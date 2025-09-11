Kylian Mbappe, verdict despre lupta pentru Balonul de Aur: "Nu pot câștiga în acest an!" - Antena Sport

“Nu pot câştiga în acest an” Balonul de Aur, a declarat, pentru L’Equipe, Kylian Mbappe, fotbalistul francez al lui Real Madrid.

Ceremonia pentru decernarea ”Balonului de Aur” se apropie. Adesea bine plasat, uneori menţionat printre favoriţi, Kylian Mbappe, în vârstă de 26 de ani, nu a câştigat încă trofeul şi a vorbit despre acest subiect.

Ce a spus Kylian Mbappe despre lupta pentru Balonul de Aur

Deşi a marcat 44 de goluri în sezonul 2024-2025, atacantul consideră că nu are şanse în acest an: “Nu, nu pot câştiga anul acesta. Nu pot alege între doi prieteni (Achraf Hakimi şi Ousmane Dembele, foştii săi coechipieri la PSG – n. r.). Ceea ce contează este ca performanţele lor să fie recunoscute. Şi, pentru amândoi, aş fi foarte fericit în orice caz.”, notează agerpres.ro.

Mbappe este unul dintre cei trei jucători de la Real Madrid nominalizaţi pe lista celor 30 de jucători pentru Balonul de Aur, alături de Jude Bellingham şi Vinicius Junior. Ceremonia va avea loc pe 22 septembrie la Theatre du Chatelet din Paris. Este însă puţin probabil ca fostul parizian să participe, deoarece clubul spaniol ar urma să boicoteze evenimentul pentru al doilea an consecutiv.