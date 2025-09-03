Imagini șocante din Columbia! O arbitră a fost pălmuită de un jucător. De la ce a pornit totul - Antena Sport

Momente incredibile la un meci de fotbal din Columbia. O arbitră a fost pălmuită la propriu de unul dintre jucători, iar conflictul putea escalada rapid, dar spiritele au fost rapid calmate de cei aflați în jurul lor. Din informațiile publicate de presa columbiană, se pare că jucătorul ar fi fost nemulțumit de cartonașul roșu încasat.
S-a întâmplat la disputa dintre Deportivo Quique și Real Alianza Aracataca, din Liga de Fotbal Magdalena din Columbia. Cea vizată a fost nimeni alta decât arbitra Vanessa Ceballos.
Vanessa Ceballos, agresată pe teren de un jucător în Columbia
Clipe șocante de la meciul de fotbal dintre Deportivo Quique și Real Alianza Aracataca, din Columbia. În minutul 66 al partidei, a avut loc un moment critic. Arbitra Vanessa Ceballos a arătat un cartonaș roșu către unul dintre fotbaliștii aflați pe banca de rezerve.
Jucătorul a fost vizibil nemulțumit de decizia acesteia și s-a îndreptat vijelios către ea, după care a pălmuit-o. Situația putea escalada rapid, dar oamenii aflați în jur au împiedicat un adevărat scandal, „centrala” fiind iritată de gestul bărbatului.
Incidentul a stârnit un adevărat val de critici pe social media, reacțiile de indignare fiind cele mai comune. „Micuțul ar fi trebuit dus imediat la secția de poliție”, „Un jucător ca acesta, pentru că l-a atacat pe arbitru în halul ăsta, nu ar trebui să mai joace niciodată fotbal profesionist”, au comentat fanii pe rețelele de socializare.
Reacția Ligii de Fotbal Magdalena
Reacțiile au „curs” la câteva ore după incidentul care a scandalizat Columbia, iar Roxana Arrieta Cruz a avut un mesaj dur cu privire la cele întâmplate.
„Nu acceptăm niciun tip de violență verbală sau fizică împotriva femeilor. Fotbalul ar trebui să fie un spațiu competitiv în cadrul respectului pentru toți participanții și asistenții la cel mai mare spectacol de pe pământ”, a transmis Roxana Arrieta Cruz, președintele ligii, prin intermediul unui comunicat.
