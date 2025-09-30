Jucătorul român de la Real Madrid, numit "fenomen" de legendarul Marcelo: "Felicitări" - Antena Sport

Eduardo Corlat, fotbalistul de 16 ani care a semnat în această iarnă un contract cu cei de la Real Madrid, a ajuns recent la un acord pentru prelungirea înțelegerii sale. “Edu” a ținut să marcheze acest moment pe contul său oficial de pe rețelele sociale și a primit un comentariu fabulos de la una dintre cele mai mari legende de pe Santiago Bernabeu, Marcelo.

Românul de 16 ani născut la Madrid se află din 2020 la juniorii formației “blanco”, unde este chiar coleg cu fiul fostului fundaș brazilian, Enzo Alves.

“Edu” Corlat, laude de la Marcelo

Fotbalistul de 16 ani a anunțat pe rețelele sociale prelungirea înțelegerii sale cu Real Madrid prin următorul mesaj: “Suntem împreună, Real Madrid. Sunt foarte fericit și mândru să continui să apăr această stemă“.



View this post on Instagram

A post shared by Eduardo Valentín Corlat (@edu.corlat)



Corlat, care evoluează pe postul de mijlocaș, a primit numeroase comentarii, însă cel care a ieșit în evidență a fost următorul: “Felicitări, fenomenule“, din partea lui Marcelo. Legendarul fundaș stânga a scris istorie pe Santiago Bernabeu, unde și-a petrecu 15 ani de carieră și unde a adunat 25 de trofee.