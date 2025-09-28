Eșecul provocat de Cristiano Ronaldo&Co. i-a fost fatal. OUT de la campioana Arabiei Saudite - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 28 septembrie 2025, 12:29

Cristiano Ronaldo, după un gol marcat pentru Al-Nassr / Profimedia

După înfrângerea cu 0-2 împotriva echipei Al-Nassr, Al-Ittihad a anunţat sâmbătă seară că a reziliat contractul antrenorului Laurent Blanc, care ocupa această funcţie din vara anului 2024.

Al-Ittihad a anunţat sâmbătă că a reziliat contractul antrenorului francez în vârstă de 59 de ani, precum şi al staff-ului său.

Laurent Blanc, OUT. Cine o preia pe Al-Ittihad

Consiliul de administraţie al clubului le adresează sincere mulţumiri şi le mulţumeşte pentru eforturile depuse în perioada scursă, urându-le mult succes în colaborările viitoare“, se arată într-un comunicat.

Fostul selecţioner al echipei Franţei (2010-2012) era antrenorul echipei Al-Ittihad din vara anului 2024. Era prima sa experienţă de la demiterea sa de la Olympique Lyon în septembrie 2023.

Până vineri, Al-Ittihad, campioana Arabiei Saudite din sezonul trecut, a avut un început de sezon perfect: 3 victorii în 3 meciuri. Echipa lui Laurent Blanc îi avea în componenţă pe Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho, Houssem Aouar, Danilo Pereira, Steven Bergwijn sau Moussa Diaby.

Clubul saudit a anunţat numele unui duo interimar: sauditul Hassan Khalifa (59 de ani), care era adjunctul lui Laurent Blanc din iulie 2024, asistat de Ivan Carrasco (37 de ani), care a antrenat echipe de juniori la Valencia şi Barça.

Ei se vor ocupa de echipă până când clubul va încheia un acord cu un nou staff tehnic care să corespundă ambiţiilor clubului şi să răspundă obiectivelor echipei, precum şi aspiraţiilor suporterilor săi fideli“, arată Al-Ittihad în comunicatul său, potrivit news.ro.

