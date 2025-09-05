Luis Suarez şi-a cerut scuze după gestul grosolan din finala Leagues Cup: "Un moment de mare frustrare" - Antena Sport

Atacantul uruguayan Luis Suarez (Inter Miami) şi-a prezentat scuze, joi, după ce a fost implicat în încăierarea din finala competiţiei de fotbal Leagues Cup, de duminică, în care a părut că îl scuipă pe un antrenor secund de la Seattle Sounders, relatează AFP.
Inter Miami, echipa lui Lionel Messi, multiplul câştigător al Balonului de Aur, a fost învinsă clar în finală de Seattle Sounders, cu 3-0, în această competiţie care reuneşte cele mai bune echipe din Mexic şi liga nord-americană (MLS).
Luis Suarez şi-a cerut scuze după scandalul din Leagues Cup
Imediat după fluierul final, Suarez s-a îndreptat grăbit spre mijlocaşul Obed Vargas (Sounders) şi l-a luat de gât, ceea ce a declanşat o încăierare generală, cu jucători şi membri ai staffurilor celor două echipe.
În timpul incidentelor, Suarez a părut că îl scuipă pe unul dintre secunzii echipei din Seattle, conform imaginilor televizate.
“A fost un moment de mare tensiune şi frustrare, în care imediat după meci lucrurile care nu ar fi trebuit să se întâmple s-au întâmplat, însă asta nu justifică reacţia pe care am avut-o”, a spus atacantul de 38 de ani pe Instagram story, joi. “Am greşit şi regret sincer”, a mai transmis Suarez.
“Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat şi nu vreau să ratez ocazia de a recunoaşte acest lucru şi să îmi prezint scuzele tuturor celor care s-au simţit răniţi de ce am făcut”, a mai scris sud-americanul în mesaj.
Inter Miami a condamnat, joi, pe platforma X, “altercaţiile” survenite la finala Leagues Cup, care nu reflectă valorile fotbalului.
Suarez, fostă glorie a echipelor Liverpool şi FC Barcelona, s-a remarcat în carieră şi prin acte de indisciplină, cu ar fi faptul că şi-a muşcat adversarii în timpul meciurilor, inclusiv pe italianul Giorgio Chiellini la Cupa Mondială din 2014, primind nouă meciuri de suspendare. În 2011, când era la Liverpool, a fost suspendat opt meciuri pentru că a folosit cuvântul spaniol “negro” (negru) la adresa francezului Patrice Evra, la un meci din Liga Campionilor cu Manchester United.
- “Merită un mare mulţumesc!” Ianis Hagi, mesaj din suflet după transferul la Alanyaspor: “A fost o vară intensă”
- Sancţiuni uriaşe după imaginile şocante din America de Sud: “Fotbalul a pierdut, iar violenţele au câştigat”
- Laurențiu Reghecampf a debutat la Al-Hilal Omduran! Cum s-a descurcat echipa, la primul meci sub comanda românului
- Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev
- Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: „Greșeli din trecut”