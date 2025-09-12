Legenda continuă! Guillermo Ochoa a semnat cu o nouă echipă la 40 de ani - Antena Sport

Ajuns la vârsta de 40 de ani, mexicanul Guillermo Ochoa nu renunță la ideea de a juca anul viitor la Campionatul Mondial de fotbal. Portarul a semnat cu ciprioții de la AEL Limassol, acesta fiind al 7-lea club european din cariera acestuia.

Marele său obiectiv este acela de a bifa prezența la al șaselea turneul final mondial consecutiv, performanță care nu a mai fost reușită de niciun alt portar până acum.

Guillermo Ochoa a semnat cu AEL Limassol

Cariera fabuloasă a lui Guillermo Ochoa continuă și la 40 de ani. Portarul mexican nu a luat în calcul sub nicio formă retragerea din fotbalul profesionist și a semnat cu ciprioții de la AEL Limassol.

Visul portarului cu 152 de selecții în echipa națională de fotbal a Mexicului este acela de a juca și la Campionatul Mondial din 2026, acolo unde ar putea bifa o performanță impresionantă.

Dacă ar fi pe teren și la turneul din America, acesta ar deveni primul portar din istorie care evoluează în șase ediții consecutive ale Cupei Mondiale.