"Merită un mare mulţumesc!" Ianis Hagi, mesaj din suflet după transferul la Alanyaspor: "A fost o vară intensă" - Antena Sport

Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor din Turcia şi a pus capăt unei veri lungi în care s-a aflat liber de contract. Internaţionalul român de 26 de ani s-a despărţit de Rangers la finalul sezonului trecut şi, în ciuda faptului că a fost în discuţii cu mai multe echipe, abia acum a semnat un contract.

După această perioadă extrem de complicată pe plan profesional, Ianis Hagi a ţinut să le mulţumească celor care au fost alături de el pe durata ultimelor luni şi celor care l-au ajutat să rămână în formă.

Mesajul lui Ianis Hagi pentru apropiaţi: “Apreciez enorm munca celor care mi-au fost alături”

Chiar dacă a fost fără echipă, Ianis Hagi s-a antrenat la baza celor de la Farul Constanţa, pentru a încerca să rămână în formă:

“A fost o vară intensă pentru mine şi apreciez enorm munca celor care mi-au fost alături în această perioadă. De la antrenamentele în baza Farului şi până la recuperare, fiecare om care m-a ajutat să rămân cea mai bună formă merită un mare «mulţumesc» din partea mea”, a scris Ianis Hagi, pe contul său de Instagram.