"Merită un mare mulţumesc!" Ianis Hagi, mesaj din suflet după transferul la Alanyaspor: "A fost o vară intensă" - Antena Sport

"Merită un mare mulţumesc!" Ianis Hagi, mesaj din suflet după transferul la Alanyaspor: "A fost o vară intensă"

Home | Fotbal | Fotbal extern | "Merită un mare mulţumesc!" Ianis Hagi, mesaj din suflet după transferul la Alanyaspor: "A fost o vară intensă"

“Merită un mare mulţumesc!” Ianis Hagi, mesaj din suflet după transferul la Alanyaspor: “A fost o vară intensă”

Publicat: 5 septembrie 2025, 12:31

Merită un mare mulţumesc! Ianis Hagi, mesaj din suflet după transferul la Alanyaspor: A fost o vară intensă

Ianis Hagi, în timpul unui antrenament / Instagram Alanyaspor

Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor din Turcia şi a pus capăt unei veri lungi în care s-a aflat liber de contract. Internaţionalul român de 26 de ani s-a despărţit de Rangers la finalul sezonului trecut şi, în ciuda faptului că a fost în discuţii cu mai multe echipe, abia acum a semnat un contract.

După această perioadă extrem de complicată pe plan profesional, Ianis Hagi a ţinut să le mulţumească celor care au fost alături de el pe durata ultimelor luni şi celor care l-au ajutat să rămână în formă.

Mesajul lui Ianis Hagi pentru apropiaţi: “Apreciez enorm munca celor care mi-au fost alături”

Chiar dacă a fost fără echipă, Ianis Hagi s-a antrenat la baza celor de la Farul Constanţa, pentru a încerca să rămână în formă:

“A fost o vară intensă pentru mine şi apreciez enorm munca celor care mi-au fost alături în această perioadă. De la antrenamentele în baza Farului şi până la recuperare, fiecare om care m-a ajutat să rămân cea mai bună formă merită un mare «mulţumesc» din partea mea”, a scris Ianis Hagi, pe contul său de Instagram.

Instagram Ianis Hagi

Faptul că a stat atâta timp fără echipă l-a costat însă pe Ianis Hagi. Internaţionalul român nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Partida contra Canadei se joacă vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

În ultimele luni s-a vorbit despre mai multe posibile destinaţii ale lui Ianis Hagi. Legia Varşovia, Borussia Monchengladbach, Rapid, Elche, Genoa şi Karagumruk s-au numărat printre echipele la care s-a vehiculat că va ajunge Ianis Hagi, înainte ca acesta să semneze cu Alanyaspor.

  • 1,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ianis Hagi, potrivit transfermarkt.com
  • 4 mai este ziua în care Ianis Hagi a jucat ultimul său meci, într-un Rangers – Celtic, încheiat la egalitate, scor 1-1
1 Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă" la echipa națională: "Prefer să nu-l mai chem" 2 Spania a dat recital cu Bulgaria. Germania, eșec cu Slovacia. Rezultatele serii din preliminariile CM 2026 3 "E ultimul preţ" Suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga lui Gigi Becali, pentru un nou transfer de la CFR la FCSB 4 Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: „Greșeli din trecut" 5 Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev 6 Dinamo a „pus ochii" pe un fundaș de la CFR Cluj! Anunțul lui Andrei Nicolescu: "Suntem interesați"
