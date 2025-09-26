Un titular de la FCSB, propus în Olanda după victoria FCSB-ului cu Go Ahead Eagles: "Mulţi scouteri l-au văzut" - Antena Sport

Un titular de la FCSB a fost propus în prima ligă din Olanda, după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, în prima rundă din grupa de Europa League. Elias Charalambous a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ştefan Târnovanu, pe care îl vede evoluând în Eredivisie.
Portarul campioanei a avut intervenţii uriaşe în partida cu olandezii. În prima repriză, el a salvat-o pe FCSB la şuturile lui Suray şi Deijl, din minutele 11, 17, respectiv 18.
Ştefan Târnovanu, propus de Elias Charalambous în Olanda după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1
Elias Charalambous a remarcat paradele lui Ştefan Târnovanu şi s-a declarat convins de faptul că portarul său poate face pasul la o echipă din prima ligă din Olanda. Antrenorul cipriot a transmis că mulţi scouteri au fost prezenţi la meciul disputat cu Go Ahead Eagles.
“E adevărat, Târnovanu a avut multe intervenții. Cred că are calitatea pentru a juca la un nivel mai înalt. Sunt sigur că mulți scouteri au fost azi la meci și l-au văzut.
Sper să nu-l ia acum, dar poate în viitor se va transfera în această țară. În Olanda e un campionat bun pentru a face următorul pas. De ce să nu fie următorul pas la o echipă de aici?”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă, după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1.
Cui i-a dedicat Ştefan Târnovanu victoria cu Go Ahead Eagles
Ştefan Târnovanu nu l-a uitat pe Mihai Lixandru, care s-a operat de apendicită cu o zi înainte de partida cu formaţia olandeză. Lixandru făcuse şi el deplasarea în Olanda.
“E o bucurie foarte mare, pentru că anul acesta am primit foarte multe goluri. Am fost foarte-foarte supărat, să primeşti 3 goluri iar… Am ajuns la foarte multe meciuri în care am primit gol. Este o victorie foarte importantă pentru noi. Nu cred că eu am salvat, doar am continuat ce au făcut băieţii foarte bine.
Nu am fost singur pe teren. Băieţii au făcut un meci aproape perfect, e normal ca şi ei să aibă ceva ocazii. Mereu am spus, când te aperi bine şi nu primeşti gol, automat e 0-0. Anul trecut, în Europa, au fost meciuri în care ne-am apărat foarte bine şi am reuşit să câştigăm sau să facem egal. Să nu pierzi, asta e cel mai important.
Aş vrea să nu uităm de Lix. Nu îmi amintesc când s-a mai întâmplat să te operezi cu o zi înainte de meci. E foarte ciudat. Îi doresc multă sănătate şi această victorie e şi pentru el. Şi pentru cei mulţi accidentaţi de acasă”, a declarat Ştefan Târnovanu pentru primasport.ro după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1.
- Jucătorii FCSB-ului, taxaţi de Gabi Balint după victoria din Europa League: “Să le mărească amenzile”
- “De rahat!” Olandezii au răbufnit după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Nu putem accepta un asemenea rezultat”
- Ce şanse are FCSB să treacă de grupa de Europa League. Peste PAOK şi Ferencvaros, după victoria cu Go Ahead Eagles
- Gigi Becali s-a lămurit şi a anunţat schimbări la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “E posibil să fie mai bun”
- “Surpriza plăcută”. Jucătorul lăudat de Mihai Stoica, după ce FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles în Europa League