis să își canalizeze furia înspre tehnicianul campioanei, Elias Charalambous, care nu a rămas indiferent, potrivit digisport.ro.

Elias Charalambous, în conflict cu un fan al FCSB-ului

Suporterul i-a adresat injurii tehnicianului cipriot, care a intrat într-un dialog tensionat cu persoana în cauză. Conflictul a rămas din fericire la statutul de discuție, pentru că Elias Charalambous a plecat la vestiare după ce i-a transmis fanului ce avea de zis.

Joi seara, FCSB a suferit un nou eșec în Europa League, după cele precedente cu Young Boys și Bologna. Roș-albaștrii au fost învinși de Basel cu scorul de 3-1, la capătul unui meci în care Ștefan Târnovanu a fost eliminat în minutul 12.

Pentru campioana României a marcat Darius Olaru, în timp ce pentru elvețieni Xerdan Shaqiri (x2) și Ibrahim Salah și-au trecut numele pe tabela de marcaj.