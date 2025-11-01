Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Băutura pe care Erling Haaland o consumă zilnic. "Superalimentul" a stârnit controverse în Anglia - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Băutura pe care Erling Haaland o consumă zilnic. “Superalimentul” a stârnit controverse în Anglia

Băutura pe care Erling Haaland o consumă zilnic. “Superalimentul” a stârnit controverse în Anglia

Radu Constantin Publicat: 1 noiembrie 2025, 21:09

Comentarii
Băutura pe care Erling Haaland o consumă zilnic. Superalimentul a stârnit controverse în Anglia

Erling Haaland, în timpul meciului dintre Manchester City și Brentford / Profimedia

Atacantul echipei engleze de fotbal Manchester City, norvegianul Erling Haaland, a fost mustrat de Agenția pentru Standarde Alimentare (FSA), organismul responsabil pentru siguranța și igiena alimentară în Marea Britanie, după ce a lăudat meritele laptelui crud, un aliment care nu este potrivit pentru toată lumea, conform FSA, relatează cotidianul L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul norvegian are propria sa rutină și a împăpărtășit câteva secrete din viața sa de zi cu zi, despre care crede că contribuie la succesul său. Pe lângă exercițiile de întărire a mușchilor abdominali și terapia cu lumină LED, și pe lângă pasiunea sa pentru friptura tomahawk, ‘Cyborgul’, cum este denumit de fani, a dezvăluit în videoclipul său ‘O zi din viața unui fotbalist profesionist’, publicat pe canalul său de YouTube, că bea două pahare de lapte crud în fiecare zi.

Desemnat drept ‘superaliment’ de către fotbalistul norvegian, acesta a atras totuși atenția Agenției pentru Standarde Alimentare (FSA), care a avertizat că laptele crud ‘poate conține bacterii dăunătoare care pot provoca intoxicații alimentare’. Prin urmare, agenția a reiterat că consumul său nu este recomandat persoanelor cu sistem imunitar slăbit (persoane peste 65 de ani, femei însărcinate și copii).

 
View this post on Instagram
 
A post shared by Erling Braut Haaland (@erling)

Deși este posibil să îl obții, iar cererea a crescut vertiginos de la videoclipul lui Haaland (care are aproape 700.000 de abonați pe YouTube), laptele crud nu este de fapt disponibil pentru vânzare în magazine și supermarketuri. Haaland, care se pare că bea un pahar în fiecare dimineață la micul dejun (ouă prăjite și pâine de secară) și încă unul după fiecare sesiune de antrenament, potrivit BBC, consideră că laptele crud este ‘bun pentru stomac, piele, oase și mușchi’.

Reclamă
Reclamă

Controversa din jurul promovării laptelui crud de către Erling Haaland divizează utilizatorii de internet, unii apărând naturalețea și criticând regulile de igienă, în timp ce alții subliniază riscurile pentru anumite persoane și pun la îndoială o posibilă influență comercială.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care o căruţă cu patru copii este spulberată de o maşină. Un bebeluş a murit
Observator
Momentul în care o căruţă cu patru copii este spulberată de o maşină. Un bebeluş a murit
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
21:59
Bayern Munchen – Bayer Leverkusen 3-0. Campioana Germaniei ajunge la 9 succese la rând
21:50
LIVE TEXTU Cluj – FCSB 0-2. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off
21:44
Echipa finanțată de frații Pavăl poate pierde “la masa verde” dintr-un motiv stupid. Se repetă scenariul “Sepsi”
21:30
VIDEOBoston Bruins, victorie la limită contra lui Carolina Hurricanes. 3 victorii la rând acasă pentru trupa din Massachusetts
21:26
Murgia şi-a lăsat echipa în 10! A luat două galbene în patru minute
21:02
VideoNaționala amputaților a pornit sărbătoarea la Buftea după o nouă victorie în Liga Națiunilor
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov 2 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 3 VIDEODennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie 4 A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!” 5 “Semnăm zilele acestea!” Meme Stoica anunţă un nou director sportiv la FCSB 6 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia!
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei