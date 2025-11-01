"Acolo se poate duce cineva disperat". Mihai Stoica a văzut decizia lui Edi Iordănescu și a reacționat - Antena Sport

Închide meniul
“Acolo se poate duce cineva disperat”. Mihai Stoica a văzut decizia lui Edi Iordănescu și a reacționat

Andrei Nicolae Publicat: 1 noiembrie 2025, 17:51

Edi Iordănescu, pe banca Legiei Varșovia / Profimedia

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat plecarea lui Edi Iordănescu de la Legia Varșovia și a spus că nu este surprins de decizia pe care a luat-o fostul selecționer. Din contră, oficialul campioanei a mărturisit că surprinderea sa a apărut în vară, atunci când antrenorul de 47 de ani a acceptat oferta din Polonia, ținând cont că știa situația clubului prin prisma interesului pe care l-au avut “militarii” chiar pentru Elias Charalambous.

Despărțirea dintre Edi Iordănescu și Legia Varșovia a devenit un subiect extrem de discutat în ultima perioadă, iar Mihai Stoica a intrat și el în discuțiile respective. Președintele CA de la FCSB nu înțelege însă cum după aventura reușita de la echipa națională, fostul selecționer a plecat la o echipă cu probleme cum este Legia.

Mihai Stoica nu înțelege cum a semnat Iordănescu în Polonia

Stoica a mărturisit că știa care era situația de la clubul din Polonia, pentru că Legia a fost interesată de Elias Charalambous în vară, până să îl aducă pe Iordănescu. Astfel, oficialul a rămas cu impresia că fostul selecționer a semnat cu o echipă care era sub valoarea sa.

Nu sunt surprins. Am fost surprins atunci când a semnat cu Legia. Întâmplător, știind că Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous, am luat de la niște oameni în care am încredere foarte multe informații despre Legia, care era într-un moment foarte, foarte dificil.

Nu am înțeles de ce, la cota pe care o avea la momentul acela Edi, a ales să meargă la Legia. S-a dus la un club cu foarte mari probleme. Eu cred că la un club cu foarte mari probleme se poate duce cineva care este disperat. Nu era cazul lui. El avea cotă foarte bună“, a spus Mihai Stoica, la fanatik.ro.

Edi Iordănescu a lăsat-o pe Legia Varșovia pe locul 11 în campionat, cu un bilanț de patru victorii, patru remize și patru eșecuri.

