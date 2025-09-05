Ilie Năstase, despre transferul lui Ianis Hagi: "Cred că s-a dus pentru bani. Dacă a negociat tăticul lui" - Antena Sport

Ilie Năstase este de părere că Ianis Hagi s-a dus la Alanyaspor pentru bani. Internaţionalul român şi-a găsit în sfârşit echipă, după despărţirea de Rangers, la finalul sezonului trecut.

După ce a fost în discuţii cu mai multe echipe, Ianis Hagi a ajuns în Turcia. Primul număr 1 mondial din istoria ATP este de părere că Gică Hagi a avut şi el un rol important, ţinând cont de faptul că fiul acestuia s-a transferat în Turcia.

Ilie Năstase, despre transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor: “Eu îl vedeam la FCSB”

Ilie Năstase ar fi vrut însă ca Ianis Hagi să vină la FCSB. Gigi Becali a declarat vara aceasta că îl aşteaptă pe Ianis cu braţele deschise şi i-a promis şi că va fi titular la campioana României. În cele din urmă, el a ales Alanyaspor din Turcia:

“Păi, cred că s-a dus pentru bani. A ales pe cine i-a dat cel mai mult, bănuiesc, nu? Că, dacă a negociat tăticul lui, și știe să negocieze, plus că în Turcia e…

Eu, dacă eram Hagi, mă mutam în Turcia, mai ales că e și născut în Turcia. Deci e apreciat acolo. A făcut bine. Se duce unde joacă, probabil că, dacă s-au făcut calculele cu el în echipă, s-au dat banii care trebuiau.