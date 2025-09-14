Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: "Au contribuit foarte mult" - Antena Sport

Antrenorul lui Alanyaspor, Joao Pereira, a reacționat la finalul duelului cu Konyaspor, câștigat de echipa sa cu scorul de 2-1. Acesta a venit cu un mesaj după debutul lui Ianis Hagi.
Fiul lui Gică Hagi a fost introdus în teren în minutul 66 al întâlnirii, în locul lui Kaya. În tabăra gazdelor, Marius Ștefănescu a intrat pe gazon în minutul 83.
Ce a spus antrenorul lui Alanyaspor după debutul lui Ianis Hagi
La finalul partidei, Joao Pereira a declarat că toți jucătorii intrați de pe banca de rezerve au contribuit foarte mult la obținerea victoriei. Acesta a fost astfel mulțumit și de prestația lui Ianis Hagi, care a bifat primele minute în tricoul lui Alanyaspor.
De asemenea, tehnicianul a venit cu un avertisment pentru elevii săi. Pereira a transmis că nu va accepta ca aceștia să nu dea totul pe teren.
”Dacă nu jucăm întotdeauna la capacitate maximă, este foarte dificil să câștigăm. Este un campionat foarte dificil.
Cred că a fost un meci foarte bun pentru ambele echipe. Am jucat foarte bine, mai ales în primele 30-35 de minute, până când am marcat. Ambele echipe au creat ocazii excelente
Ceea ce este important pentru noi este că jucătorii noștri care au intrat de pe bancă au contribuit foarte mult și au înțeles asta, pentru că fiecare jucător din echipa noastră este important pentru noi. Au intrat și au contribuit foarte bine.
Trebuie să continuăm să muncim din greu. Toată lumea trebuie să dea 100% din potențialul său. Nu voi accepta niciodată mai puțin de 100%”, a spus Joao Pereira, citat de aydinosmaniye.com.
