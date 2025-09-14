Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: "Au contribuit foarte mult" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”

Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”

Alex Ioniță Publicat: 14 septembrie 2025, 8:49

Comentarii
Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: Au contribuit foarte mult

FOTO: X (Twitter)

Antrenorul lui Alanyaspor, Joao Pereira, a reacționat la finalul duelului cu Konyaspor, câștigat de echipa sa cu scorul de 2-1. Acesta a venit cu un mesaj după debutul lui Ianis Hagi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fiul lui Gică Hagi a fost introdus în teren în minutul 66 al întâlnirii, în locul lui Kaya. În tabăra gazdelor, Marius Ștefănescu a intrat pe gazon în minutul 83.

Ce a spus antrenorul lui Alanyaspor după debutul lui Ianis Hagi

La finalul partidei, Joao Pereira a declarat că toți jucătorii intrați de pe banca de rezerve au contribuit foarte mult la obținerea victoriei. Acesta a fost astfel mulțumit și de prestația lui Ianis Hagi, care a bifat primele minute în tricoul lui Alanyaspor.

De asemenea, tehnicianul a venit cu un avertisment pentru elevii săi. Pereira a transmis că nu va accepta ca aceștia să nu dea totul pe teren.

”Dacă nu jucăm întotdeauna la capacitate maximă, este foarte dificil să câștigăm. Este un campionat foarte dificil.

Reclamă
Reclamă

Cred că a fost un meci foarte bun pentru ambele echipe. Am jucat foarte bine, mai ales în primele 30-35 de minute, până când am marcat. Ambele echipe au creat ocazii excelente

Ceea ce este important pentru noi este că jucătorii noștri care au intrat de pe bancă au contribuit foarte mult și au înțeles asta, pentru că fiecare jucător din echipa noastră este important pentru noi. Au intrat și au contribuit foarte bine.

Trebuie să continuăm să muncim din greu. Toată lumea trebuie să dea 100% din potențialul său. Nu voi accepta niciodată mai puțin de 100%”, a spus Joao Pereira, citat de aydinosmaniye.com.

Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de releTradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
Observator
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
Filmul care va rupe topurile. Sydney Sweeney are un rol fenomenal. S-a îngrășat 13 kilograme ca să o interpreteze pe una dintre cele mai mari campioane la box din lume
Fanatik.ro
Filmul care va rupe topurile. Sydney Sweeney are un rol fenomenal. S-a îngrășat 13 kilograme ca să o interpreteze pe una dintre cele mai mari campioane la box din lume
10:45
Universitatea Craiova – Farul LIVE SCORE (18:00). Oltenii se pot distanța de locul 2. Echipele probabile
10:38
Terence Crawford l-a învins pe Canelo Alvarez în lupta anului din box. Performanța uluitoare a americanului
10:23
Cristi Chivu n-a mai rezistat când a fost întrebat de controversa din Juventus – Inter: “Să nu ne mai certăm”
10:01
Oficialii lui Fenerbahce au explicat motivul pentru care l-au demis pe Jose Mourinho: “Nu am văzut asta!”
9:50
Benfica a aflat de schema pe care a pregătit-o Gigi Becali: “Nu putem fi păcăliți”
9:44
Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana are nevoie de puncte „ca de aer”. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 4 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 5 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu 6 FotoAccidentare horror a fostului dinamovist Josue Homawoo în secunda 8: “Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România