Brahim Diaz, mesaj de la prim-ministrul Marocului după penalty-ul din finala AFCON: "Ai intrat în inimile lor" - Antena Sport

Brahim Diaz, mesaj de la prim-ministrul Marocului după penalty-ul din finala AFCON: “Ai intrat în inimile lor”

Andrei Nicolae Publicat: 20 ianuarie 2026, 18:47

Brahim Diaz, după finala Cupei Africii pe Națiuni / Profimedia

Brahim Diaz a fost consolat de prim-ministrul Marocului, Aziz Akhannouch, în urma finalei Cupei Africii pe Națiuni pierdute de “leii din Atlas” în fața Senegalului chiar pe teren propriu. Ultimul act de la Rabat a fost unul nebun, jucătorul lui Real Madrid ratând penalty-ul care putea aduce trofeul țării sale în minutul 90+24, după ce “leii din Teranga” au ieșit inițial de pe teren în semn de boicot.

Senegal a câștigat duminică seara Cupa Africii pe Națiuni la capătul unei finale extrem de tensionate. În minutul 90+8, Maroc a primit o lovitură de la 11 metri, iar “leii din Teranga” au părăsit terenul în semn de boicot, după care au revenit, iar Brahim Diaz a ratat de la 11 metri după ce a încercat o “scăiță”, meciul ajungând în prelungiri.

Mesajul prim-ministrului din Maroc pentru Brahim Diaz

În prima parte de 15 minute, Senegal a marcat prin Pape Gueye, iar golul său a pecetluit soarta meciului, formația din vestul Africii devenind campioană continentală pentru a doua oară în istorie. Diaz a fost dărâmat după fluierul final, ținând cont că a avut în piciorul său șansa de a câștiga AFCON 2025, însă au existat persoane care au încercat să îl consoleze după meci.

Printre ele s-a numărat și prim-ministrul din Maroc, Aziz Akhannouch, care a apreciat la fotbalistul lui Real că a ales să reprezinte naționala Marocului, în contextul în care el a evoluat pentru Spania într-un meci al echipei mari, plus la cele de tineret. Declarațiile liderului Guvernului din țara magrebiană au venit chiar în Parlament, când s-a adresat Camerei Reprezentanților, cea inferioară din instituție.

Am un mesaj special, pentru că am văzut că Brahim Diaz a fost foarte afectat. În realitate, el a fost descoperirea acestei ediții și cel mai bun marcator.

El a ales să se alăture echipei naționalei și să poarte tricoul Marocului. Nu doar că ai intrat în echipa națională, ai intrat în inimile marocanilor“, a spus prim-ministrul Marocului, potrivit marca.com.

Akhannouch a vorbit și la general despre naționala din nordul Africii și a lăudat-o pentru “spiritul de luptă”, punctând că “norocul nu a fost de partea lor”.

