"Merită un mare mulţumesc!" Ianis Hagi, mesaj din suflet după transferul la Alanyaspor: "A fost o vară intensă" - Antena Sport

Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor din Turcia şi a pus capăt unei veri lungi în care s-a aflat liber de contract. Internaţionalul român de 26 de ani s-a despărţit de Rangers la finalul sezonului trecut şi, în ciuda faptului că a fost în discuţii cu mai multe echipe, abia acum a semnat un contract.
După această perioadă extrem de complicată pe plan profesional, Ianis Hagi a ţinut să le mulţumească celor care au fost alături de el pe durata ultimelor luni şi celor care l-au ajutat să rămână în formă.
Mesajul lui Ianis Hagi pentru apropiaţi: “Apreciez enorm munca celor care mi-au fost alături”
Chiar dacă a fost fără echipă, Ianis Hagi s-a antrenat la baza celor de la Farul Constanţa, pentru a încerca să rămână în formă:
“A fost o vară intensă pentru mine şi apreciez enorm munca celor care mi-au fost alături în această perioadă. De la antrenamentele în baza Farului şi până la recuperare, fiecare om care m-a ajutat să rămân cea mai bună formă merită un mare «mulţumesc» din partea mea”, a scris Ianis Hagi, pe contul său de Instagram.
Faptul că a stat atâta timp fără echipă l-a costat însă pe Ianis Hagi. Internaţionalul român nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Partida contra Canadei se joacă vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
În ultimele luni s-a vorbit despre mai multe posibile destinaţii ale lui Ianis Hagi. Legia Varşovia, Borussia Monchengladbach, Rapid, Elche, Genoa şi Karagumruk s-au numărat printre echipele la care s-a vehiculat că va ajunge Ianis Hagi, înainte ca acesta să semneze cu Alanyaspor.
- 1,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ianis Hagi, potrivit transfermarkt.com
- 4 mai este ziua în care Ianis Hagi a jucat ultimul său meci, într-un Rangers – Celtic, încheiat la egalitate, scor 1-1
