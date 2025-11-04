UEFA a anunţat arbitrul meciului FC Basel - FCSB! Echipele din România nu au pierdut cu albanezul la centru - Antena Sport

Albanezul Juxhin Xhaja va arbitra meciul dintre FCSB şi echipa elveţiană FC Basel, care va avea loc joi, de la ora 19:45 (ora României), pe St. Jakob-Park din Basel, în etapa a patra a competiţiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenţi a fost desemnaţi Arber Zalla şi Rejdi Avdo, iar al patrulea oficial va fi Olsion Yzeiraj, toţi din Albania.

Albanezul Juxhin Xhaja va arbitra meciul FC Basel – FCSB

Italianul Michael Fabbri a fost delegat ca arbitru video, iar albanezul Kreshnik Barjamaj va fi arbitru asistent video.

Xhaja a arbitrat-o de două pe FCSB până acum, prima oară pe 3 august 2023, când roş-albaştrii treceau de ŢSKA 1948 Sofia cu 3-2, pe Stadionul “Arcul de Triumf” din Capitală, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al Europa Conference League. Al doilea meci condus de albanez a avut loc pe 12 decembrie 2024, FCSB terminând la egalitate cu echipa germană Hoffenheim, 0-0, la Sinsheim, în etapa a şasea a Europa League.

Juxhin Xhaja a condus-o şi pe Universitatea Craiova, în meciul câştigat cu 2-1 pe terenul echipei Istanbul Başakşehir, pe 21 august anul acesta, în prima manşă a play-off-ului Conference League.