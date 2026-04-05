Louis Munteanu a revenit pe teren după accidentare. Ce notă a primit atacantul român după un eșec cu 4-0

Louis Munteanu și-a făcut din nou apariția pe terenul de fotbal la aproximativ trei săptămâni după ce a suferit o leziune musculară. Atacantul de 23 de ani a venit de pe bancă în meciul lui DC United cu FC Dallas, însă nu a ieșit în evidență în vreun fel.
Louis Munteanu a bifat primele sale minute după o pauză de aproape o lună. După ce în martie s-a accidentat și a ratat inclusiv meciul de baraj al naționalei României cu Turcia, atacantul venit pe 6 milioane de euro de la CFR Cluj a revenit pe teren.
Louis Munteanu a revenit pe gazon
Inițial rezervă în duelul dintre DC United și FC Dallas, Munteanu a intrat pe teren în minutul 61, când formația texană conducea deja cu 2-0. Singurul moment în care românul a ieșit în evidență s-a produs însă când a făcut un fault la portar în minutul 68.
În rest, fotbalistul de 23 de ani a trimis un șut pe lângă poartă, a câștigat două dueluri din trei posibile și a trimis două pase reușite în treimea adversă. La capătul meciului în care DC United a fost umilită cu 4-0, Munteanu a primit nota 6,2 din partea flashscore.com și 6,5 de la sofascore.com, în ton cu toată echipa.
Munteanu nu mai jucase un meci de pe 7 martie, de când evoluase tot aproximativ 30 de minute în duelul cu Inter Miami, echipa lui Leo Messi. Ulterior, atacantul s-a accidentat, a ratat două meciuri din MLS și partidele României de la finalul lunii.
După ultimul eșec, DC Untied se află pe locul 8 în Conferința de Est, cu șapte puncte.
