A venit nota de plată pentru Luis Suarez şi Sergio Busquets! Ce suspendări au primit după circul provocat la finala Leagues Cup - Antena Sport

Atacantul echipei Inter Miami, Luis Suarez, a fost suspendat pentru şase meciuri după ce a provocat o bătaie şi a scuipat unul dintre membrii stafului echipei Seattle Sounders, la încheierea finalei Leagues Cup de duminică, a anunţat, vineri, comisia de disciplină a turneului.
Suspendarea fostului star al Liverpool şi Barcelonei, în vârstă de 38 de ani, ar trebui să se aplice doar pentru următoarea ediţie a Leagues Cup, turneu care reuneşte echipe din Mexic şi MLS, potrivit comisiei de disciplină.
Suspendări pentru Luis Suarez şi Sergio Busquets după scandalul din finala Leagues Cup
Dar MLS „îşi rezervă dreptul” de a-i aplica o sancţiune suplimentară, precizează comisia.
La sfârşitul meciului în care Inter Miami a pierdut în faţa echipei Seattle Sounders (3-0), uruguayanul, cunoscut pentru numeroasele sale ieşiri necontrolate, a provocat scene de haos. Imediat după fluierul final, el a traversat terenul pentru a se lua de unul dintre adversarii săi, mijlocaşul echipei Seattle, Obed Vargas. S-a repezit spre el, l-a apucat de gât, declanşând o bătaie generală cu mai mulţi jucători şi membri ai staff-ului celor două echipe.
Luis Suárez has been suspended six matches for spitting on a Seattle Sounders coaching staff member after the Leagues Cup final.
Sergio Busquets has also been suspended two matches for punching Sounders midfielder Obed Vargas.
The suspensions will only apply towards Leagues Cup… pic.twitter.com/uv81METQDy
— B/R Football (@brfootball) September 5, 2025
În timpul altercaţiei, Suarez părea să scuipe în direcţia unuia dintre asistenţii echipei Seattle, potrivit imaginilor difuzate la televizor. Jucătorul şi-a cerut scuze pe reţelele de socializare câteva zile mai târziu, menţionând „un moment de mare tensiune şi frustrare” .„S-au întâmplat lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple, dar asta nu justifică reacţia pe care am avut-o. Am greşit şi regret sincer”, a adăugat el.
Coechipierii lui Suarez de la Inter Miami, Sergio Busquets şi Tomas Aviles, au fost suspendaţi pentru două meciuri în primul caz şi trei în al doilea. Unul dintre membrii stafului echipei Seattle, Steven Lenhart, a fost suspendat pentru cinci meciuri.
