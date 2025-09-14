Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: "Au contribuit foarte mult" - Antena Sport

Antrenorul lui Alanyaspor, Joao Pereira, a reacționat la finalul duelului cu Konyaspor, câștigat de echipa sa cu scorul de 2-1. Acesta a venit cu un mesaj după debutul lui Ianis Hagi.

Fiul lui Gică Hagi a fost introdus în teren în minutul 66 al întâlnirii, în locul lui Kaya. În tabăra gazdelor, Marius Ștefănescu a intrat pe gazon în minutul 83.

Ce a spus antrenorul lui Alanyaspor după debutul lui Ianis Hagi

La finalul partidei, Joao Pereira a declarat că toți jucătorii intrați de pe banca de rezerve au contribuit foarte mult la obținerea victoriei. Acesta a fost astfel mulțumit și de prestația lui Ianis Hagi, care a bifat primele minute în tricoul lui Alanyaspor.

De asemenea, tehnicianul a venit cu un avertisment pentru elevii săi. Pereira a transmis că nu va accepta ca aceștia să nu dea totul pe teren.

”Dacă nu jucăm întotdeauna la capacitate maximă, este foarte dificil să câștigăm. Este un campionat foarte dificil.