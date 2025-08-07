Ce salariu va avea Laurențiu Reghecampf în țara cu război civil și foamete? Risc imens asumat pe bani puțini - Antena Sport

Laurențiu Reghecampf va antrena din nou pe continentul african, după ce ultima oară a fost pe banca celor de la Esperance Tunis. Antrenorul de 49 de ani a semnat cu cei de la Al-Hilal Omdurman, formați e din Sudan, o țară care este afectată de enorm de multe lucruri negative în acești ani.

Recent, s-a aflat salariul pe care îl va avea Reghecampf la echipa din nord-estul Africii.

“Reghe”, salariu subapreciat la Al-Hilal Omdurman?

În momentul în care fostul antrenor de la FCSB sau Universitatea Craiova a semnat cu echipa campioană din Sudan, lumea a speculat că tehnicianul va avea parte de un salariu foarte bun la noua sa echipă. În plus, contextul socio-economic din Sudan dădea de înțeles că un antrenor european va cere foarte mulți bani pentru a antrena într-o asemenea țară precum cea din nord-estul Africii.

În Sudan, 30 de milioane de oameni dintr-un total de 50 trăiesc în foamete. Pe lângă această statistică “neagră”, statul este într-un plin război civil ce a dus la moartea la 150.000 de oameni din 2023 încoace. Nu în ultimul rând, țara a fost marcată inclusiv de epidemii de holeră, malarie și pojar, în contextul în care 70% din instituțiile medicale nu sunt funcționale.

Toate aceste detalii terifiante creau un context pentru narativa conform căreia Laurențiu Reghecampf va fi plătit regește pentru a fi convins să semneze. Potrivit prosport.ro, “Reghe” va încasa 15.000 de euro pe lună la Al-Hilal Omdurman, iar la semnătură va primi 30.000 de euro.