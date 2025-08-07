Ce salariu va avea Laurențiu Reghecampf în țara cu război civil și foamete? Risc imens asumat pe bani puțini - Antena Sport

Închide meniul
Ce salariu va avea Laurențiu Reghecampf în țara cu război civil și foamete? Risc imens asumat pe bani puțini

Andrei Nicolae Publicat: 7 august 2025, 14:15

Ce salariu va avea Laurențiu Reghecampf în țara cu război civil și foamete? Risc imens asumat pe bani puțini

Laurențiu Reghecampf, în timpul prezentării oficiale de la Al-Hilal Omdurman / Facebook Al Hilal S.C

Laurențiu Reghecampf va antrena din nou pe continentul african, după ce ultima oară a fost pe banca celor de la Esperance Tunis. Antrenorul de 49 de ani a semnat cu cei de la Al-Hilal Omdurman, formați e din Sudan, o țară care este afectată de enorm de multe lucruri negative în acești ani.

Recent, s-a aflat salariul pe care îl va avea Reghecampf la echipa din nord-estul Africii.

“Reghe”, salariu subapreciat la Al-Hilal Omdurman?

În momentul în care fostul antrenor de la FCSB sau Universitatea Craiova a semnat cu echipa campioană din Sudan, lumea a speculat că tehnicianul va avea parte de un salariu foarte bun la noua sa echipă. În plus, contextul socio-economic din Sudan dădea de înțeles că un antrenor european va cere foarte mulți bani pentru a antrena într-o asemenea țară precum cea din nord-estul Africii.

În Sudan, 30 de milioane de oameni dintr-un total de 50 trăiesc în foamete. Pe lângă această statistică “neagră”, statul este într-un plin război civil ce a dus la moartea la 150.000 de oameni din 2023 încoace. Nu în ultimul rând, țara a fost marcată inclusiv de epidemii de holeră, malarie și pojar, în contextul în care 70% din instituțiile medicale nu sunt funcționale.

Toate aceste detalii terifiante creau un context pentru narativa conform căreia Laurențiu Reghecampf va fi plătit regește pentru a fi convins să semneze. Potrivit prosport.ro, “Reghe” va încasa 15.000 de euro pe lună la Al-Hilal Omdurman, iar la semnătură va primi 30.000 de euro.

Sumele respective par extrem de mici în raport cu riscul la care se expune antrenorul român în țara unde titlul trecut s-a decis în Mauritania, la sute de kilometri distanță de Sudan. Spre comparație, la Esperance Tunis, Reghecampf primea aproximativ 34.000 de euro pe lună.

Există însă și posibilitatea ca la contractul tehnicianului de 49 de ani să existe și diverse bonusuri care să fi cântărit serios în luarea deciziei sale.

Comentarii


