Ilie Năstase, despre transferul lui Ianis Hagi: "Cred că s-a dus pentru bani. Dacă a negociat tăticul lui" - Antena Sport

Ilie Năstase este de părere că Ianis Hagi s-a dus la Alanyaspor pentru bani. Internaţionalul român şi-a găsit în sfârşit echipă, după despărţirea de Rangers, la finalul sezonului trecut.
După ce a fost în discuţii cu mai multe echipe, Ianis Hagi a ajuns în Turcia. Primul număr 1 mondial din istoria ATP este de părere că Gică Hagi a avut şi el un rol important, ţinând cont de faptul că fiul acestuia s-a transferat în Turcia.
Ilie Năstase, despre transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor: “Eu îl vedeam la FCSB”
Ilie Năstase ar fi vrut însă ca Ianis Hagi să vină la FCSB. Gigi Becali a declarat vara aceasta că îl aşteaptă pe Ianis cu braţele deschise şi i-a promis şi că va fi titular la campioana României. În cele din urmă, el a ales Alanyaspor din Turcia:
“Păi, cred că s-a dus pentru bani. A ales pe cine i-a dat cel mai mult, bănuiesc, nu? Că, dacă a negociat tăticul lui, și știe să negocieze, plus că în Turcia e…
Eu, dacă eram Hagi, mă mutam în Turcia, mai ales că e și născut în Turcia. Deci e apreciat acolo. A făcut bine. Se duce unde joacă, probabil că, dacă s-au făcut calculele cu el în echipă, s-au dat banii care trebuiau.
(n.r. Dar e bine uneori să mai renunți la bani?) Păi, nu știu ce echipă… În clasamentul Turciei, pe ce loc e echipa asta? (n.r. locul 12) Ok. Eu îl vedeam la FCSB, dar în fine acum, asta e”, a declarat Ilie Năstase, despre Ianis Hagi.
- 1,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ianis Hagi, potrivit transfermarkt.com
- 47 de selecţii are Ianis Hagi la naţionala României, pentru care a marcat de 6 ori
- Viitorul, Fiorentina, Genk, Alaves şi Rangers sunt echipele la care a evoluat Ianis Hagi în cariera sa
- Luis Suarez şi-a cerut scuze după gestul grosolan din finala Leagues Cup: “Un moment de mare frustrare”
- “Merită un mare mulţumesc!” Ianis Hagi, mesaj din suflet după transferul la Alanyaspor: “A fost o vară intensă”
- Sancţiuni uriaşe după imaginile şocante din America de Sud: “Fotbalul a pierdut, iar violenţele au câştigat”
- Laurențiu Reghecampf a debutat la Al-Hilal Omduran! Cum s-a descurcat echipa, la primul meci sub comanda românului
- Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev