Xherdan Shaqiri a distrus-o pe FCSB şi nu a iertat-o nici după meci: "Mai puteam marca două goluri" - Antena Sport

Xherdan Shaqiri a fost din nou vedeta lui Basel. În meciul câştigat de elveţieni cu 3-1 în faţa lui FCSB, veteranul ajuns la 34 de ani a reuşit o dublă.

Fostul jucător de la Inter, Bayern sau Liverpool a ajuns la 10 goluri marcate în acest sezon şi susţine că meciul contra campioanei României a fost unul uşor, care putea fi câştigat la o diferenţă mai mare.

Xherdan Shaqiri a distrus-o pe FCSB şi nu a iertat-o nici după meci

“La finalul zilei, am marcat trei goluri și am obținut toate cele trei puncte. N-aș spune că a fost neapărat o luptă grea, dar, cu siguranță, am fi putut marca încă o dată sau de două ori, asta e clar.

Golul primit nu ar fi trebuit să se întâmple. Este important să nu facem mereu aceleași greșeli, ci să progresăm. Important este că am revenit în avantaj. Astă arată că avem caracter”, a spus Shaqiri, după meci.

Basel – FCSB 3-1

FCSB a pierdut joi, în deplasare, scor 1-3, confruntarea cu echipa elveţiană FC Basel, în a patra etapă a grupei din Europa League. Roş-albaştrii au evoluat în zece din minutul 12.