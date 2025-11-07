Xherdan Shaqiri a distrus-o pe FCSB şi nu a iertat-o nici după meci: "Mai puteam marca două goluri" - Antena Sport

Xherdan Shaqiri a fost din nou vedeta lui Basel. În meciul câştigat de elveţieni cu 3-1 în faţa lui FCSB, veteranul ajuns la 34 de ani a reuşit o dublă.
Fostul jucător de la Inter, Bayern sau Liverpool a ajuns la 10 goluri marcate în acest sezon şi susţine că meciul contra campioanei României a fost unul uşor, care putea fi câştigat la o diferenţă mai mare.
Xherdan Shaqiri a distrus-o pe FCSB şi nu a iertat-o nici după meci
“La finalul zilei, am marcat trei goluri și am obținut toate cele trei puncte. N-aș spune că a fost neapărat o luptă grea, dar, cu siguranță, am fi putut marca încă o dată sau de două ori, asta e clar.
Golul primit nu ar fi trebuit să se întâmple. Este important să nu facem mereu aceleași greșeli, ci să progresăm. Important este că am revenit în avantaj. Astă arată că avem caracter”, a spus Shaqiri, după meci.
Basel – FCSB 3-1
FCSB a pierdut joi, în deplasare, scor 1-3, confruntarea cu echipa elveţiană FC Basel, în a patra etapă a grupei din Europa League. Roş-albaştrii au evoluat în zece din minutul 12.
La Basel, pe St. Jakob Park, bucureştenii au început cu lovitura de cap a lui Tănase, respinsă în corner de portarul gazdelor, Hitz, însă a continuat cum nu se putea mai prost pentru elevii lui Elias Charalambous.
Târnovanu a ieşit să-l blocheze pe Broschinski, a comis henţ şi a primt cartonaşul roşu, în minutul 12, fiind eliminat. Antrenorul bucureştenilor a fost nevoit să reconfigureze sistemul şi, în minutul 18, Ngezana a comis henţ în careu, iar Basel a primit penalty după verificarea VAR. A transformat Xherdan Shaqiri şi a deschis scorul.
Roş-albaştrii şi-au reluat încercările ofensive, iar Olaru a şutat la poartă, în minutul 26, dar Hitz a apărat. Goalkeeperul gazdelor a scos un alt şut al lui Olaru, după trei minute, pentru ca Zima să respingă şutul lui Shaqiri, în minutul 41. Zima a scos şi la Leroy, în minutul 45, iar după un minut Graovac a intervenit la Soticek. Asaltul elveţian s-a încheiat cu şutul lui Metinho, din al şaselea minut al prelungirilor, respins de Zima şi la pauză a fost 1-0 pentru Basel.
FCSB a egalat în minutul 57, după o fază frumoasă reuşită de Olaru, care l-a învins pe Hitz cu un şut superb, din careu. Elveţienii au preluat conducerea în minutul 73. Traore a şutat, nu foarte puternic, de la distanţă, mingea a lovit bara şi a deviat apoi în faţa porţii, după ce a atins piciorul lui Zima, iar Shaqiri a înscris.
Hitz a intervenit la şutul lui Miculescu, în minutul 79, scăpând mingea în faţă, apoi scos la încercarea lui Bîrligea. FC Basel s-a impus, în cele din urmă, cu 3-1, după ce Ibrahim Salah a marcat în minutul 88, şi FCSB rămâne cu trei puncte în grupa din Liga Europa, pierzând al treilea meci consecutiv.
