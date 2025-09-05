Luis Suarez şi-a cerut scuze după gestul grosolan din finala Leagues Cup: "Un moment de mare frustrare" - Antena Sport

Atacantul uruguayan Luis Suarez (Inter Miami) şi-a prezentat scuze, joi, după ce a fost implicat în încăierarea din finala competiţiei de fotbal Leagues Cup, de duminică, în care a părut că îl scuipă pe un antrenor secund de la Seattle Sounders, relatează AFP.

Inter Miami, echipa lui Lionel Messi, multiplul câştigător al Balonului de Aur, a fost învinsă clar în finală de Seattle Sounders, cu 3-0, în această competiţie care reuneşte cele mai bune echipe din Mexic şi liga nord-americană (MLS).

Luis Suarez şi-a cerut scuze după scandalul din Leagues Cup

Imediat după fluierul final, Suarez s-a îndreptat grăbit spre mijlocaşul Obed Vargas (Sounders) şi l-a luat de gât, ceea ce a declanşat o încăierare generală, cu jucători şi membri ai staffurilor celor două echipe.

În timpul incidentelor, Suarez a părut că îl scuipă pe unul dintre secunzii echipei din Seattle, conform imaginilor televizate.

“A fost un moment de mare tensiune şi frustrare, în care imediat după meci lucrurile care nu ar fi trebuit să se întâmple s-au întâmplat, însă asta nu justifică reacţia pe care am avut-o”, a spus atacantul de 38 de ani pe Instagram story, joi. “Am greşit şi regret sincer”, a mai transmis Suarez.