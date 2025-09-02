FCSB şi-a aflat adversara din UEFA Youth League! Care este sistemul competiţional - Antena Sport

Închide meniul
FCSB şi-a aflat adversara din UEFA Youth League! Care este sistemul competiţional

Publicat: 2 septembrie 2025, 11:38

Ionuţ Cercel / Sport Pictures

FCSB şi-a aflat adversara din UEFA Youth League, competiţia organizată de UEFA la nivel de U19. Campioana României este reprezentată în această competiţie şi va juca în turul 2 preliminar contra croaţilor de la Lokomotiva Zagreb.

FCSB se află pe traseul campioanelor şi evoluează începând cu turul secund al competiţiei.

FCSB o va întâlni pe Lokomtiv Zagreb, în turul 2 preliminar UEFA Youth League

FCSB o va întâlni pe Lokomtiva Zagreb în dublă manşă. Potrivit UEFA, meciurile vor avea loc pe 22 octombrie şi 5 noiembrie.

Mai mult, campioana României îşi cunoaşte şi posibila adversară din turul 3 preliminar. În cazul în care se va califica, FCSB va întâlni câştigătoarea dublei dintre Brann (Norvegia) şi Akademia Puskas (Ungaria). În cazul în care va trece şi de acest tur 3, FCSB va ajunge în primăvara UEFA Youth League.

În UEFA Youth League, echipele evoluează, în paralel, în grupa principală şi în tururi preliminare. Cum FCSB a ratat calificarea în grupa principală UEFA Champions League, a ajuns în faza tururilor preliminare. De partea cealaltă, cele 32 de echipe calificate în Champions League evoluează şi în Youth League, cu formaţii de U19.

Din cele 50 de echipe care iau startul pe traseul campioanelor, doar 10 se califică în primăvara UEFA Youth League, urmând ca acolo să întâlnească primele 22 de echipe din grupa principală.

Calificată în grupa principală din Europa League cu echipa de seniori, FCSB are la echipa mare jucători care pot evolua fără probleme şi în UEFA Youth League precum Mihai Toma, Alexandru Stoian sau Ionuţ Cercel, jucători cu minute bune la echipa de seniori a campioanei României.

Croaţii de la Lokomotiv Zagreb au experienţă în faţa echipelor româneşti. Sezonul trecut, Lokomtiv a întâlnit-o pe Farul Constanţa, echipă pe care a eliminat-o din turul 3 preliminar, cu 6-1 la general (2-0 şi 4-1).

În 2025, trofeul UEFA Youth League a fost câştigat de Barcelona. Catalanii s-au impus în finala de la Nyon în faţa turcilor de la Trabzonspor, scor 4-1.

