Băutura pe care Erling Haaland o consumă zilnic. "Superalimentul" a stârnit controverse în Anglia - Antena Sport

Atacantul echipei engleze de fotbal Manchester City, norvegianul Erling Haaland, a fost mustrat de Agenția pentru Standarde Alimentare (FSA), organismul responsabil pentru siguranța și igiena alimentară în Marea Britanie, după ce a lăudat meritele laptelui crud, un aliment care nu este potrivit pentru toată lumea, conform FSA, relatează cotidianul L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul norvegian are propria sa rutină și a împăpărtășit câteva secrete din viața sa de zi cu zi, despre care crede că contribuie la succesul său. Pe lângă exercițiile de întărire a mușchilor abdominali și terapia cu lumină LED, și pe lângă pasiunea sa pentru friptura tomahawk, ‘Cyborgul’, cum este denumit de fani, a dezvăluit în videoclipul său ‘O zi din viața unui fotbalist profesionist’, publicat pe canalul său de YouTube, că bea două pahare de lapte crud în fiecare zi.

Desemnat drept ‘superaliment’ de către fotbalistul norvegian, acesta a atras totuși atenția Agenției pentru Standarde Alimentare (FSA), care a avertizat că laptele crud ‘poate conține bacterii dăunătoare care pot provoca intoxicații alimentare’. Prin urmare, agenția a reiterat că consumul său nu este recomandat persoanelor cu sistem imunitar slăbit (persoane peste 65 de ani, femei însărcinate și copii).



View this post on Instagram

A post shared by Erling Braut Haaland (@erling)



Deși este posibil să îl obții, iar cererea a crescut vertiginos de la videoclipul lui Haaland (care are aproape 700.000 de abonați pe YouTube), laptele crud nu este de fapt disponibil pentru vânzare în magazine și supermarketuri. Haaland, care se pare că bea un pahar în fiecare dimineață la micul dejun (ouă prăjite și pâine de secară) și încă unul după fiecare sesiune de antrenament, potrivit BBC, consideră că laptele crud este ‘bun pentru stomac, piele, oase și mușchi’.