Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Echipa cu care va semna dacă nu apare o ofertă dintr-un campionat de top - Antena Sport

Ianis Hagi a luat o decizie importantă în privinţa viitorului său. Fără echipă de la despărţirea de Rangers, de după finalul sezonului, internaţionalul român are o ofertă tentantă din punct de vedere financiar, din Turcia. Aşa cum s-a mai scris, această echipă este nou-promovata Fatih Karagumruk, din Istanbul.

Ianis Hagi aşteaptă încheierea mercato, să vadă dacă apare o ofertă de ultim moment dintr-un campionat de top din Europa. Mercato se încheie astăzi.

Ianis Hagi va semna cu Fatih Karagumruk dacă nu prinde o ofertă de ultim moment dintr-un campionat de top

Potrivit primasport.ro, dacă o astfel de ofertă nu va apărea, Ianis Hagi va semna zilele următoare cu Fatih Karagumruk. Echipa turcă îi oferă fiului lui Gică Hagi un salariu de un milion de euro pe sezon, la care se adaugă un procent dintr-un viitor transfer al său.

În această vară s-a mai vorbit despre interesul Borussiei Monchengladbach pentru Ianis Hagi. Adrian Ilie, apropiat de familia Hagi, mărturisea că erau şanse mici să se realizeze acest transfer, având în vedere că echipele din Budesliga îşi conturează din timp lotul. Totodată, Maccabi Tel Aviv şi-a manifestat interesul de a-l transfera pe Ianis Hagi.

Din România, FCSB, Rapid şi Universitatea Craiova şi-au manifestat interesul de a-l aduce pe Ianis Hagi. Gigi Becali, finul lui Gică Hagi, chiar îi promitea lui Ianis că va fi titular în toate partidele disputate de FCSB în Europa. Ianis ar fi însă reticent să se întoarcă în ţară. Cotat la 1.5 milioane de euro, Ianis Hagi a marcat sezonul trecut 4 goluri şi a reuşit 5 assist-uri în cele 24 de meciuri disputate în prima ligă scoţiană. El a avut o perioadă dificilă, în care a fost trimis la echipa a doua a lui Rangers din pricina unei clauze care i-ar fi mărit contractul. În cele din urmă, a renunţat la acea clauză şi a revenit la prima echipă.