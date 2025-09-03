Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări” - Antena Sport

Închide meniul
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”

Publicat: 3 septembrie 2025, 16:36

Ianis Hagi, în tricoul celor de la Rangers / Getty Images

Ianis Hagi și-a ales viitoarea destinație, la câteva luni după despărțirea de scoțienii de la Glasgow Rangers. Fotbalistul român în vârstă de 26 de ani va juca în Superliga Turciei, fiind convins de oferta celor de la Alanyaspor. Presa din „țara semilunii” a analizat mutarea fiului lui Gică Hagi.

Ianis Hagi va fi prezentat oficial curând la noua echipă

Aventura lui Ianis Hagi la Rangers s-a încheiat în finalul sezonului trecut, iar de atunci românul a avut mai multe oferte pe masă, atât din Spania, cât și din Turcia. În cele din urmă, Ianis ar fi ales să semneze cu Alanyaspor, echipă unde evoluează și Umit Akdag.

Presa din Turcia a reacționat după ce jucătorul cu 47 de selecții la naționala României și-a dat acordul pentru transfer și au catalogat această mutare drept una dintre cele mai impresionante din această vară, cel puțin din fotbalul turc.

„Alanyaspor, o echipă din Süper Lig, face una dintre cele mai impresionante mutări ale acestei perioade de transferuri. Clubul a ajuns la un acord cu Ianis Hagi, care evolua pentru echipa scoțiană de renume Rangers. Fiul talentat al lui Gheorghe Hagi este pe punctul de a-și începe cariera în Turcia.

Conducerea Alanyaspor a eliminat toate obstacolele pentru transferul starului român și a ajuns la un acord cu Hagi. Negocierile finale dintre părți au fost încheiate, iar semnarea oficială a contractului cu jucătorul este așteptată în următoarele zile. Clubul intenționează să anunțe transferul publicului în curând.

Ianis Hagi a evoluat în meciuri cheie pentru Rangers, atât în campionatul scoțian, cât și în competițiile europene. În ciuda unor accidentări ocazionale, inteligența sa de joc și abilitatea tehnică au ieșit întotdeauna în evidență.  Chiar dacă sezonul trecut nu a fost pe măsura așteptărilor, el a optat pentru un transfer într-un club din Süper Lig unde să aibă mai multe șanse de a juca”, au scris cei de la sozcu.com.

Ianis Hagi, absent din lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru

Fără echipă de la începutul lunii iulie, Ianis Hagi nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru jocul amical împotriva Canadei, dar nici pentru duelul contra selecționatei Ciprului, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Probabil, odată cu transferul în Turcia, fostul jucător al celor de la Rangers își propune să ajungă din nou sub comanda lui Mircea Lucescu, măcar pentru partidele rămase din această campanie de calificare.

