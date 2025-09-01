Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Echipa cu care va semna dacă nu apare o ofertă dintr-un campionat de top - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Echipa cu care va semna dacă nu apare o ofertă dintr-un campionat de top

Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Echipa cu care va semna dacă nu apare o ofertă dintr-un campionat de top

Bogdan Stănescu Publicat: 1 septembrie 2025, 16:35

Comentarii
Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Echipa cu care va semna dacă nu apare o ofertă dintr-un campionat de top

Ianis Hagi / Profimedia Images

Ianis Hagi a luat o decizie importantă în privinţa viitorului său. Fără echipă de la despărţirea de Rangers, de după finalul sezonului, internaţionalul român are o ofertă tentantă din punct de vedere financiar, din Turcia. Aşa cum s-a mai scris, această echipă este nou-promovata Fatih Karagumruk, din Istanbul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ianis Hagi aşteaptă încheierea mercato, să vadă dacă apare o ofertă de ultim moment dintr-un campionat de top din Europa. Mercato se încheie astăzi.

Ianis Hagi va semna cu Fatih Karagumruk dacă nu prinde o ofertă de ultim moment dintr-un campionat de top

Potrivit primasport.ro, dacă o astfel de ofertă nu va apărea, Ianis Hagi va semna zilele următoare cu Fatih Karagumruk. Echipa turcă îi oferă fiului lui Gică Hagi un salariu de un milion de euro pe sezon, la care se adaugă un procent dintr-un viitor transfer al său.

În această vară s-a mai vorbit despre interesul Borussiei Monchengladbach pentru Ianis Hagi. Adrian Ilie, apropiat de familia Hagi, mărturisea că erau şanse mici să se realizeze acest transfer, având în vedere că echipele din Budesliga îşi conturează din timp lotul. Totodată, Maccabi Tel Aviv şi-a manifestat interesul de a-l transfera pe Ianis Hagi.

Din România, FCSB, Rapid şi Universitatea Craiova şi-au manifestat interesul de a-l aduce pe Ianis Hagi. Gigi Becali, finul lui Gică Hagi, chiar îi promitea lui Ianis că va fi titular în toate partidele disputate de FCSB în Europa. Ianis ar fi însă reticent să se întoarcă în ţară. Cotat la 1.5 milioane de euro, Ianis Hagi a marcat sezonul trecut 4 goluri şi a reuşit 5 assist-uri în cele 24 de meciuri disputate în prima ligă scoţiană. El a avut o perioadă dificilă, în care a fost trimis la echipa a doua a lui Rangers din pricina unei clauze care i-ar fi mărit contractul. În cele din urmă, a renunţat la acea clauză şi a revenit la prima echipă.

Reclamă
Reclamă

Din pricina faptului că nu a avut echipă de la despărţirea de Rangers, Ianis Hagi a ratat lotul naţionalei pentru meciurile cu Canada şi Cipru. România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

 

Val de anchete după ce o fetiţă de 4 ani a fost muşcată de o maimuţă la o grădină zoologică din SuceavaVal de anchete după ce o fetiţă de 4 ani a fost muşcată de o maimuţă la o grădină zoologică din Suceava
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
Observator
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
18:39
UPDATEUltimele ore de mercato din vara lui 2025! Mutări spectaculoase pe bandă rulantă
18:30
Fundaș pentru Gigi Becali! Ofertă neașteptată pentru campioana României de la o rivală din Liga 1
18:24
Liverpool mai dă o lovitură după transferul lui Isak. “Cormoranii”, cheltuieli de peste 500 de milioane €
18:19
EXCLUSIVRăsturnare de situaţie în cazul lui Daniel Bîrligea! Decizia luată de staff-ul naţionalei
17:59
Dennis Man, considerat o “țeapă” de presa din Olanda. Lista pe care a fost pus românul după startul de la PSV
17:36
Decizia luată de Gigi Becali, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheș + Anunț despre viitorul lui Edjouma
Vezi toate știrile
1 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 2 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” 6 Gigi Becali a anunţat un transfer de urgenţă la FCSB, după meciul cu CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”