Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Imagini șocante din Columbia! O arbitră a fost pălmuită de un jucător. De la ce a pornit totul - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Imagini șocante din Columbia! O arbitră a fost pălmuită de un jucător. De la ce a pornit totul
VIDEO

Imagini șocante din Columbia! O arbitră a fost pălmuită de un jucător. De la ce a pornit totul

Publicat: 3 septembrie 2025, 19:33

Comentarii
Imagini șocante din Columbia! O arbitră a fost pălmuită de un jucător. De la ce a pornit totul

Incident violent în Columbia / Captură Jose Borda

Momente incredibile la un meci de fotbal din Columbia. O arbitră a fost pălmuită la propriu de unul dintre jucători, iar conflictul putea escalada rapid, dar spiritele au fost rapid calmate de cei aflați în jurul lor. Din informațiile publicate de presa columbiană, se pare că jucătorul ar fi fost nemulțumit de cartonașul roșu încasat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

S-a întâmplat la disputa dintre Deportivo Quique și Real Alianza Aracataca, din Liga de Fotbal Magdalena din Columbia. Cea vizată a fost nimeni alta decât arbitra Vanessa Ceballos.

Vanessa Ceballos, agresată pe teren de un jucător în Columbia

Clipe șocante de la meciul de fotbal dintre Deportivo Quique și Real Alianza Aracataca, din Columbia. În minutul 66 al partidei, a avut loc un moment critic. Arbitra Vanessa Ceballos a arătat un cartonaș roșu către unul dintre fotbaliștii aflați pe banca de rezerve.

Jucătorul a fost vizibil nemulțumit de decizia acesteia și s-a îndreptat vijelios către ea, după care a pălmuit-o. Situația putea escalada rapid, dar oamenii aflați în jur au împiedicat un adevărat scandal, „centrala” fiind iritată de gestul bărbatului.

Incidentul a stârnit un adevărat val de critici pe social media, reacțiile de indignare fiind cele mai comune. „Micuțul ar fi trebuit dus imediat la secția de poliție”, „Un jucător ca acesta, pentru că l-a atacat pe arbitru în halul ăsta, nu ar trebui să mai joace niciodată fotbal profesionist”, au comentat fanii pe rețelele de socializare.

Reclamă
Reclamă

Reacția Ligii de Fotbal Magdalena

Reacțiile au „curs” la câteva ore după incidentul care a scandalizat Columbia, iar Roxana Arrieta Cruz a avut un mesaj dur cu privire la cele întâmplate.

„Nu acceptăm niciun tip de violență verbală sau fizică împotriva femeilor. Fotbalul ar trebui să fie un spațiu competitiv în cadrul respectului pentru toți participanții și asistenții la cel mai mare spectacol de pe pământ”, a transmis Roxana Arrieta Cruz, președintele ligii, prin intermediul unui comunicat.

Analist: Acordurile lui Putin cu China sunt un pansament, dar nu vindecă dependenţa sa toxică de războiAnalist: Acordurile lui Putin cu China sunt un pansament, dar nu vindecă dependenţa sa toxică de război
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
Observator
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
Suma uriașă pe care o pierde cel bine plătit bugetar al țării, după reforma lui Bolojan. Surpriza neplăcută din proiectul adoptat
Fanatik.ro
Suma uriașă pe care o pierde cel bine plătit bugetar al țării, după reforma lui Bolojan. Surpriza neplăcută din proiectul adoptat
20:42
Încă un transfer ratat de Dinamo! Fotbalistul nu va ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic
20:35
Lovitură pentru Radu Drăgușin! Tottenham nu l-a inclus în lotul pentru Champions League
20:22
VideoNoua generație sub 19 ani are planuri mari! Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească
20:10
VideoJurnal AntenaSport | Toamna se culeg victoriile
20:00
Modul inedit prin care Ilkay Gundogan le-a mulțumit fanilor lui Manchester City, după transferul la Galatasaray
19:22
Ianis Hagi efectuează vizita medicală la Alanyaspor! Ce contract va semna românul
Vezi toate știrile
1 Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară” 2 Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi” 3 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 4 Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali 5 Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului 6 “Am vorbit cu Gigi Becali!” FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: “Aşteptăm răspunsul lui Benfica”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu