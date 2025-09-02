FCSB şi-a aflat adversara din UEFA Youth League! Care este sistemul competiţional - Antena Sport

FCSB şi-a aflat adversara din UEFA Youth League, competiţia organizată de UEFA la nivel de U19. Campioana României este reprezentată în această competiţie şi va juca în turul 2 preliminar contra croaţilor de la Lokomotiva Zagreb.

FCSB se află pe traseul campioanelor şi evoluează începând cu turul secund al competiţiei.

FCSB o va întâlni pe Lokomtiv Zagreb, în turul 2 preliminar UEFA Youth League

FCSB o va întâlni pe Lokomtiva Zagreb în dublă manşă. Potrivit UEFA, meciurile vor avea loc pe 22 octombrie şi 5 noiembrie.

Mai mult, campioana României îşi cunoaşte şi posibila adversară din turul 3 preliminar. În cazul în care se va califica, FCSB va întâlni câştigătoarea dublei dintre Brann (Norvegia) şi Akademia Puskas (Ungaria). În cazul în care va trece şi de acest tur 3, FCSB va ajunge în primăvara UEFA Youth League.

În UEFA Youth League, echipele evoluează, în paralel, în grupa principală şi în tururi preliminare. Cum FCSB a ratat calificarea în grupa principală UEFA Champions League, a ajuns în faza tururilor preliminare. De partea cealaltă, cele 32 de echipe calificate în Champions League evoluează şi în Youth League, cu formaţii de U19.