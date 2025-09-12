Legenda continuă! Guillermo Ochoa a semnat cu o nouă echipă la 40 de ani - Antena Sport

Închide meniul
Legenda continuă! Guillermo Ochoa a semnat cu o nouă echipă la 40 de ani

Daniel Işvanca Publicat: 12 septembrie 2025, 18:54

Legenda continuă! Guillermo Ochoa a semnat cu o nouă echipă la 40 de ani

Guillermo Ochoa la naționala Mexicului / Getty Images

Ajuns la vârsta de 40 de ani, mexicanul Guillermo Ochoa nu renunță la ideea de a juca anul viitor la Campionatul Mondial de fotbal. Portarul a semnat cu ciprioții de la AEL Limassol, acesta fiind al 7-lea club european din cariera acestuia.

Marele său obiectiv este acela de a bifa prezența la al șaselea turneul final mondial consecutiv, performanță care nu a mai fost reușită de niciun alt portar până acum.

Guillermo Ochoa a semnat cu AEL Limassol

Cariera fabuloasă a lui Guillermo Ochoa continuă și la 40 de ani. Portarul mexican nu a luat în calcul sub nicio formă retragerea din fotbalul profesionist și a semnat cu ciprioții de la AEL Limassol.

Visul portarului cu 152 de selecții în echipa națională de fotbal a Mexicului este acela de a juca și la Campionatul Mondial din 2026, acolo unde ar putea bifa o performanță impresionantă.

Dacă ar fi pe teren și la turneul din America, acesta ar deveni primul portar din istorie care evoluează în șase ediții consecutive ale Cupei Mondiale.

În sezonul trecut, Guillermo Ochoa a jucat la AVS, în Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY. Portarul a adunat 23 de meciuri în campionatul lusitan, în care a încasat 45 de goluri.

Guillermo Ochoa bifează un alt campionat european

Guillermo Ochoa și-a început cariera de fotbalist profesionist la CF América, iar în vara anului 2011 a făcut cunoștință cu fotbalul european, fiind transferat de francezii de la Ajaccio.

Au urmat două aventuri în Spania, la Malaga și Granada, după care a făcut pasul către campionatul Belgiei, acolo unde a îmbrăcat tricoul celor de la Standard Liege.

Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în ItaliaCum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
S-a întors la CF América, iar după trei ani și jumătate a revenit în Europa și a semnat cu cei de la Salernitana. După aventura din Italia, a jucat și pentru portughezii de la Avs Futebol.

