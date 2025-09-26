Un titular de la FCSB, propus în Olanda după victoria FCSB-ului cu Go Ahead Eagles: "Mulţi scouteri l-au văzut" - Antena Sport

Un titular de la FCSB a fost propus în prima ligă din Olanda, după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, în prima rundă din grupa de Europa League. Elias Charalambous a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ştefan Târnovanu, pe care îl vede evoluând în Eredivisie.

Portarul campioanei a avut intervenţii uriaşe în partida cu olandezii. În prima repriză, el a salvat-o pe FCSB la şuturile lui Suray şi Deijl, din minutele 11, 17, respectiv 18.

Ştefan Târnovanu, propus de Elias Charalambous în Olanda după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

Elias Charalambous a remarcat paradele lui Ştefan Târnovanu şi s-a declarat convins de faptul că portarul său poate face pasul la o echipă din prima ligă din Olanda. Antrenorul cipriot a transmis că mulţi scouteri au fost prezenţi la meciul disputat cu Go Ahead Eagles.

“E adevărat, Târnovanu a avut multe intervenții. Cred că are calitatea pentru a juca la un nivel mai înalt. Sunt sigur că mulți scouteri au fost azi la meci și l-au văzut.

Sper să nu-l ia acum, dar poate în viitor se va transfera în această țară. În Olanda e un campionat bun pentru a face următorul pas. De ce să nu fie următorul pas la o echipă de aici?”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă, după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1.