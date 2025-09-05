Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Luis Suarez şi-a cerut scuze după gestul grosolan din finala Leagues Cup: "Un moment de mare frustrare" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Luis Suarez şi-a cerut scuze după gestul grosolan din finala Leagues Cup: “Un moment de mare frustrare”

Luis Suarez şi-a cerut scuze după gestul grosolan din finala Leagues Cup: “Un moment de mare frustrare”

Publicat: 5 septembrie 2025, 12:56

Comentarii
Luis Suarez şi-a cerut scuze după gestul grosolan din finala Leagues Cup: Un moment de mare frustrare

Luis Suarez / Profimedia

Atacantul uruguayan Luis Suarez (Inter Miami) şi-a prezentat scuze, joi, după ce a fost implicat în încăierarea din finala competiţiei de fotbal Leagues Cup, de duminică, în care a părut că îl scuipă pe un antrenor secund de la Seattle Sounders, relatează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter Miami, echipa lui Lionel Messi, multiplul câştigător al Balonului de Aur, a fost învinsă clar în finală de Seattle Sounders, cu 3-0, în această competiţie care reuneşte cele mai bune echipe din Mexic şi liga nord-americană (MLS).

Luis Suarez şi-a cerut scuze după scandalul din Leagues Cup

Imediat după fluierul final, Suarez s-a îndreptat grăbit spre mijlocaşul Obed Vargas (Sounders) şi l-a luat de gât, ceea ce a declanşat o încăierare generală, cu jucători şi membri ai staffurilor celor două echipe.

În timpul incidentelor, Suarez a părut că îl scuipă pe unul dintre secunzii echipei din Seattle, conform imaginilor televizate.

“A fost un moment de mare tensiune şi frustrare, în care imediat după meci lucrurile care nu ar fi trebuit să se întâmple s-au întâmplat, însă asta nu justifică reacţia pe care am avut-o”, a spus atacantul de 38 de ani pe Instagram story, joi. “Am greşit şi regret sincer”, a mai transmis Suarez.

Reclamă
Reclamă

“Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat şi nu vreau să ratez ocazia de a recunoaşte acest lucru şi să îmi prezint scuzele tuturor celor care s-au simţit răniţi de ce am făcut”, a mai scris sud-americanul în mesaj.

Inter Miami a condamnat, joi, pe platforma X, “altercaţiile” survenite la finala Leagues Cup, care nu reflectă valorile fotbalului.

Suarez, fostă glorie a echipelor Liverpool şi FC Barcelona, s-a remarcat în carieră şi prin acte de indisciplină, cu ar fi faptul că şi-a muşcat adversarii în timpul meciurilor, inclusiv pe italianul Giorgio Chiellini la Cupa Mondială din 2014, primind nouă meciuri de suspendare. În 2011, când era la Liverpool, a fost suspendat opt meciuri pentru că a folosit cuvântul spaniol “negro” (negru) la adresa francezului Patrice Evra, la un meci din Liga Campionilor cu Manchester United.

OMV pregăteşte un val masiv de concedieri în toată lumea. Petrom, cea mai afectatăOMV pregăteşte un val masiv de concedieri în toată lumea. Petrom, cea mai afectată
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
Observator
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane de dolari pe an”
Fanatik.ro
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane de dolari pe an”
14:00
Dennis Man, în lotul de Liga Campionilor al lui PSV. Dueluri tari cu Liverpool şi Bayern Munchen
14:00
UPDATERomânia – Canada LIVE VIDEO (21:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Continuă drumul spre World Cup pentru „tricolorii” lui Lucescu
13:45
Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu”
13:31
Performanţă uriaşă pentru România: aur şi bronz la Campionatele Balcanice de seniori
13:24
VideoSuperMondial, Răducioiu faţă în faţă cu legenda lui Inter, Javier Zanetti! Vineri, 23:30, la Antena 1
12:31
“Merită un mare mulţumesc!” Ianis Hagi, mesaj din suflet după transferul la Alanyaspor: “A fost o vară intensă”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem” 2 Spania a dat recital cu Bulgaria. Germania, eșec cu Slovacia. Rezultatele serii din preliminariile CM 2026 3 “E ultimul preţ” Suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga lui Gigi Becali, pentru un nou transfer de la CFR la FCSB 4 Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: „Greșeli din trecut” 5 Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev 6 Dinamo a „pus ochii” pe un fundaș de la CFR Cluj! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Suntem interesați”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut