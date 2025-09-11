Daniel Popa pleacă de la clubul pe care l-a ajutat să promoveze: "Veți rămâne în inima mea" - Antena Sport

Daniel Popa se desparte de cei de la Genclerbirligi, club căruia i s-a alăturat iarna trecută, după ce a fost îndepărtat de Gigi Becali de la FCSB. Atacantul de 30 de ani a fost o piesă importantă la promovarea echipei în prima ligă din Turcia, însă acum a decis să își rezilieze contractul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul și-a anunțat decizia cu un mesaj emoționat postat pe rețelele sociale.

Daniel Popa: “A fost o experiență grozavă”

Popa a ajuns la Genclerbirligi în luna februarie a anului trecut, după ce a intrat în dizgrațiile lui Gigi Becali. În liga secundă din Turcia, atacantul a fost un erou pentru echipa sa și a marcat de opt ori în 15 etape, contribuind din plin la promovarea în Superligă.

Acum, Popa se desparte în mod surprinzător de formația din “țara semilunii”, după ce a încasat în jumătate de an apropximativ 400.000 de euro.

“Mulțumesc pentru șansa de a face parte din această echipă. Sunt bucuros că împreună am ajuns în prima ligă. Mulțumesc suporterilor care au fost lângă noi și ne-au dat încredere. Veți râmâne mereu în inima mea. A fost o experiență grozavă“, a fost mesajul lui Daniel Popa pe rețelele sociale.