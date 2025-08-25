Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Rus semnează! Unde va evolua internaţionalul român şi ce salariu va avea - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Adrian Rus semnează! Unde va evolua internaţionalul român şi ce salariu va avea

Adrian Rus semnează! Unde va evolua internaţionalul român şi ce salariu va avea

Bogdan Stănescu Publicat: 25 august 2025, 21:51

Comentarii
Adrian Rus semnează! Unde va evolua internaţionalul român şi ce salariu va avea

Adrian Rus, în tricoul României / Hepta

Adrian Rus se pregăteşte să se transfere de la Pisa. După ce antrenorul italian Alberto Gilardino a decis că nu are nevoie de el la Pisa, Adrian Rus şi-a găsit echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Rus urmează să semneze cu Sampdoria, echipă care s-a salvat la baraj de la retrogradarea în Serie C.

Adrian Rus se transferă la Sampdoria

Potrivit gsp.ro, transferul lui Adrian Rus la Sampdoria ar urma să fie rezolvat în următoarele două zile. Rus va avea un salariu cuprins între 250.000 şi 300.000 de euro pe sezon.

Deşi mai avea contract cu Pisa până în vara lui 2026, formaţia din Serie A nu va cere nicio sumă în schimbul fundaşului român.

Adrian Rus este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.2 milioane de euro. Sezonul trecut, când Pisa era în Serie B, fundaşul român a evoluat în 25 de partide în campionat, marcând şi două goluri. Rus are 22 de prezenţe în tricoul naţionalei României, pentru care a reuşit să şi înscrie un gol.

Reclamă
Reclamă

Problemele lui Adrian Rus de la Pisa l-ar fi determinat pe selecţionerul Mircea Lucescu să nu îl includă pe lista preliminară pentru meciurile naţionalei cu Canada şi Cipru. Amicalul “de lux” România – Canada se vede exclusiv pe 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Adrian Rus s-a despărţit şi de agentul Ioan Becali, cu care avea contract. Impresarul român transmitea că, din informaţiile pe care le deţinea, Adrian Rus nu mai avea niciun agent.

Nu mai lucrez cu Adrian Rus. Contractul său a expirat și știu că în prezent se gestionează singur”, declara Ioan Becali pentru publicaţia italiană Sestaporta.

Morcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agriculturăMorcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agricultură
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
Observator
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
23:34
Inter – Torino 5-0! Cristi Chivu, debut „de vis” în Serie A! Jucătorii românului s-au distrat în prima etapă
23:32
Andrei Raţiu, cel mai slab de pe teren în Bilbao – Rayo 1-0! Nota primită după ce l-a înfruntat pe Nico Williams
23:32
Gabriela Ruse – Daria Kasatkina 5-7, 1-6. Românca, eliminată în primul tur de la US Open
23:02
Udinese, cu Răzvan Sava titular, a remizat cu Verona, scor 1-1. Ce notă a primit portarul român
22:43
LIVE VIDEOEstrela – Alverca 1-2. Primul meci ca titular pentru Ianis Stoica în Liga Portugal!
22:40
Mihai Stoica a spus care e problema jucătorilor de la FCSB, după 0-2 cu FC Argeș: “E un recul mare!”
Vezi toate știrile
1 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 2 Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea 3 “Dormi îmbrăcat?” Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Eşti bărbat, bă” 4 Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria” 5 “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur” 6 FCSB – FC Argeș 0-2! Campioana nu iese din criză! Un nou pas greșit în Liga 1 pentru echipa lui Charalambous
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”