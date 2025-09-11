O adversară a Universității Craiova, din Conference League, sancționată de UEFA! Care este motivul - Antena Sport

Echipa germană FSV Mainz, viitoarea adversară a Universităţii Craiova, a primit o sancţiune cu suspendare pentru închiderea parţială a stadionului pentru Conference League după ce fanii au aprins torţe în timpul meciului de luna trecută împotriva echipei Rosenborg, a hotărât, joi, forul european al fotbalului – UEFA, conform agenţiei DPA.

În cazul în care un incident similar va avea loc în următoarele meciuri, clubul german va trebui să închidă câteva secţiuni ale stadionului la un meci organizat pe teren propriu, a comunicat UEFA.

Pentru acelaşi tip de incidente ca la meciul din deplasare cu Rosenborg, dar şi multe acte de distrugeri, clubului Mainz i-a fost interzis să mai vândă bilete suporterilor săi pentru următorul meci din deplasare, pedeapsă de asemenea cu suspendare, notează agerpres.ro.

Mainz a primit, de asemenea, cerinţa să ia legătura cu Rosenborg în cadrul unui acord de stabilire a pagubelor cauzate de suporteri.

Pentru ambele incidente, clubul din Bundesliga a primit şi o amendă de 40.000 de euro.