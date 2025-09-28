Eșecul provocat de Cristiano Ronaldo&Co. i-a fost fatal. OUT de la campioana Arabiei Saudite - Antena Sport

Cristiano Ronaldo, după un gol marcat pentru Al-Nassr / Profimedia

După înfrângerea cu 0-2 împotriva echipei Al-Nassr, Al-Ittihad a anunţat sâmbătă seară că a reziliat contractul antrenorului Laurent Blanc, care ocupa această funcţie din vara anului 2024.

Al-Ittihad a anunţat sâmbătă că a reziliat contractul antrenorului francez în vârstă de 59 de ani, precum şi al staff-ului său.

Laurent Blanc, OUT. Cine o preia pe Al-Ittihad

“Consiliul de administraţie al clubului le adresează sincere mulţumiri şi le mulţumeşte pentru eforturile depuse în perioada scursă, urându-le mult succes în colaborările viitoare“, se arată într-un comunicat.

Fostul selecţioner al echipei Franţei (2010-2012) era antrenorul echipei Al-Ittihad din vara anului 2024. Era prima sa experienţă de la demiterea sa de la Olympique Lyon în septembrie 2023.