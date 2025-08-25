Adrian Rus semnează! Unde va evolua internaţionalul român şi ce salariu va avea - Antena Sport

Adrian Rus se pregăteşte să se transfere de la Pisa. După ce antrenorul italian Alberto Gilardino a decis că nu are nevoie de el la Pisa, Adrian Rus şi-a găsit echipă.

Adrian Rus urmează să semneze cu Sampdoria, echipă care s-a salvat la baraj de la retrogradarea în Serie C.

Adrian Rus se transferă la Sampdoria

Potrivit gsp.ro, transferul lui Adrian Rus la Sampdoria ar urma să fie rezolvat în următoarele două zile. Rus va avea un salariu cuprins între 250.000 şi 300.000 de euro pe sezon.

Deşi mai avea contract cu Pisa până în vara lui 2026, formaţia din Serie A nu va cere nicio sumă în schimbul fundaşului român.

Adrian Rus este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.2 milioane de euro. Sezonul trecut, când Pisa era în Serie B, fundaşul român a evoluat în 25 de partide în campionat, marcând şi două goluri. Rus are 22 de prezenţe în tricoul naţionalei României, pentru care a reuşit să şi înscrie un gol.